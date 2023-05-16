開箱2023金澤飯店住宿！古典特色、時尚咖啡與高CP值評價飯店任你選

說起日本古都，第一印象總是想到京都，不過在北陸的金澤，一直有著不輸給京都的古典氣息。以日本三大庭園之一的「兼六園」及金澤城為首，金澤還有保留著大量古宅的茶屋街、武家屋敷等城下町老建築，而茶屋街內更留存著傳統的藝伎文化。再加上由於金澤所在的石川縣，在二戰中沒有遭受過空襲，因此境內亦擁有最多重要傳統建造物保留區，並擁有金箔、加賀友禪染、九谷燒、金澤漆器、輪島塗、和紙傘等著名的傳統工藝。

我們這次有緣邀請到旅居東京的旅行部落客兼Youtuber——瓶顆，跟我們到金澤走了一遭，分別走訪了三家特色各異的飯店旅宿，分別是古典詩意的「雨庵」、現代時尚的「the square hotel 金澤」，以及平價實惠快捷且適合單身旅人的「CHISUN Budget金澤站前」。平時因為工作關係也常常到處旅行的瓶顆，住過各式各樣的飯店。究竟這次會與什麼樣的特色旅宿相遇，我們都充滿期待！

Guest Profile瓶顆旅居日本中

大學到橫濱留學10個月後返台，而後又到東京工作旅居，至今已逾8年。曾在廣告代理公司任職，並在那時開始經營部落格，分享在日本工作生活的經驗及旅遊資訊。如今已成為獨立媒體人，經營個人社群頻道「瓶顆旅居日本中」，透過影片、照片及文字分享日本旅遊生活情報。今年亦出版了新書《東京櫻花自由行》，目前已衝2刷。

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都說了金澤是古典美人，所以第一間帶大家造訪的，自然也是擁有古典詩意的特色旅宿「雨庵」。光聽名字就美的雨庵，顧名思義是以金澤的雨為主題。金澤當地有句俗諺：「就算忘了帶便當，也別忘了帶傘。」可想而知，金澤總是多雨。對於觀光客來說，下雨天難免掃興，不過雨庵卻抓住了金澤雨的詩意，以這浪漫的概念打造了非常典雅的旅宿空間。

採用以淺色木質搭配沈穩的灰黑色為主調，雨庵的建築外觀及內部的裝潢設計採現代和風，玄關及大廳更能見得與日本國內藝術家合作創作的，以雨為主題的現代藝術裝置，包括著名書法藝術家紫舟的書法雕刻藝術品，令人印象深刻。

在飯店的Lounge中，放有金澤特色的加賀棒茶、咖啡等飲品和一些和菓子點心，像是金平糖等，提供住宿旅客自由享用。其中更有飯店特製的日本酒點心「錦玉」，嚐起來香醇、口感特別。而晚上21:00到23:00，飯店內免費提供清爽的「蕎麥麵」作為宵夜。如果喜歡日本酒，亦可付費選擇日本酒試喝的體驗，品嚐金澤當地的美味地酒。

與此同時，Lounge中亦備有優雅的圖書空間，畢竟據說金澤是可堪比「天下書府」的書香之都，因而來到這古典詩意的雨庵，自然少不了書香氣息。

雨庵館內處處藏著設計感，客房樓層也能見到一些現代藝術品的展示。以提供寬敞舒適的房間為主概念，其客房房型亦十分多樣，以可容納2～4人的房間為主。這些房間基本都設置有小小的玄關，外門採用木製和風鏤空拉門，古典卻不失溫暖。客房內依據不同房型會有陽台或是迷你庭園造景，並能見到一些和金澤一樣古典的細節設計。房內的備品簡單卻雅緻，不僅有Dyson的吹風機，並附有別緻的浴鹽，讓房客可以享受愉快的泡澡時光。有趣的是，連用來告訴飯店人員是否要清掃或是勿擾的磁條標示，都做得非常有特色。

就是如此典雅詩意的雨庵，讓本來就著迷於金澤之古典的旅人們著迷不已。住過大大小小的飯店，瓶顆在看到雨庵的房間時，亦不禁為其別緻的設計及隔間感到驚艷。當然，也包括了總是要讓女生們讚嘆一下的Dyson吹風機。Lounge中的加賀棒茶搭配金澤特色的和菓子，可說是感受日式文化的一大樂趣，特別是飯店特製的日本酒點心錦玉，即便是不喝酒的朋友也能以其他方式品味日本酒的好滋味。

雨庵 金澤

地址：石川県金沢市尾山町6-30

電話：076-260-0111

Check in / Check out：15:00〜 / 〜11:00

大眾交通：JR金澤站出來，在兼六園口巴士總站的8、9、10號站台搭乘巴士，在「武藏辻・近江町市場」站下車，步行5分鐘。

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就在距離雨庵不到五分鐘腳程的百萬石通上，座落著頗有都會風情的the square hotel KANAZAWA及咖啡餐廳BANKERS STREET CAFE。在這原本是老銀行舊址上誕生的飯店，似乎依然延續了一部分老銀行的色彩。

建築外觀飄散著近代銀行老洋房的氛圍不說，併設的咖啡餐廳亦以BANKERS STREET CAFE為名，一整天都有提供餐點，包括早餐、中餐、午茶及晚餐，在當地亦十分有人氣。雖說時尚，飯店整體的設計上卻也少不了金澤特色的傳統元素——在飯店大廳等內部空間中，能見到不少頗有和風感設計。而這部分在客房樓層的規劃上，體現得更加明顯。

※ 目前咖啡空間的營業時間縮短為7:00〜17:00（16:30最後點餐）

the square hotel KANAZAWA的客房，以著名的加賀五彩為主基調，搭配木質調素材，設計出一系列不同主題及形式的房間，從一般可容納1～2人的雙人房型，到最多可容納5人的尊貴雙床房。特別的是，房間內導入了平板遙控娛樂系統，並支援包含繁體中文、簡體中文、英文、韓文等多種語言。不僅可以透過這一台平板調整房間內的空調設備、電視選台或連接自己的手機，還可以直接瀏覽Youtube的內容。與此同時，也能看到目前飯店內包括大浴場和樓下的咖啡空間的客流現況，方便大家判斷是否要在此時前往使用這些公共設施。

「妳不覺得，這裡的浴衣特別可愛嗎？」看到房間裡面的放著的浴衣時，我忍不住問了瓶顆。她笑了，並在換上浴衣後，發現自己那天姜黃色的襪子和其中一款浴衣特別搭，於是我們心中多了一顆小太陽——不得不說，每當看到飯店連浴衣或睡衣都特別用心挑選時，總會特別開心。當穿著它到飯店內的大浴場泡澡時，心情也會格外愉快。

即便是平日，午茶時段的BANKERS STREET CAFE幾乎滿座，而由於前往的時機剛剛好，讓我們坐到了窗邊寬敞的沙發座位。店內的午茶品項豐富，有包括水果塔、布丁、蛋糕，甚至是需要事前預約的限量下午茶套組，也有包括咖啡、茶飲及果昔等飲品。大片落地窗設計，彷彿將窗外的街景與室內相融合，而明亮寬敞的店內空間舒適，無論是親友聚會還是一個人辦公或放鬆都非常不錯。

the square hotel KANAZAWA

地址：石川県金沢市下堤町10

電話：076-221-2611

Check in / Check out：15:00〜 / 〜11:00

大眾交通：JR金澤站出來，在兼六園口巴士總站的8、9、10號站台搭乘巴士，在「武藏辻・近江町市場」站下車，步行1分鐘。

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BANKER STREET CAFE

營業時間：7:00〜22:00

※ 目前營業時間縮短為7:00〜17:00（16:30最後點餐）

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前面介紹的兩間特色飯店，是靠近金澤著名的近江町市場，金澤車站出來後，需要轉搭公車或計程車前往。如果想要就住在JR金澤站附近的話，那麼這間只要步行5分鐘就能抵達的飯店CHINSUN BUDGET Kanazawa Ekimae會是個不錯的參考。以「Always clean, simple and good price.（清潔、簡單、價格實惠。）」為主訴求，飯店的空間簡潔明亮，卻不失設計感，給人非常清爽的感覺。

響應SDGs的永續發展理念，牙刷等盥洗備品及電熱水壺等，都集中放置在大廳處，讓房客按需取用。

飯店內的房型，以1～2人的單人房及雙人房為主。房間設計一樣簡潔，配色柔和的房間壁紙搭配木製家具，讓房內呈現出明亮而溫暖的氛圍。由於靠近金澤車站，一部分的房間還可以就近看到北陸新幹線等電車行駛，吸引不少鐵道迷預約住宿。如果特別想要入住能見到電車的房間，預約時可以特別寫下要求，飯店會在條件允許的情況下盡可能配合。

CHINSUN BUDGET Kanazawa Ekimae前一樓併設了咖啡空間，早餐時段的6:30～9:30有提供簡單的自助式早餐，可嚐到像是金澤咖哩、新鮮沙拉、麵包、味噌湯等美味料理，還有蠻少見的咖啡凍呢。

「的確，一個人旅行的時候，就是想住這樣簡單乾淨又實惠的飯店。」看著CHINSUN BUDGET Kanazawa Ekimae的那句標語，坐在簡單的單人房中，也常一個人出差奔走的瓶顆這麼說。在房間窗外看到新幹線駛來時，她眼睛一亮地衝到窗邊，抄起手機便開始拍攝。我說她莫非是鐵道迷，她又說自己不是，或許因為在她認知中能被稱為鐵道迷的，鐵道知識量都爆表，而她自認還沒到那個程度。無可否認的是，同為有時會獨自旅行或出差的「邊緣人士」，簡潔乾淨又實惠的CHINSUN BUDGET Kanazawa Ekimae真的特別令人心動。

CHISUN BUDGET Kanazawa Ekimae（知鄉Budget金澤站前）

地址：石川県金沢市堀川新町8番16号

電話：076-222-6711

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：JR金澤站，步行5分鐘。

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說起金澤市內觀光，兼六園及茶屋街想必是眾所皆知，之前JAPANKURU也有和大家詳細介紹金澤的東茶屋街、主計町茶屋街及西茶屋街等景點。這次小旅行，我們走訪就在雨庵及the square hotel 金澤附近的近江町市場及尾山神社，也在晚上到金澤城旁散了個步。

近江町市場

靠海的金澤是個海產豐盛的城市，而來到有著「金澤的廚房」之稱的「近江町市場」，自然少不了吃海產這件事。最早是魚市場，發展至今已有近三百年歷史的近江町市場，無論是海鮮丼還是握壽司都非常有人氣，同時也是金澤的海鮮丼激戰區。雖然之前JAPANKURU也分享過近江町市場的美食情報，但我們這次很隨意地選了這家「市場飯食 AMATSUBO（市場めし あまつぼ）」，不僅有豐富的海鮮丼選項，還能嚐到特別的金澤關東煮——對生猛海鮮沒那麼多愛的朋友，如瓶顆，就可以選擇金澤關東煮定食。（笑）

近江町市場

地址：石川県金沢市上近江町50

大眾交通：JR金澤站出來，在兼六園口巴士總站的8、9、10號站台搭乘巴士，在「武藏辻・近江町市場」站下車。

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尾山神社

被稱為「加賀國金澤鎮座」的尾山神社，祭祀著常出現在大河劇中的著名歷史人物前田利家及其妻室。尾山神社的神門非常有特色，可說是和式洋風建築，卻還混入了中國風元素於其中。神門頂端的避雷針，據說是日本最早的避雷針，而且現在依然在使用中。高閣上能見到有如教堂似的彩繪玻璃，據說那最初作為燈塔功用而建造的。

3月上旬的尾山神社境內，正好有梅花盛開。從神門外看進去，有種宛若看畫的感覺。當日初春晴好，即便是平日，神社內依然有來來去去的觀光客和前來參拜的商務人士。而神社外的街道巷弄亦帶有些許懷舊氛圍，非常適合散步。

尾山神社

地址：石川県金沢市尾山町11-1

社務所受理時間：9:00～17:00

大眾交通：JR金澤站，轉乘公車到「南町・尾山神社」站下車。

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金澤城公園

就在兼六園旁的金澤城公園，是加賀國藩主前田家所居住的城池。儘管天守閣因為遭受雷擊燒毀，城內也幾次因為火災而毀損，如今依然保留了如石川門、三十間長屋、鶴丸倉庫等重要歷史建築，並被指定為重要文化財。而其中再建於平成年間的菱櫓・五十間長屋・橋爪門續櫓，是目前公園中唯一需要收費參觀的區域。

夜晚的金澤城公園會點燈，即便是閉園時間後，亦能在城外觀賞氛圍全然不同的城墻與小庭園。

金澤城公園（金沢城公園）

地址：石川県金沢市丸の内1-1

開園時間：

大眾交通：JR金澤站兼六園口6號乘車處，轉乘城下町周遊公車，在「兼六園下・金澤城（石川門向）」站或「兼六園下・金澤城（白鳥路前）」站下車。

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金澤是不少人北陸旅遊的第一站，自東京出發搭乘新幹線非常方便不說，金澤市内的大眾交通也很方便，是非常容易自由行的觀光城市。就是在這樣兼具古典與現代時尚感性的老城中，有著多樣的住宿選擇。我們這次跟著旅日的旅遊達人瓶顆一起，為你介紹的三間特色飯店，希望能給你在規劃金澤之旅時，提供一些參考。

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