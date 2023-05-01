人道主義建築大師坂茂操刀！水月鏡花與自然共舞，建築美學的極致展現：廣島下瀨藝術花園別墅

2023 年 4 月開幕，擁有 4.6 公頃面積、遠眺廣島灣，以美術館為中心，結合獨棟別墅群、法式餐廳與香草花園的大型實驗場域，日本知名建築師坂茂（Shigeru Ban）所設計——「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」，就座落在廣島縣大竹市，經由建築師的創意巧思，將原有的自然景致與海天一線的絕佳美景，輕柔又不經意地融合為一體。

圖：入口接待處外觀（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

擁有「人道主義建築師」美譽，2014 年獲頒建築界最高榮譽——普立茲克建築獎的坂茂（Shigeru Ban），是繼安藤忠雄、伊東豐雄之後，第七位獲此殊榮的日本建築師。他擅長以木材或紙，像是利用硬紙管、再生紙纖維和塑料的複合材料等，打造輕量、低成本且可循環再利用的房屋。

「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」，從接待處、美術館的入口區域到企劃展覽室，坂茂利用鏡面玻璃的效果，讓山海之景融入建築之中，在建構的過程中，他也相當重視環境保護。

圖：接待處（左上）、美術館咖啡廳及賣店（左下）、美術館外觀（右）。（圖片來源：Simose Garden Villa）

而面海那一側，與嚴島（也叫宮島）對望，那裡有日本三景之一的「嚴島神社」，除神社整體的建築以外，包含神社前方的海域與後方彌山的原始身臨，皆被列入世界遺產，而嚴島神社最著名的是建於1875年的「海上大鳥居」。（嚴島神社的海上大鳥居自 2019 年 6 月 17 日起進行大規模的修復工程，已於 2022 年 12 月 20 日完工）

圖：大片的玻璃外牆，瀨戶內海上的光影倒映在咖啡廳內。（圖片來源：Simose Garden Villa）

橢圓形外觀，附設有咖啡廳、賣店，以扁柏構成的兩根樑柱，猶如參天巨樹的枝幹，自地面延伸向上，這個傘狀的室內木造，與外圍透光玻璃的組合，讓白晝時的日光與折射自海面的粼粼波光，自然流洩其中，空間中沒有多餘的阻隔界線，使得向室外延伸的視野更加廣闊無際，讓人霎時忘卻一切的塵囂與煩惱。

「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」，是由腹地北側 5 棟「森林別墅（Forest Villa）」各自以不同的設計概念，像是無牆之家（Wall-Less House）、紙之家（Paper House）、雙屋頂之家（House of Double-Roof）、十字牆之家（Cross Wall House）、家具之家（Forniture House）；另外，再加上腹地南側 5 棟 Kielsteg 之家（Kielsteg House）的「水畔別墅（Waterfront Villa」，集合而成的別墅群。

臨水畔而居，以鋸特殊建材打造的 Kielsteg 之家（Kielsteg House）

Kielsteg 之家（Kielsteg House）這專為「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」設計的全新建築。運用來自奧地利，有特殊鋸齒斷面的建材「Kielsteg」來打造，這種建材不只應用於地板，也能被用作牆壁，5 棟串接在一起的住宿空間，都是用「Kielsteg」來作為建築的基礎結構，在內部裝潢和傢俱的選用上則是各具特色。

圖：Kielsteg 之家（Kielsteg House）（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

讓界限消失，引入風和日麗：無牆之家（Wall-Less House）

「無牆之家（Wall-Less House）」是根據坂茂 1997 年在輕井澤一處山坡上設計的別墅作品改建，捨棄所有的牆面，僅有的三根細柱設置在房屋的前方，廚房和浴室跟開放式的客廳都在同一個平面，三邊使用滑動式的玻璃門，讓室內、外的界線消失，自然引入環境中一切的聲響、流動的風與光線日照。

圖：無牆之家（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

以再生紙管排列出優雅曲線：紙之家（Paper House）

「紙之家（Paper House）」是改良自坂茂在 1995年 蓋在山中湖上的一棟別墅，使用110根再生紙做成的紙管，排列出建築的主要結構，將空間區隔出圓形與正方形的形狀，其中80根排成的大圓弧區域，作為室內休憩空間來使用，外部則是走廊，再以直徑123cm的再生紙管隔出廁所；S型結構中的小圓弧區域，圍繞著庭院，其中設有浴室和露天浴缸。

圖：紙之家（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

俯瞰瀨戶內海，交叉牆面區隔出舒適空間：十字壁之家（Cross Wall House）

「十字壁之家（Cross Wall House）」是坂茂為了「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」特別設計的新作，主要的結構是兩面交叉成十字的牆面，再由下往上堆疊出三層樓高的居住空間。客房的入口處設計成像是橋墩式的斜坡。十字牆的內側作為臥室，外側是衣櫥、淋浴間、廁所和樓梯。3 樓則是能夠俯瞰到瀨戶內海風景，擁有獨立檜木浴缸的住房空間。

圖：十字壁之家（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

在通透與隱蔽之間，呈現出絕佳的平衡：雙屋頂之家（House of Double-Roof）

雙屋頂之家（House of Double-Roof）是坂茂將 1993 年設計的另一件山中湖別墅作品，重新改成旅館住宿的空間。當初的設計概念是為了處理積雪問題，而採取天花板跟屋頂分離的作法，並非如一般處理的方式，用更大面積的屋頂或結構來對應。縮小需要承受積雪重量的屋頂面積，天花板與其各自獨立。

客廳、餐廳和廚房、浴室都在大屋頂之下的室外露台，臥室跟浴室屬於建築的下層。最特別的是，這裡也有一個能夠邊泡澡、邊眺望瀨戶內海的室外按摩浴缸，充滿開闊、趣味性的住房空間，在通透與隱蔽之間，有了絕佳的平衡呈現。

圖：雙屋頂之家（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

家具之家（Forniture House）

家具之家（Forniture House）是根據一棟坂茂在1995年設計的別墅來改建，設計主要著重在書架，以在書架上方加上屋頂作為發想，進而從原有的家具，延伸變化出不同的空間結構，兼具家具功能性和作為空間的結構，可以減少材料與人力成本。相較於原先的設計版本，僅只用了家具的背面，這次加入了家具側版的使用，來增加平面的使用上更具自由度。

圖：家具之家（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

知名主廚使用在地食材，開發法式餐廳特色料理

屋頂的鐵骨結構混搭木材，與一般法式餐廳不同，廚房採開放式設計，冷藏設備、料理台都清晰可見，排氣管線盡可能安置於低於流理臺的高度。下瀨的法式餐廳「Simose French Restaurant」 所選用的是，廣島近郊的肉類和魚，以及有機蔬菜等在地食材，由法式料理名店「OZAWA」的主廚小澤貴彥所開發的菜色佳餚，一邊遠眺瀨戶內海的美景，一邊品嚐到的是，唯有來到此地才能品嚐得到的風味。

圖：從下瀨法式餐廳可眺望廣島灣的絕美景致。（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

美術館與海天連成一線，可移動式的水上展覽空間

坂茂特別在「下瀨美術館（Simose Art Museum）」面海的室外區域，將 8 個 10x10m 漂浮在水面上的平台船串連在一起，活用廣島的造船技術，打造出可移動式的展覽空間，外觀用色鮮豔、明亮，入夜後再打上燈光，宛如大型的光藝作品與海天連成一線。

「下瀨美術館（Simose Art Museum）」其實是丸井產業株式會社在 2018年，適逢創業 60 週年的契機下因應而生，一直到 2023 年才正式開幕，將下瀨家族半世紀以來收藏的珍貴藏品公開展示。

圖：（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

除此之外，美術館未來也將會持續收藏、保存研究這些來自國內外的藝術作品，並所內還設有咖啡廳、賣店，以及室內展覽空間，藏品大約有 500 件，收藏範圍從傳統工藝到近代的畫作都有，更期許能透過展覽企劃等活動，為大竹市甚至是日本文化的發展貢獻一份心力。

圖：（圖片來源：Simose Art Garden Villa）

自海平面向遠方的山巒望去，隨著夕陽與夜空的星月更迭，「下瀨藝術花園別墅（Simose Art Garden Villa）」作為一處以文化、藝術的聚合場域，透過建築與自然對話、共舞，再凝聚成光，成為瀨戶內海上最美的一幅畫。

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▎Simose Art Garden Villa Infor.

地址：廣島縣大竹市晴海2-10-50

官網：Simose Art Garden Villa

交通方式：搭乘JR山陽本線，至尾道站下車，搭乘高速輪船約35分鐘抵達

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編輯撰文｜林廷璋

圖片來源｜Simose Art Garden Villa

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