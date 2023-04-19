史奴比新菜單等你來嘗鮮！日本原宿「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」翻修新登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

2021年8月在東京原宿站的「WITH HARAJUKU」商業設施內進駐了大小朋友都喜愛的史奴比Snoopy餐廳：「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」。與一般的PEANUTS Cafe不同的是，這裡以全日都有提供健康早午餐為主題，無論賴床到多晚都有美味的早餐可以享用。(延伸閱讀: 東京必吃美味早餐14選推薦–一日之計在於晨！和食洋食任你選~)

不過後來PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen進行整修工程，終於在今年2月16日全新開幕，不僅座位數變多、還設計了全新的菜單等待各位史奴比迷們來品嘗～

原宿史努比咖啡PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen

原宿PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen翻新登場

2023年2月16日全新登場的史努比餐廳，從原本的50個座位增加到94個位子，可以大幅減少排隊等待的時間。座位區分成「FRIEND」、「LOVE」、「EAT」、「LIFE」、「HAPPINESS」5個主題，可以選擇自己喜歡的位置，和史努比與同伴們一起享用美食。

選擇喜歡的主題空間，拉上簾子就成為你與姊妹們聚會的獨立包廂囉~

餐點提供健康養生的沙拉、鹹甜口味的吐司、海鮮湯、甜點與飲品。

其中必點的兩大招牌分別是「史努比豆漿鬆餅」和「查理布朗芒果鬆餅」。豆漿鬆餅鋪上一層厚厚的豆漿鮮奶油，周圍淋上酸甜的莓果果醬和季節水果，清爽的滋味非常爽口好吃；

芒果鬆餅是原宿店限定的口味，將百香果醬和芒果糖漿淋在查理布朗的頭上，搭配季節水果等裝飾，喜歡吃芒果的人一定要嘗試看看！

和史奴比夥伴們來場下午茶派對吧！

這是一道以史努比與夥伴們為靈感所設計的下午茶派對套餐，有查理布朗的芒果布丁、奈勒斯的毯子可麗露、莎莉布朗的粉色馬卡龍、史奴比喜歡的冰淇淋阿芙佳朵、糊塗塌客馬鈴薯派，以及二選一的柔軟鬆餅，豐富的甜點讓你和朋友們能悠閒地享用美味下午茶。

如果想來這慶生的話，還能在兩天前預約史奴比生日蛋糕，可愛史奴比造型蛋糕保證能給壽星一個大大的驚喜！

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen

地點：WITH HARAJUKU（原宿車站正前面）

地址：東京都渋谷区神宮前1-14-30 B2F

營業時間：9:00～21:30（最後點餐時間20:30）

https://www.peanutscafe.jp/

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