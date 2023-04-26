寶可夢陪伴旅客飛翔！ 九州宮崎縣代表「椰蛋樹」彩繪班機啟航

【撰文: 窩日本快訊 / 窩日本】

人見人愛的寶可夢時常以超人氣的皮卡丘、伊布、傑尼龜等…角色推出五花八門的聯名商品，甚至還有皮卡丘的彩繪班機，帶你翱翔天際。除了這些人氣角色外，日本九州宮崎縣宣布將推出「椰蛋樹」聯名的彩繪航班，陪伴旅客到處飛翔～

宮崎縣的空之子航空x椰蛋樹 彩繪班機正式啟航

椰蛋樹有兩種，一種有著圓圓的身體、短短的雙腿，和三張臉的矮小椰蛋樹；另一種是有著長長的身軀，形似椰子樹或菠蘿樹，又被稱為「會行走的熱帶雨林」的阿羅拉椰蛋樹。

因為外型神似日本宮崎縣的縣代表樹「鳳凰椰子樹」，因此椰蛋樹在2020年被任命為代表宮崎縣的精靈寶可夢，只要來到宮崎縣就會看到許多椰蛋樹聯名的伴手禮與周邊商品～

2023年聯名合作再升級！由總部設在宮崎縣的廉航公司「空之子航空」( Solaseed Air)所推出，將航班與椰蛋樹結合，推出充滿夏日度假氛圍的「椰蛋樹專屬彩繪航班」！

飛機外觀以開心果綠為主色，上頭有著許多可愛的椰蛋樹、阿羅拉椰蛋、太陽、海浪、花草…等充滿南國夏日氛圍的圖案，就連機艙內提供的紙杯、杯墊、座椅頭巾、餐桌也都有著椰蛋樹與寶可夢的設計。

不僅如此，空服員也換上了全新設計的椰蛋樹圍裙，就是要給你滿滿的寶可夢元素。

空之子航空椰蛋樹彩繪飛機目前已在3月2日正式首航，且運行情報已公佈到6月14日，飛行地點有宮崎、東京羽田、沖繩那霸、長崎、熊本、名古屋、鹿兒島與神戶。

如果你正在規劃關東、九州等地的旅遊計畫，不妨搭乘日本國內線航班，讓椰蛋樹陪你玩遍日本吧！

空之子航空椰蛋樹彩繪專機

https://www.solaseedair.jp/nassy-jet/

*照片轉自空之子航空官網

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