連鎖飯店MIMARU SUITES京都再展店！錦市場、二条城當鄰居

夏天到沖繩玩除了景點觀光外，不能錯過的就是沖繩海邊了！擁有獨特的沖繩藍海邊不只海水乾淨，生態保育良好，幾乎每個沙灘都能浮潛，且都可以看到許多熱帶魚，幸運的話還能看到海龜與海龜共游。除了浮潛之外，還有亞洲唯二的鯨鯊共游體驗可以參加，能夠近距離觀賞世界最大型魚類，是非常難得的經驗！小編在這裡精心挑選8大浮潛、潛水秘境，喜歡玩水的朋友千萬不要錯過了！

2023-05-23 10:00