靜岡熱海4千株「玫瑰花海」好夢幻 初夏盛典4/28開跑

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】訪日遊客不陌生的靜岡縣熱海市「赤尾香草與玫瑰園」，去年重生為新興話題性設施「ACAO FOREST」，占地20萬坪的園區內擁有13座主題庭園，能夠感受伴隨四季更迭的花卉之美。

當中最迷人的就是5月～6月進入最佳觀賞期的玫瑰花季，園區內栽有約600種品種、4,000株玫瑰花，配合花期到來，日本關東地區首屈一指的玫瑰花盛典「ACAO ROSE FESTA 2023」也將在4/28開跑。

▲境內「英式玫瑰庭園」周圍栽種品種以各種類的英式玫瑰為主，飄散高雅花香。 圖：ACAO SPA & RESORT／來源

花季期間庭園內各個場所不定期舉辦演奏會，讓遊客徜徉在花海與音符內，13座主題庭園當中，以玫瑰為主題打造的共有9座，值得遊客花上半天漫步參觀。此外，也能在園內的香草工房參加期間限定的DIY體驗！嘗試使用香氣十足的大馬士革玫瑰精油製作指甲油、香膏等，根據項目不同，費用2,500日圓起。

◎ ACAO FOREST「ACAO ROSE FESTA 2023」

‧ 期間：4／28～6／30

‧ 開放時間：9：00～17：00（16：00最終入園） ※5／7前延長至20：00（19：00最終入園）

‧ 門票：國中生以上3,000日圓；國小生1,000日圓；未就學孩童免費。 ※5／7前國中生以上為4,000日圓。

‧ 交通：JR熱海站搭乘公車至「ACAO FOREST」站下車。

‧ 地址：靜岡縣熱海市上多賀1027-8

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