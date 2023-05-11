玩東京快看ChatGPT推薦！ 5大東京地帶旅遊住宿參考&編輯加註

由OpenAI開發的熱門聊天AI機器人「ChatGPT」，自去年冬天登場後話題熱度不斷上升中。在身邊親友的提議下，作為最怕被這種AI取代的文字工作者的我，還是開始嘗試和ChatGPT交朋友——於是才發現，其實和它聊天還蠻有趣的。（笑）

ChatGPT的東京旅遊住宿地推薦 你覺得如何呢？（附編輯加註）

正巧前一整子趕稿時和ChatGPT聊到日本飯店的事，雖然它說它只是個機器人，無法提供具體的住宿體驗感想，但換個角度問「那如果到東京玩的話比較推薦住哪一帶」的話，它倒是很清楚地告訴我一連串答案和理由。下面整理給大家，部分加上個人註記，可以提供初次到東京玩的朋友參考。

ChatGPT推薦① 新宿一帶

ChatGBT的推薦理由

這個區域是東京最繁華的商業和娛樂中心之一，擁有許多高樓大廈、購物中心、餐廳和酒店。此外，新宿還有許多著名的景點，如歌舞伎町和新宿御苑。這裡有不同規模的飯店旅館供選擇。

ChatGBT的新宿一帶推薦車站

新宿、都廳前/大手町、代代木公園、西新宿/中野

ChatGPT推薦② 澀谷一帶

ChatGPT推薦理由

這個區域以其年輕的時尚和文化氣息而聞名，擁有許多時尚的購物中心、餐廳、咖啡館和夜生活場所。此外，澀谷還有一些著名的景點，如澀谷十字路口和明治神宮。這裡也有不同規格的飯店和旅館可供選擇。

ChatGPT的澀谷一帶推薦車站

澀谷、原宿、代代木公園、澀谷區役所前

ChatGBT推薦③ 東京站一帶

ChatGBT的推薦理由

這個區域是東京的交通樞紐之一，擁有許多商業中心、高樓大廈和著名的景點，如皇居和銀座購物街。這裡有不同檔次的酒店和旅館供選擇。

ChatGBT的東京站一帶推薦車站

東京、有樂町、神田、日本橋

露編追加

若有要搭乘東海道新幹線，前往名古屋或大阪京都的話，住在東京站附近搭車也很方便。

ChatGPT推薦④ 上野一帶

ChatGPT推薦理由

這個區域以其文化和歷史遺產而聞名，擁有許多博物館、動物園和公園，如上野公園和國立博物館。這裡有不同檔次的飯店和旅館供選擇。

ChatGPT的上野一帶的推薦車站

上野、秋葉原、御徒町、日暮里

露編追加

從成田機場到上野站和日暮里站，可搭乘京成電鐵一線直達，若想要坐得舒適方便，可選擇旗下的Skyliner。此外，從若有規劃利用東北或北陸新幹線前往金澤、長野、新潟、東北等其他地方的話，從上野搭車也非常方便。

ChatGPT推薦⑤ 淺草一帶

ChatGPT推薦理由

這個區域是東京的傳統文化中心，擁有許多著名的寺廟和古老的建築，如淺草寺和雷門。這裡有不同的飯店和旅館供選擇。

ChatGPT的淺草一帶的推薦車站

淺草、田原町、向島、押上

小結

（圖片截自ChatGPT）

看了ChatGPT的回答，覺得其實蠻好參考的，這次文章裡面雖然沒有把它推薦車站的理由一併整理出來，但它其實都會解釋。當然，因為這位AI朋友目前也還在各種學習和成長中，因此有些回答其實還是很有「AI風格」，有些部分也有可以更細緻的進步空間。但至少，在和它「交流」過後，以前曾經被威脅過工作會被機器人取代的露編，自己覺得也沒有必要太過恐懼——和AI朋友合作，共創新時代，讓世界更美好是不是更陽光燦爛？（亮晶晶）

另外，聽JAPANKURU團隊中的其他成員說，其實英語圈內有蠻多人會和ChatGPT聊日本旅遊的行程。如果你有興趣，不妨也試試看。我們也會不定時持續和ChatGPT對話，或是和其他AI交朋友，有聊到什麼有趣的日本旅遊相關情報再分享給你囉。

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