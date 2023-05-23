2023沖繩潛水攻略！沖繩8大浮潛、潛水秘境＆店家推薦，潛水注意事項、潛水教練怎麼挑總整理

夏天到沖繩玩除了景點觀光外，不能錯過的就是沖繩海邊了！擁有獨特的沖繩藍海邊不只海水乾淨，生態保育良好，幾乎每個沙灘都能浮潛，且都可以看到許多熱帶魚，幸運的話還能看到海龜與海龜共游。除了浮潛之外，還有亞洲唯二的鯨鯊共游體驗可以參加，能夠近距離觀賞世界最大型魚類，是非常難得的經驗！小編在這裡精心挑選8大浮潛、潛水秘境，喜歡玩水的朋友千萬不要錯過了！

浮潛、潛水景點推薦

離市區最近的浮潛地點 – 波之上海空公園

波之上海空公園位在波上宮的正下方，離沖繩市區國際通開車不到10分鐘的距離就能立刻下水！這裡也是當地人夏天很喜歡來的海灘，這邊的海浪平穩，適合全家一起來玩，邊浮潛還能一邊欣賞波上宮，即使不玩水在這裡的海灘散步、欣賞夕陽也是很有氣氛的喔！

沖繩最浪漫的小島 – 古宇利島的古宇利海灘

地理位置在沖繩較北邊的古宇利島擁有非常白淨的沙灘、沙子細滑、海水清澈透明是個相當優質的海水浴場，古宇利海灘就位在古宇利大橋的正下方，附近有停車場，對自駕開車前往玩水非常方便，附近有商店可以淋浴外，也有很多餐廳，其中最有名的就是台灣人到沖繩必吃的「蝦蝦飯」了，如果有到這裡玩水，別忘了把蝦蝦飯也一起排進行程裡喔！

沖繩必訪潛點 – 青之洞窟

青之洞窟（藍洞）是沖繩最有名的潛點，洞窟本身是一個天然形成的海蝕洞，經由陽光折射後洞內呈現出藍色的的海水非常漂亮，這裡的魚種真的是多到爆！在這裡可以選擇要浮潛或是體驗潛水，浮潛的話通常教練一個人帶著四個人一遊，在後面其實根本可以無腦漂浮，靜靜的觀賞水下世界，很療癒喔！

一生難忘的體驗 – 鯨鯊共游

亞洲唯二的鯨鯊共游體驗其中一個在菲律賓，但需要花上四小時的車程才能抵達相當累人，在沖繩鯨鯊共游地點從集合地點搭船約10分鐘就可以抵達，可以以超輕鬆的方式加上由專業的鯨鯊飼育員帶領，一起跟鯨鯊共游，近距離看保育員餵食鯨鯊外，看著呆萌的鯨鯊在你身旁游來游去，真的是人生夢幻體驗啊！

今夏沖繩 潛水、鯨鯊共遊看這邊 獨家體驗75折起！

宮城島秘境 – Tonnaha Beach





圖片來源：Tonnaha Beach 官網

位於宮城島上的秘境私人沙灘 Tonnaha Beach 開放時間為上午8點至下午6點，需入場費日幣500元，店家提供水上活動、浮潛裝備租用，另外也可以在這裡烤肉。這裡的水質乾淨，可以看到許多熱帶魚、海葵等，若是想跟朋友找個沙灘秘境烤肉玩一整天，這裡會是很不錯的選擇喔！

遠離人群的世外桃源 – 伊計島 伊計海灘

伊計島是位在沖繩中部的小島，東臨太平洋，島上有幾處海灘很值得喜歡浮潛的人去拜訪，其中一個就是伊計海灘。伊計海灘這裡水深不深（最深處大約2.5米），魚種豐富，可以看到許多熱帶魚，雖然入場時需要門票，但可以感受到管理的用心，海灘非常的乾淨，同時店家還有提供水上活動跟浮潛裝備、游泳圈等可以租用，算是一應俱全的海水浴場，在這裡可以玩上的半天、一天沒有問題！

夢幻海水 Tiffany 藍 – 伊計島 大泊海灘

伊計島另一個值得前往的海灘就是大泊海灘了！這裡的人潮比伊計海灘還要更少，天氣好的時候海水顏色呈現漸層的藍色，中間的部分更像是 Tiffany 藍那樣清澈漂亮，若早點來還有可能有機會包下全場喔！

沖繩深度旅遊極美外島 – 慶良間群島

若你已經對沖繩本島個海灘非常熟悉，想往離島看看的話，慶良間群島絕對是首選！慶良間群島由20多個島嶼組成，其中渡嘉敷島的渡嘉志久海灘以海龜棲息地而聞名是熱門的浮潛地點。如果搭乘高速船從沖繩本島出發，大約半小時就可以到渡嘉敷島，以交通來說算是相當便利，這裡的海水清澈，幸運的話還可以看到海龜，與海龜一起共遊喔！

浮潛、潛水注意事項

浮潛跟潛水所需要的專業知識不同，浮潛對一般人來說是相當好入門的，即使不會游泳只要不怕水，也能穿著救生衣、戴面鏡跟呼吸管欣賞海底世界，不過浮淺的地點選擇非常重要，需要選擇平靜海流的地方，尤其出國對於當地海象環境不熟，千要不要一人獨自前往，下水時，時時注意同行夥伴狀況，互相照應。上面列的地點都是配有救生員或專業教練的海灘與潛點，玩水時別超出警戒線或是自行脫隊，才能玩得安心！

潛水活動則分為體驗潛水（無潛水證照由教練陪同潛水）與水肺潛水（需有專業證照，且因潛點不同，會要求參與者必須有幾次的潛水次數才能下水），體驗潛水參加對象沒有限制，但若有心血管疾病、高血壓、氣喘的人，還是要詢問專業醫師意見比較好。另外因為潛水下潛時人體需承受較大的大氣壓力，所以潛水後的 12～18 小時內不能搭機，避免因為壓力急速下降而引發潛水伕病。體驗潛水下水前一定都需要上課，水下狀況多變，大家一定要認真聽課，才能安全地享受潛水喔！

潛水店家 / 教練怎麼挑

沖繩有許多浮潛、潛水專門店，各家各有特色，但不一定都能用中文溝通，多少有些不方便，因為浮潛跟潛水安全上有一定的風險，下水前需要完全掌握注意事項，這樣才能玩得更安心。縱橫四海是由台人經營、且台灣教練帶團、全程用中文溝通的沖繩在地潛水店家，提供浮潛、體驗潛水跟水肺潛水，裝備也都相當完整，最特別的是他們還有沖繩獨家的鯨鯊共游體驗可以參加，鯨鯊體驗會跟專業的飼育員一起前往，可以近距離的觀賞到世界上最大型的魚類帶來的震撼感！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：2023沖繩潛水攻略｜沖繩8大浮潛、潛水秘境＆店家推薦，潛水注意事項、潛水教練怎麼挑總整理

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」