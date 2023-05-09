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東京首發！日本平茶園富士、清水港鮪魚大餐、小丸子樂園的靜岡鐵路旅行

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-12-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 日本平夢テラス 展望回廊、日本平茶会館、日本平。

靜岡。一抹或各抹綠色構成的城鎮。

以往看富士山，總是在山梨側，儘管有湖、有山，極美，但我仍嚮往看見與海相伴的富士山，不知道那一側的富士山風光是如何？於是，我出發了！

東京都心西南方，越過神奈川的橫濱和鎌倉，遇見靜岡的熱海和伊豆之後，迎來的是一座漁港與茶園風光的濱海城市，那是靜岡。靜岡的綠，靜靜地從遠方，走到眼前，成為桌上這一壺熱茶；可以看見日本茶園的機會不多，尤其是大名鼎鼎的靜岡茶，真真切切地待在這塊土地上生長，喝入的每一口茶彷彿已喝入了富士山腳下的純淨感！

日本平夢テラス 展望回廊 | 1 小時

身為日本百大觀光勝地之一，海拔300多公尺丘陵地的日本平，擁有眺望海景富士、伊豆半島、南阿爾卑斯山脈的、駿河灣與清水港的遼闊視野！而且平台上還有一棟隈研吾打造的日本平夢展望露台（日本平夢テラス），大量使用靜岡縣產木材的360度半露天迴廊展望台，再度增加了興嘆富士山之美的層次！二樓更有保留大片落地窗的喫茶空間，可以一邊享受靜岡茶和茶點！如果是從靜岡車站方向，有巴士直上日本平，即便是自助旅行者也可以輕鬆抵達！

日本平茶会館 | 1 小時

來到靜岡怎麼能錯過喝茶呢！日本平展望迴廊參觀完後，記得回到二樓，點一杯靜岡抹茶拿鐵、焙茶拿鐵，或是任何茶飲，一邊品茗，一邊觀賞近在眼前的富士山！

日本平 | 30 分鐘

靜岡的綠，靜靜地從遠方，走到眼前，成為桌上這一壺熱茶；可以看見日本茶園的機會不多，尤其是大名鼎鼎的靜岡茶，真真切切地待在這塊土地上生長，喝入的每一口茶彷彿已喝入了富士山腳下的純淨感！

まぐろ王国 大ちゃん | 1 小時

繞了一輪，既想吃生食，也想吃熟食，所以まぐろ王国 大ちゃん的豪邁澎湃生魚片丼飯定食，搭配炸鮪魚片吃到飽的方案，輕鬆讓我們肚子雞哩咕嚕不已，雖說清水港有許多觀光客，但是生魚片丼飯定食售價親民，用餐環境也很溫馨，是個很適合享用午餐的地方！

清水魚市場 | 30 分鐘

與神戶港、長崎港被並列日本三大美港，是全日本最大的鮪魚漁穫和遠洋漁獲的漁港。不得不說清水港的鮪魚生食熟食料理的餐廳，相當讓人大開眼界，像是酥炸鮪魚片吃到飽的餐廳、不斷添加到你說不要了的鮪魚丼飯、跟一個料理產一樣大尺寸的一貫鮪魚握壽司、堆得像富士山一樣高的富士山鮪魚定食、10人份的豪華海鮮寶石丼飯（大概是旗津海之冰的概念），光是看一圈就飽了！

櫻桃小丸子樂園 | 2 小時

誰的童年時光沒有小丸子的陪伴？日本國民漫畫櫻桃小丸子是以作者櫻桃子老師的故鄉靜岡清水市作為故事舞台，小丸子動漫卡通表現了1970年代的日本人生活習俗或當地習慣，那個年代的左右鄰居關係緊密，整個日本民族為了更好的未來目標奮鬥，傳遞知足與正能量的態度，成為了許多海外旅人認識日本文化的重要元素！

雖然不是小丸子鐵粉，但是看到小丸子一家人、小丸子同學、小丸子生活街區從螢幕走出來，真實呈現你的眼前，滿滿的回憶殺還是直接湧上心頭，每個佈景都能喚起你心中曾經的童年回憶，好像不小心就聽到小丸子媽媽罵人聲音、爺奶寵溺聲音、或是無憂無慮與小玉下課放學瞎聊的聲音... 櫻桃小丸子樂園很值得來耶！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：東京首發｜日本平茶園富士、清水港鮪魚大餐、小丸子樂園的靜岡鐵路旅行

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富士山 丼飯 吃到飽

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