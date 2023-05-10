文藝小清新之旅！來趟京都體驗歷史與現代的完美結合，打卡一杯文青咖啡

跟著 施宛兒 waner 於 2022-11-25 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 嵐山（阪急）、嵐山公園、% ARABICA 京都嵐山店。

來日本京都體驗一趟，歷史與現代的完美結合之旅吧！

第 1 天

嵐山（阪急） | 5 分鐘

｜嵐山車站｜

到達嵐山其實有很多的方式，而我選擇搭乘阪急線，

一出車站就感覺到空氣非常的乾淨，左右兩旁的樹木都微微變色，

向前走沒幾步就是嵐山公園，一路上都可以感受日本的大自然！

嵐山公園 | 1 小時

｜嵐山公園｜

這公園超乎想像的大，當中除了有小瀑布、橋、攤販、咖啡廳等等..

日本的公園有著很多不同的花草植物景觀，其中令我覺得比較特別的是『金木犀』

其實就是『桂花』但是顏色香味完全不同！台灣的桂花比較香，日本的味道不同較淡偏向觀賞植物。

% ARABICA 京都嵐山店 | 30 分鐘

｜% ARABICA ｜

『 ％ 』大家應該非常熟悉這個品牌的logo！沒錯！來京都必須來打卡一杯的文青咖啡！

沒有內用座位，大家幾乎都拿著到門口的河堤坐著，看著風景聊天

這邊給大家一個福利～店員好帥啊～～

京都嵐山湯葉チーズ本舗 | 5 分鐘

｜京都嵐山湯葉起司本舗｜

京都有名的就是豆皮！看到大大地寫著！豆皮包著起司下去炸～

光想就覺得好吃！

立馬買來試試看，才了解～啊～

豆皮包裹著魚餅！裡面有小的起司粒～

其實沿路都有很多的小店、小吃可以逛可以買

一路走到竹林也差不多吃飽了

但還是好吃XDD

嵐山竹林之道 | 3 小時

鼎鼎大名的竹林來了！真的非常的壯觀！

但建議大家不要太晚到，人多拍起來真的不好看。

竹林中可以選擇搭乘人力車，或是走路，我選擇用走路的，才能拍到我想要的風景。

竹林當中有一座神社，神社旁也有一塊很漂亮的綠地毯，拍起來也非常的美！！

但記得不要進去踩踏喔～

友禪的光林 | 10 分鐘

｜友禪的光林｜

逛完竹林後再原路回到『嵐電』的嵐山車站，車站後面有光柱藝術，

早上跟晚上的感覺完全不同！

Hotel Pagong with M's | 1 小時

｜Hotel Pagong with M's｜

這間旅館，價位沒有很高，空間算很大！（大多日本旅館空間偏小）

可以打開4.5個28寸行李箱ＸＤ

房間內該有的都有，整潔、浴缸、還有大電視～

第 2 天

錦市場 | 2 小時

｜錦市場｜

來京都必逛的錦市場，裡面有許多的生鮮攤販、醃菜、小吃、小禮品等等的商店，

逛完整條街應該早餐也吃得差不多了！

京都花見小路 | 2 小時

｜花見小路｜

古色古香的京都花見小路，也是經典必來的地點，

我個人比較不建議在此用餐，因這是觀光勝地，物價會比較高，

當然高級食材也是很多xd

法観寺 八阪の塔 | 2 小時

|八板塔|

於飛鳥時代所創建的寺院。高達46m代表東山景觀象徵的五重塔,也有「八坂塔」的稱號。

被列為國家重要的文化財之一。

二年坂 | 2 小時

｜二年坂｜

其實從八板塔一路到二年版、三年坂都是相通的，一路上有很多的小店，

及伴手禮店可以購買（這邊提醒生八橋的期限非常短，機場其實也都有販賣喔）

千本鳥居 | 2 小時

｜伏見稻荷大社-千鳥居｜

稻荷大社供奉的神明自古以來就是商業及農業之神，

他可以保佑豐收、商業興盛、家庭平安等等，是京都香火鼎盛的神社之一。

伏見稻荷大社是24小時開放的，也是無料的，

但『如想購買御守、朱印請在16:30前』購買喔～

來這的目的就是『千鳥居』，

神聖酒造 鳥せい | 1 小時

｜神聖酒造 鳥せい｜

雞肉專門店！

魚肉刺生常常聽到，也不覺得稀奇，雞肉刺生台灣沒有！是我這次的重點！

串燒居酒屋 鳥せい是京都的一家名店，沒有排隊是吃不到的！

店內的位子算多，但常常人都還是要排到門口。

他們家最厲害的就是串燒，基本上都不會踩雷！

上菜的數度也還算快。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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