從大阪梅田出發！精選4大「阪急電車旅遊路線」 玩遍在地人的隱藏景點

自2023年3月18日起，從關西國際機場出發的JR特急HARUKA列車直接停靠「大阪站」新設的地下月台，旅客可從關西機場直達最熱鬧的大阪梅田地區，大幅提升自由行旅客的便利性。

六甲枝垂除了可眺望市景，隨手拍都是美照。可看到淡路島、大阪市區、關西機場等地標，晚上則可欣賞著名的夜景。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

如果再搭配上阪急電車乘車券及阪神電車乘車券，就能從梅田輕鬆出發，深入探訪京阪神地區。精選4條乘坐阪急電車的精緻旅遊路線，玩遍在地人狂推的隱藏景點，不論是想要安排大自然中漫步、愜意泡湯或盡情購物的行程，都能享盡京阪神的特色文化！

朝聖祐齋亭、Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA

祐齋亭室內桌的反射風景宛如鏡面，吸引不少旅客專程前往拍攝網美照。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

大阪代表的中心地區「梅田」與「難波」是旅客們必訪之地，以阪急大阪梅田站為中心點，乘坐阪急電車即可輕鬆前往京都河原町、嵐山或神戶三宮地區，十分方便。

省錢的秘訣是買外國旅客專用的1日（700日幣）或2日乘車券（1,200日幣），不需要連續兩天使用，行程安排更彈性，無限次搭乘阪急全線列車暢玩京阪神。

阪急全線自由乘車券1日券及2日券。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

乘坐阪急電車前往京都嵐山站，可租借腳踏車探索充滿古都氛圍的街道，自由自在前往高人氣的嵐山竹林及渡月橋等知名景點。

旅客也可參訪建於明治時期、已有150年歷史的祐齋亭，此處為日本文豪川端康成故居，目前則是染色作家奧田祐齋的創作工房；最知名的拍照打卡點為可反射出窗外四季不同風景的鏡面桌，在秋季更可拍出楓紅美照，吸引許多旅客朝聖。

Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA店內寬敞舒適，陳列多種商品。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

喜愛潮流文化的旅客，也可前往Snow Peak LAND STATION KYOTO ARASHIYAMA朝聖最新的複合式咖啡店！這裡由百年歷史的料理旅館改建而成，不僅販售戶外用品，也提供咖啡小憩片刻。最特別的是，世界級的知名建築家隈研吾與Snow Peak合作開發，在庭園打造名為「住箱-JYUBAKO-」的可移動式輕型住宿設施，空間小巧，但寢室及浴室一應俱全，可體驗豪華露營，為旅途帶出不一樣的風景。

「住箱-JYUBAKO-」設計為簡約自然風格。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

阪急電車推薦路線2：品嚐神戶道地日本酒、眺望大阪夜景、前進熱血野球聖地

阪神全線自由乘車券。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

在「石屋川站」下車，前往生產日本酒有名的酒鄉「灘」地區，神戶酒心館以釀造名酒「福壽」而聞名，可參觀經典的釀酒部分工序，更可試飲未加水加熱的「藏直採 大吟釀生酒」，酒廠才能品嚐到的新鮮滋味，是愛酒之人絕不能錯過的好去處！神戶酒心館也設有日本料理餐廳，餐點對於季節感及食材十分講究，在充滿和風氣息的日本庭園建築內享受午餐是絕佳的體驗。

而偏好體驗大自然氣息的人，也可前往六甲高山植物園，園內種植了約1,500種來自世界各地的高山珍稀花草植物，四季皆有不同的綠意景觀；每年5至6月，粉色的九輪草盛開形成一片迷人的粉色地毯，想拍出絕美粉色系美照來這就對了！

另外，標高最高888公尺的六甲枝垂，由建築家三分一博志設計，以「六甲山上聳立的一株大樹」為概念，在展望台上，透過外圍的網狀檜木滲出照射的陽光，讓人感覺就有如站在一株大樹之下，是近年人氣的打卡拍照景點。枝垂博物館不僅可參觀還能親身體驗藝術作品，無論是大人小孩都能同樂。

阪神甲子園球場是許多棒球迷必訪勝地。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

棒球迷們必朝聖的阪神甲子園球場，可搭乘電車在「甲子園站」下車步行前往，這個日本最具歷史的棒球場，也是日本職棒阪神虎隊的主場，每年春夏的日本全國高中棒球大會，球迷們還可參觀甲子園歷史館，館內不僅展出珍貴的歷史資料，更收藏了嘉義農林隊當年打入甲子園決賽的棒球；同時，參觀民眾還能使用模擬棒球設施，親身感受下場揮球棒的快感。

推薦路線3：搭阪急觀光巴士（高速）直達有馬溫泉鄉

安排長輩、親子同遊、或是喜好悠閒行程的旅客，可選擇前往關西地區最具代表性的溫泉鄉「有馬溫泉」。

從梅田出發搭乘阪急觀光巴士（高速），可直達有馬溫泉，搭乘纜車也可往來六甲山山頂，欣賞醉人山景。有馬溫泉以「金泉」和「銀泉」聞名，金泉呈茶色，泉質含鐵量豐富，有消除疲勞、保濕等功效，銀泉則是透明無色，對高血壓、促進新陳代謝有益，是好好放鬆度假的行程首選。

太閣之湯裡面有露天風呂及岩盤浴。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

太閣之湯則是有馬溫泉內最大的溫泉主題樂園，不僅有多個溫泉池、露天風呂及岩盤浴，也有餐廳及伴手禮商店，泡湯之餘也可享受美食，特別適合全家出遊，共同度過寫意的時光。

阪急觀光巴士（高速）也可以換乘包括電車的交通工具，「有馬太閣之湯套票」則提供外國旅客電車來回車票及太閣之湯入浴券。

推薦路線4：在大阪梅田享受購物美食 兩大百貨不可錯過

在日本購物是一大樂趣，梅田不但靠近新幹線的新大阪站，擁有交通便利的優勢，也是購物、住宿、美食與娛樂的集中地。

對於熱愛購物的旅客，首推「阪急百貨店大阪梅田總店」，這是全世界首間與車站相連的百貨，從地下2樓到地上13樓，高級奢華品牌、化妝品、時尚服飾、嬰兒用品、家品到食品賣場都一應俱全，也提供外國旅客退稅的服務，被視為梅田的象徵。

人來人往的阪急百貨店大阪梅田總店是關西在地人喜愛的老舖百貨。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

而另一家代表性的百貨則是以美食聞名的「阪神梅田總店」，地下一樓的阪神食品館網羅多家人氣伴手禮、甜點、麵包等，還有Snack Park集合了海鮮丼、拉麵、御好燒、也有阪神排隊美食的魷魚燒等多款日本道地美食，令人食指大動。

阪急百貨店大阪梅田總店的櫥窗向來設計新穎奪目，相當吸引路人眼球。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

「阪急三番街」也與阪急大阪梅田車站相連，組成完善的梅田商圈，其中「UMEDA FOOD HALL」美食廣場集結各種類型的料理，可享受到價格實惠的大阪名物美食，逛街購物找美食超簡單！

阪急三番街內的「UMEDA FOOD HALL」，美食廣場集結各種類型的料理，可享受到價格實惠的日式餐點。圖片來源／阪急阪神控股株式會社提供

而阪急三番街內也展示一系列的「樂高（LegoⓇ）」作品，均以大阪及關西特色打造，逼真又有趣。「HEP FIVE」是大阪梅田的地標，商業大樓上有著搶眼的紅色摩天輪，可欣賞大阪的美麗景色，跟前更設有以「梅田」兩字製成的創意椅子，推薦在此拍完紀念照，再前往摩天輪觀景。

日本旅遊的住宿地點，以交通便利性為首要考量點，阪急大阪龍仕柏飯店從阪急「大阪梅田站」步行5分鐘即可抵達，同時連接JR大阪站聯絡橋，搭乘機場巴士可直達相鄰的大阪新阪急酒店，搭乘電車可輕鬆漫遊京阪神地區。

房間寬敞舒適，採光良好，窗外可欣賞大阪白天與夜晚的城市景觀，也提供浴缸可悠閒泡澡，相當適合作為京阪神自助行的住宿地點。帶小朋友入住的旅客，更貼心小孩備品及玩具等，9樓也備有哺乳室，親子旅客也能住得安心，是適合情侶、三五好友或全家出遊的好選擇。

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編輯／Sasa

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211526