名古屋一日遊私房推薦！登山溫泉鰻魚法與法式美食體驗

說起名古屋，你會想到什麼？

是位於東京和大阪之間的城市，是日本第四大城市，也是TOYOTA豐田汽車的故鄉⋯⋯

但說起名古屋的觀光旅遊⋯⋯或許你還真的沒什麼太大的印象，不過沒關係，這也是事實吧，畢竟名古屋一直以來更多扮演的是連接日本東西南北的中繼站的角色，因此不少遊客大多都曾「經過」名古屋，卻不一定會真正深入這座城市走走。也正因為如此，彷彿讓名古屋有了更多未知及可探索的魅力。

JAPANKURU這次走了一趟名古屋，探訪了一些有趣的名古屋景點與美食，在此分享給你作為參考。

從名古屋出發約40分鐘車程，搭電車大概70到90分鐘的，以賽車場著名的鈴鹿地區，有一座名為御在所岳的山，主峰海拔高1212公尺，周邊備有登山纜車、多種登山道，更以奇岩絕壁出名。其中包括了一處叫做「地藏岩」的奇特地貌，可是網紅打卡點。

※ 上圖岩石圖片提供：壽亭

下山獨享私人溫泉 @ 壽亭

就在御在所岳山下，有著擁有1300年悠久歷史的溫泉地「湯之山溫泉（湯の山温泉）」，而它也是名古屋周邊唯一可當天往返的溫泉地，非常受到歡迎。這次我們從山上下來後，到訪了湯之山溫泉中的一間老牌旅館「壽亭」——這可是間擁有6種典雅私人溫泉的溫泉旅館，且能眺望到通往御在所岳山上的纜車來來去去。

館內的6個私人溫泉湯船各有特色，我們特別喜歡其中的兩個，一個是宛若在森林中泡湯的半露天浴池「望城（上圖）」，一個是室內浴池「日出（下圖）」。在望城，能在享受森林浴的同時泡溫泉，同時欣賞自然四季變化的不同景緻。而在室內浴池·日出中，則能透過檜木浴池及室內木製素材的芬芳，而達到療癒效果。

不僅有各色療癒的私人溫泉，壽亭內還有一座被登錄為日本國家有形文化財的老別館「水雲閣」。建於1929年的老和室，如今依然保留了當時建築樣貌，能見得那個時代的建築特色不說，窗外的庭園及自然風景，也是其之所以出名的原因之一。

※上圖圖片提供：壽亭

來到這樣的壽亭，彷彿是身處在自己的山中小別莊中，有種暫隱居於山林的療癒感。

雖然說不少人到名古屋一帶，說起泡溫泉都會想要到下呂溫泉去，不過從名古屋出發至少要花2小時以上的時間才可抵達。從時間成本上來看，或許御在所岳和湯之山溫泉會是更節省時間的選擇——到御在所岳去踏踏青，搭乘纜車上山也樂得輕鬆，走覽山上的奇岩怪石後下山，再到壽亭泡個湯，甚至是吃一頓懷石料理，度過健康療癒又充實的小旅行，可說是享受名古屋的好選擇。

壽亭（寿亭）

地址：三重県三重郡菰野町菰野8585

私人溫泉營業時間：11:00〜22:45、6:15〜7:30 （非住宿者的利用登記截止時間為15:00）

收費方式：

各溫泉設施的使用費（3850～6050日圓）+ 泡湯費（一般1000日圓、兒童500日圓）

私人溫泉+懷石料理午餐 （9900日圓起～）

官方網站

相比一般觀光旅遊，名古屋的美食或許更出名，其中名古屋特色的鰻魚飯三吃（ひつまぶし）可說是不少人強推的必吃選項。若是對日本的鰻魚飯有些研究，或許你會知道關東一帶的烤鰻魚，燒烤前會先蒸熟，不過名古屋的鰻魚是直接沾醬上炭火燒烤，而後盛在飯上。再加上鰻魚多採用的是斷食三天的鰻魚，以減少魚肉的脂肪，烤起來更加香酥，口感極佳。

除了鰻魚的燒烤方式不同，名古屋的鰻魚飯三吃的特色，亦在於多種不同的吃法。

鰻魚飯三吃吃法 @ 名古屋特級鰻魚飯三吃專門店「花岡」

名古屋到處能見到鰻魚飯三吃的店，各家各有特色，更不乏美味之選。鰻魚飯三吃花岡（ひつまぶし花岡）是其中之一，且是無論知名度、評價都維持在前幾名的名店之一。這次我們就造訪鰻魚飯三吃花岡，來體驗名古屋鰻魚飯三吃的妙處。

鰻魚飯一上來，首先先直接嚐嚐這蒲燒鰻魚的美味。品嚐過原味的好滋味後，再加入一些蔥花一起嚐嚐看。而後再加入芥末，並澆上溫熱的高湯，以茶泡飯的方式品嚐。

第四種吃法，可說是花岡獨家的特色——那就是加入紫蘇碎葉與醃梅子一起，再加入更多高湯來品嚐。酸甜帶鹹的醃梅子，不僅開胃解膩，更富含檸檬酸，加上鰻魚所富含的維他命A、B、D、E等營養素，對於疲勞恢復、養顏美容都頗益處。

鰻魚飯三吃有不少日本名人造訪過，店內牆上掛了不少名人簽名。但無論有多少名人推薦，我們這次在這裡嚐到的鰻魚飯三吃，著實是令人難以忘懷——那烤得香酥的鰻魚，加上高湯及醃梅子搭配而成的豐富美妙口感，真的是來到名古屋時值得一嚐的美食名店。

鰻魚飯三吃花岡（ひつまぶし花岡）

地址：愛知県名古屋市中区栄3-8-115 サンリツノースビル 2F

營業時間：11:00～15:00、18:00〜21:00

公休日：週一

官方網站

一日遊的時間有限，若想要多走一些點（景點）的話，那選擇在名古屋市內走走絕對是明智的。而名古屋市內其實也有很多有趣的景點，包括了非常有在地感的商店街——大須商店街及著名的大須觀音。

大須觀音，顧名思義是供奉觀音菩薩的寺院，據說寺院內收藏15000卷記載著日本上古神話的重要古籍《古事記》，無論寺院本身還是《古事記》的重要典籍，都被指定爲日本國寶。

就在寺院周邊，聚集有多達1200家大大小小的店鋪，形成了「大須商店街」，擁有逾400年以上的歷史。其實這裡在地下町的氛圍，和東京淺草有點相似，可想見逛起來會是多麼歡樂，並也是感受日本特色商店街的好機會。

大須觀音、大須商店街

地址：愛知県名古屋市中区大須2-21-47

大眾交通：地下鐵鶴舞線 大須観音站2號出入口

官方網站

從名古屋車站步行約10分鐘左右，有一處宛如城市綠洲的複合式商業設施「則武之森」——它結合了城市綠地公園、同時也活用了世界知名的日本陶瓷公司Noritake則武的本社工廠遺跡，打造出餐廳及博物館等公共設施。值得一提的是，境內的博物館和體驗中心，不僅是可以免費入內參觀的，還有Noritake則武陶瓷器的 Outlets奧特萊斯，是喜歡陶瓷器的朋友不容錯過的。

就在則武之森旁有人氣購物中心AEON Mall Nagoya Noritake Garden（イオンモール名古屋則武ガーデン），不僅可以滿足大家的購物需求，逛累了也可以到一樓的露天咖啡座歇腳。不過要說到 AEON Mall Nagoya Noritake Garden，最讓人震撼的，當屬位於1、2樓連通的蔦屋書店——其中高達兩層樓的巨型書架，十分令人震撼。此外3樓的藥妝店規模也蠻龐大的，裡面商品品項豐富，購物十分方便。

則武之森、AEON Mall Nagoya Noritake Garden

（ノリタケの森、イオンモール名古屋則武ガーデン）

地址：愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

營業時間：則武之森 9:00～19:00、AEON Mall10:00〜00〜21:00

官方網站

雖說名古屋起源的美食數不勝數，但也聽說大家對這些美食的喜好也都蠻極端的，通常是喜歡的就很喜歡，不喜歡的就真的不喜歡，好惡分明。例如來自名古屋的台灣沒有在賣的台灣拌麵太油膩，又或是以日本味噌為底的味噌炸物的醬汁不合口味之類的。

我們這次中午嚐了必吃的鰻魚飯三吃，晚餐則選了一家宛若老饕私房餐廳的法式料理名店「Malconsorts plus」，想換換不一樣的口味。

Malconsorts plus的餐廳主打特色之一，在於多種葡萄酒的收藏。以「甲州葡萄酒」為中心，提供超過100種可搭配壽司等餐點的葡萄酒。

我們點了Course套餐，卻沒想到最先端上來的下酒菜，居然是壽司。那個當下，忍不住有些疑惑地看向上菜的主廚，只見他笑得有些調皮。這三貫壽司分別是鮪魚、魷魚和海膽，據說是日本居酒屋等店內常見的下酒菜，日文唸作「お通し（Otoshi）」。

但這不是法式料理餐廳嗎？

不得不說，主廚的壽司下酒菜彷彿是個預告，在告訴我們，接下來的料理，其實會是「日法混血」——結合日本的食材及烹調方式，而詮釋出的別具風格的法式餐點。套餐料理食材以海鮮及蔬菜為主，像是昆布高湯細針魚佐紅蘿蔔慕斯、新玉洋蔥醬淋鰹魚和白蘿蔔涼拌、法式醬魚湯淋蕪菁雪蟹、炸鰻魚等。

食材的巧妙搭配與恰到好處的烹調方式，這一道道餐點的美味已超越言語，且同時令人動容的部分在於其精緻的擺盤設計。本來就已經經過精心設計的餐點，搭配彷彿能留白似的白色瓷盤，又一次讓人從這些法式料理中，感受到日本的文化色彩。

在享用完主餐的夏多布里昂牛排，以及設計精美夢幻的甜點後，這一場法式料理的體驗亦來到尾聲。本以為餐點就此結束，卻沒想到主廚來了一句「我們有準備小禮物喔」，於是遞給我們一人一個小點心——居然是銅鑼燒。

這和一開始下酒菜的壽司是頭尾呼應嗎？（笑）不得不說，這真是一場充滿驚喜卻又令人莞爾的美食體驗。

Malconsorts plus（マルコンソールプリュ）

地址：愛知県名古屋市西区名駅２-24-9 COMSビル1階

營業時間：11:30～14:00 / 17:00～21:00

公休日：不定期

花費：午餐 3,850～7,150円、晚餐 7,700～14,300円

官方IG

名古屋看似東傍富士山，西臨琵琶湖，南近伊勢神宮，北又有下呂・高山・白川郷，就在日本中部最強的觀光路線「昇龍道」之中，但實際上前往這些名景點，都要花費至少兩個小時的車程。無論規劃前往何處的行程，名古屋常作為中繼站的歇腳處，迎接送走來去匆匆的遊客們。也正是因為扮演這樣的角色，讓大家沒什麼機會好好地認識這座城市，自然也就有「沒什麼好玩」的刻板印象。

透過這次小旅行，希望能讓大家生起探索這座城市的好奇心，在規劃無論是關西還是中部行程時，不妨留這麼半天到一天的時間，和名古屋這座城市好好打個交道吧！

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