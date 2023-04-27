奇奇蒂蒂80周年生日快樂！HAPPY 80 限定商品日本迪士尼登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

迪士尼除了人氣的米奇、米妮、唐老鴨…之外，奇奇蒂蒂也是有不少的忠實粉絲，你也是奇奇蒂蒂粉嗎？4月2日是奇奇蒂蒂80歲生日，為了慶祝奇奇蒂蒂迎來80周年，日本迪士尼開始陸續推出一系列可愛爆表的奇奇蒂蒂80周年紀念商品，快一起來看看吧！

HAPPY 80！奇奇蒂蒂80周年紀念生日派對～

一起來參加生日派對吧～慶祝就要吃蛋糕…不是！是花生！

迎接奇奇蒂蒂80周年生日，一起來準備一個愉快有趣的派對

紀念商品以奇奇蒂蒂為主軸，商品上奇奇蒂蒂偶爾頭戴派對小帽，偶爾臉上帶著蠟燭眼鏡，仔細看看還有許多商品隱藏著「80」的字樣，充滿了歡樂的慶生氛圍。

TSUM TSUM CHIP ‘n DALE 80 years

印有80周年LOGO的花生造型袋子哩，打開來兩隻可愛的奇奇蒂蒂Tsum Tsum現身！分別頭戴粉色和薄荷綠的派對帽，模樣十分可愛。

小物入れ CHIP ‘n DALE 80 years

頭戴派對帽的奇奇蒂蒂站在樹樁上，上頭還有奇奇蒂蒂最愛的橡實與戴著蠟燭眼鏡的花生造型收納盒，裡頭可以擺放戒指、耳環等飾品，適合放在梳妝台上作為可愛又實用的裝飾品。

ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン CHIP ‘n DALE 80 years 絨毛娃娃鑰匙圈

奇奇蒂蒂雙手緊抱著一顆大花生，毛茸茸的臉頰可愛的令人無法抗拒，將鑰匙圈掛在鑰匙或包包上，讓可愛的奇奇蒂蒂陪你走遍天下，出門看到它心情都會跟著愉悅起來～

UCC咖啡聯名禮盒 CHIP ‘n DALE 80 years

慶祝80周年紀念，迪士尼特地與UCC合作推出奇奇蒂蒂聯名咖啡禮盒，濾掛咖啡有著烤過花生的濃郁香氣與堅果的澀味；

不添加砂糖的瓶裝咖啡歐蕾濃縮液，加入牛奶中和後，宛如是來到喫茶店般點上一杯有著濃郁花生香的咖啡歐蕾。UCC咖啡禮盒所使用的咖啡皆不含有咖啡因，即使是不能喝咖啡的人也能輕鬆享用，一起來場美味的下午茶時光吧。

其他周邊商品還有娃娃、餐盤、杯子、手帕、提袋、文具等…各式各樣豐富的商品，就是要一次滿足所有奇奇蒂蒂粉的願望，還在等什麼？快衝日本迪士尼商店通通帶回家吧！

日本迪士尼奇奇蒂蒂80週年紀念商品

販售日期：即日起~結束時間未定

販售地點：東京迪士尼旗艦店、日本迪士尼專賣店、日本迪士尼網路商店

https://shopdisney.disney.co.jp/special/chip-n-dale-items/?srule=newest&ex_3rd=TDS_3rd_MstRLS230310

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