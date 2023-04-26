快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

寶可夢陪伴旅客飛翔！ 九州宮崎縣代表「椰蛋樹」彩繪班機啟航

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文: 窩日本快訊 / 窩日本】

人見人愛的寶可夢時常以超人氣的皮卡丘、伊布、傑尼龜等…角色推出五花八門的聯名商品，甚至還有皮卡丘的彩繪班機，帶你翱翔天際。除了這些人氣角色外，日本九州宮崎縣宣布將推出「椰蛋樹」聯名的彩繪航班，陪伴旅客到處飛翔～

宮崎縣的空之子航空x椰蛋樹 彩繪班機正式啟航

椰蛋樹有兩種，一種有著圓圓的身體、短短的雙腿，和三張臉的矮小椰蛋樹；另一種是有著長長的身軀，形似椰子樹或菠蘿樹，又被稱為「會行走的熱帶雨林」的阿羅拉椰蛋樹。

因為外型神似日本宮崎縣的縣代表樹「鳳凰椰子樹」，因此椰蛋樹在2020年被任命為代表宮崎縣的精靈寶可夢，只要來到宮崎縣就會看到許多椰蛋樹聯名的伴手禮與周邊商品～

2023年聯名合作再升級！由總部設在宮崎縣的廉航公司「空之子航空」( Solaseed Air)所推出，將航班與椰蛋樹結合，推出充滿夏日度假氛圍的「椰蛋樹專屬彩繪航班」！

飛機外觀以開心果綠為主色，上頭有著許多可愛的椰蛋樹、阿羅拉椰蛋、太陽、海浪、花草…等充滿南國夏日氛圍的圖案，就連機艙內提供的紙杯、杯墊、座椅頭巾、餐桌也都有著椰蛋樹與寶可夢的設計。

不僅如此，空服員也換上了全新設計的椰蛋樹圍裙，就是要給你滿滿的寶可夢元素。

空之子航空椰蛋樹彩繪飛機目前已在3月2日正式首航，且運行情報已公佈到6月14日，飛行地點有宮崎、東京羽田、沖繩那霸、長崎、熊本、名古屋、鹿兒島與神戶。

如果你正在規劃關東、九州等地的旅遊計畫，不妨搭乘日本國內線航班，讓椰蛋樹陪你玩遍日本吧！

空之子航空椰蛋樹彩繪專機

https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/

*照片轉自空之子航空官網

窩日本推薦閱讀：東京親子景點推薦！「銀座 博品館TOY PARK」大人小孩都開心的親子同樂玩具店　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 寶可夢 東京

延伸閱讀

《寶可夢》新卡包炒過頭！日本小學生玩家困惑 力勸黃牛：大人該正當去賺錢

藝術家仿HD -2D風製作《寶可夢 紅／藍》最唯美夢幻的神奇寶貝世界

淡水文史牆6百米彩繪完成 作家陳艾妮藝術創新作

中職／ 悍將首創彩繪「打者之眼」 環保主題球衣亮相

相關新聞

寶可夢陪伴旅客飛翔！ 九州宮崎縣代表「椰蛋樹」彩繪班機啟航

日本九州宮崎縣宣布將推出「椰蛋樹」聯名的彩繪航班，陪伴旅客到處飛翔～

日本千葉縣傳統文化風情滿溢 訪千年古剎賞花吃美食

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】腹地寬廣的千葉縣鄰接東京，具備自然、農產、花卉、美食等多重魅力，至今仍保留住日本過往面貌，傳遞出濃厚的日式風情。自關東主要門戶成田國際機場出發，馬上就能銜接吸引千萬人次參

「只見線」勇奪第一！ 日本網民票選「絕景地方鐵道」排行榜出爐

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】鐵道迷快筆記！日本網站「生活guide.com」先前舉辦「絕景地方鐵道」票選活動，第一名由日本首屈一指的秘境鐵道「JR只見線」奪下，緊接著為岩手縣「三陸鐵道」與北海道「J

160年紫藤花盛開快衝！350株花卉看不完，還有80公尺白藤隧道

號稱日本國內唯一！被CNN評選世界十大絕美夢幻景點之一「栃木足利花卉公園」即日起迎接一年一度的「紫藤花物語～大藤祭～」活動，預計到5月中旬，絕對樹齡160年紫藤花綻放開來，360度無死角窺探紫色的神秘世界。還有超過350株藤花可以看，有要去日本周遭旅遊的民眾，把握機會看起來了！

來體驗一流名牌的世界觀吧！東京LV、CHANEL、GUCCI等高級名牌附設餐廳8選(上)

東京頂級精品專賣店的旗鑑店林立，甚至還有日本才有的附設餐廳、咖啡店、酒吧。想感受CHANEL香奈兒、GUCCI、LV、Tiffany、Armani⋯⋯等一流名牌的世界觀，不妨從這些高級精品附設的美食開始體驗吧！

老饕必吃！東京車站最強美食街「GRANSTA八重北」，逛東京不能錯過

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】原先位於東京車站八重街北口的Gran Gourmand（グラングルメ）美食街，在2021年結束營業進入整修，並於2022年4月下旬以全新面貌「GRANSTA八重北」盛大開

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦