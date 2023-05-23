連鎖飯店MIMARU SUITES京都再展店！錦市場、二条城當鄰居
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】主打能讓多人數遊客輕鬆入住的連鎖飯店集團MIMARU，今年6月要在京都再次開幕新分館了！預計6/1登場的「MIMARU SUITES 京都CENTRAL」鄰近京都市營地下鐵烏丸御池站，走路前往京都人廚房「錦市場」，或是世界遺產「二条城」都相當方便。
全館雖然只有19間客房，但每間客房都具備85平方公尺的寬廣大空間，設有雙寢室、客廳、廚房、小和室、衛浴及洗烘衣機家電設備等，帶給住客就像回家般的舒適。根據淡旺季不同，4人同住不含早餐，每人每晚12,250日圓起。
由於烏丸御池站附近還有同一體系的「MIMARU 京都新町三条」，建議訂房與入住時要注意核對飯店名稱。兩大子品牌主打不同亮點，MIMARU以約40平方公尺的單一客房為主，MIMARU SUITES則強調每間客房都擁有2間以上的獨立寢室空間，入住空間更加寬敞舒適。
‧ 交通：京都市營地下鐵「烏丸御池」站徒步約3分鐘；阪急「烏丸」站徒步約11分鐘。
‧ 地址：京都府中京區衣棚通御池下る長濱町154-3
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