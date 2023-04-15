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關東最大規模！ 日本購物天堂PREMIUM OUTLETS，就算不自駕也超好逛

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
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臨空PREMIUM OUTLETS® 鄰接大阪灣，風光明媚開闊感十足。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
臨空PREMIUM OUTLETS® 鄰接大阪灣，風光明媚開闊感十足。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大型購物商場PREMIUM OUTLETS®是三菱地所集團旗下設施，去年秋季睽違10年再次拓展營業版圖，在埼玉縣打造全新商場「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」，目前在日本全國擁有10處營業據點，具備地理位置方便、交通便捷度高的優勢，無論自駕或是搭乘大眾運輸工具前往都非常方便，可說是訪日遊客安排購物行程的首選地點！

御殿場PREMIUM OUTLETS®

擁有高知名度的「御殿場PREMIUM OUTLETS®」是首座PREMIUM OUTLETS®設施，商場占地約6萬平方公尺！2020年6月全新區域HILL SIDE開幕後，成為擁有約290間店鋪的關東規模最大購物商場。

▲御殿場PREMIUM OUTLETS® 腹地寬廣、店鋪多元能夠一趟購足，深受國內外遊客喜愛。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲御殿場PREMIUM OUTLETS® 腹地寬廣、店鋪多元能夠一趟購足，深受國內外遊客喜愛。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

新區域HILL SIDE不僅增加店鋪，也設置能夠遠眺富士山的美食廣場「ITADAKI TERRACE」，讓遊客無論購物、用餐都能享受富士山美景相伴。商場腹地內同時也具備飯店、日歸溫泉及小型遊樂場等，能一次滿足全家大小的購物玩樂需求。無論從東京、新宿、澀谷或池袋等知名觀光景點都有直達巴士，車程約1.5小時即可抵達。

▲小型遊樂場能夠一邊欣賞富士山景色一邊玩樂，讓購物時光更加充實。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲小型遊樂場能夠一邊欣賞富士山景色一邊玩樂，讓購物時光更加充實。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

臨空PREMIUM OUTLETS®

擁有約250間店鋪的「臨空PREMIUM OUTLETS®」是目前西日本規模最大、店鋪數量最多的購物商場。地點距離關西國際機場車程10分鐘內，搭電車更只要1站即達，適合安排在最後一天或是第一天就到訪購物。

2020年擴建工程推出全新的海濱區域，加入更多店鋪之外，還有以船隻為靈感打造的大型美食街「RINKU DINING」，能一邊用餐一邊欣賞大阪灣景色。此外，知名建築大師隈研吾與戶外用品龍頭Snow Peak攜手推出的新型態流動式住宅「住箱─JYIBAKO─」也進駐於此，能體驗與眾不同的特色住宿。

▲「RINKU DINING」具備大片落地窗，用餐同時享受大阪灣景色。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲「RINKU DINING」具備大片落地窗，用餐同時享受大阪灣景色。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

深谷花園PREMIUM OUTLETS®

2022年10月剛開幕的「深谷花園PREMIUM OUTLETS®」以奢華品牌為中心，目前有約130個品牌及美食名店進駐其中。設計風格強調與當地共生，和過往PREMIUM OUTLETS®呈現外國街景的面貌大有不同，結合埼玉縣豐饒自然外，還能欣賞藝術品、光雕投影秀，無論早晚到訪都有不同魅力。

▲深谷花園PREMIUM OUTLETS® 整體設計展現柔和氛圍。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲深谷花園PREMIUM OUTLETS® 整體設計展現柔和氛圍。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

境內更有總部同樣位於埼玉縣深谷市，日本國民冰品「嗄哩嗄哩君」的首座主題遊樂場，具備小型遊樂設施與休憩區、伴手禮商店等，提供親子同遊放電，還能買到不同口味的嗄哩嗄哩君冰棒與原創商品。

▲「嘎哩嘎哩君」主題遊樂場相當適合親子同樂。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲「嘎哩嘎哩君」主題遊樂場相當適合親子同樂。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

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