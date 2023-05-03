在菸草王的名宅，享用百年歷史的下午茶：Dessert Cafe 長樂館

圓山公園裡有京都手藝出色的護櫻人（櫻守）細心呵護培育的知名枝垂櫻。

聳立在附近的長樂館始終靜靜守護著樹齡九十年的第二代櫻花樹，以及樹齡超過兩百年依然健在的第一代名櫻。

長樂館是一九○九年由「菸草王」建造的三層樓洋房，若要造訪這棟知名建築內的咖啡館，最好預約下午茶的時段結伴同行。在專用的優美房間「迎賓間」遙想明治時代被讚譽為「西之鹿鳴館」（日本貴族接待外國國賓的宴會場所）的過往榮景，度過美好的下午茶時光。

巴卡拉（Baccarat）和水晶吊燈、整齊擺放的匈牙利國寶級手繪瓷器 Herend 和日本皇室御用瓷器大倉陶園的餐具或銀刀叉。被引導入座後，心中掩不住的興奮。

特別值得一提的是，放開胃酒玻璃杯的杯墊。那是將長樂館最早的主人村井吉兵衛的「村井菸草」的包裝設計直接做成杯墊，當時暢銷的時尚洗練設計使人想起時代的光景。

圖：優雅豐盛的下午茶。杯墊的圖案是村井菸草的包裝。放著自製甜點、司康和法式鹹蛋糕等精緻點心的層架上，還有英式下午茶必備的火腿小黃瓜三明治。（圖片來源：健行文化提供）

無論是企業家吉兵衛的人生，或是長樂館百十餘年的命運，真的非常戲劇化， 內心不禁產生了「好想看翻拍的電影」的期望。明治時代的長樂館裡，身著華服的紳士淑女嬉笑談天。想像喜歡的演員扮演主角的場景，讓下午茶的樂趣變得更繽紛多彩。

出生於京都貧窮菸草商之家的吉兵衛，積極從事當時尚未成為政府專賣制的菸草製造，以「時尚的村井」大獲成功。他能夠在同業的激烈競爭之中脫穎而出是因為親赴美國直接進口菸草，搶先導入歐美最新技術的技術革新，以及充滿魅力的包裝設計、嶄新的廣告宣傳發揮了效果。

圖（左起）：優美的「迎賓間」，建築物本身與內部家具都是京都市的指定有形文化財；每間房的水晶吊燈設計各不相同；二樓「喫煙間（吸菸室）」的大理石螺鈿（又稱鈿嵌，在漆器、木器或金屬上鑲嵌貝殼的裝飾工藝）長躺椅。（圖片來源：健行文化提供）

一九○四年施行《菸草專賣法》後，民間不能再製造菸草。將菸草事業轉賣給政府獲得龐大補償金的吉兵衛設立村井銀行，從事製絲事業等形成了財閥。

當初建造長樂館是要當作村井吉兵衛的別墅。一九○四年開始建造，中途卻因日俄戰爭暫停工程。花費五年歲月終於完成極盡奢華的洋樓也成為接待當時的政治家或國外貴賓的迎賓館。

圖：長樂館是由首任內閣總理大臣伊藤博文命名。喫煙間（吸菸室）入口掛著他親筆揮毫的匾額。（圖片來源：健行文化提供）

完工後住宿於此的伊藤博文將這裡命名為長樂館。井上馨、大隈重信、山縣有朋等政治家、皇族、英國皇太子和美國石油大王約翰．洛克斐勒（John Rockefeller），一八七○年創立標準石油（Standard Oil），成為歷史上的第一位全球首富都曾造訪。

如果是電影的話，至此已是前篇的尾聲，螢幕應該會轉暗。一九二六年吉兵衛過世，隔年爆發了昭和金融危機，村井財閥黯然消失。

長樂館被轉賣給他人，第二次世界大戰後曾有一段時期被占領軍接收。到了一九五四年，土手富三購入土地與建物成為新主人。他對荒廢的長樂館十分傾心，耗費五年的時間說服屋主轉讓給他。

圖（左起）：樓梯扶手的華麗燈飾；讓人們感受撞球樂趣的「球戲間」，保留著當時的彩繪玻璃；裝飾在門廳等處的村井家家紋「三柏」。；Maple & Co的全身鏡櫥櫃。（圖片來源：健行文化提供）

要讓到處刷塗油漆的長樂館恢復往年的華麗樣貌是件浩大的工程。土手先生參考村井吉兵衛留下的黑白照片，以及前屋主家人的回憶仔細地進行修復。

如今仍可見到當初的彩繪玻璃等物，英國家具品牌 Maple & Co 的訂製家具也是當初留下的物品。

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▍menu（含稅）

長樂館獨家特調咖啡 900日圓

長樂館特調茶（1壺） 900日圓

草莓千層派 1430日圓

燉牛肉套餐 3000日圓

下午茶組合（迎賓間限定） 4400日圓

※另外酌收10％服務費

▍Dessert Cafe長樂館

京都市東山區八坂鳥居前東入圓山町604

075-561-0001

11:00～18:30（最後點餐18:00）

不定休

阪急電車「京都河原町」站下車，徒步15分鐘。

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——本文摘錄自《京都古民宅咖啡：踏上古都記憶之旅的43家咖啡館》，川口葉子◎著，連雪雅◎譯，健行文化出版

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圖文整理｜Ryan Lin

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