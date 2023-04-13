日本關東最盛大！2023「富士芝櫻祭」4／15登場 美食、美照全都要

由芝櫻花海打造出的迷你版富士山「芝櫻富士」可愛又吸睛！ 圖：富士急行／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】號稱日本關東地區規模最大的芝櫻盛宴「2023富士芝櫻祭」將在4/15開跑！栽種面積廣達15,000平方公尺的腹地內，能欣賞約8個品種、50萬株芝櫻打造出來的夢幻粉色花海，是春遊富士山一定要排入行程當中的經典活動。

▲「在粉色海洋當中旅行的小船」示意圖。 圖：富士急行／來源

去年會場打造拍照專區「幸福的黃色門扉」，遊客能與黃色任意門、芝櫻花海、富士山同框而在網路上掀起話題。今年芝櫻祭則更有看點！不光只有黃色門扉，更以「在粉色海洋當中旅行的小船」為設計靈感，計畫將在一望無際的芝櫻花海中打造夢幻船隻。

▲今年度的富士芝櫻祭打造兩大拍照專區，讓遊客盡情享受拍美照。 圖：富士急行／來源

欣賞芝櫻的同時，活動會場也推出結合富士山、芝櫻、在地名產製作的會場限定甜點與伴手禮，讓遊客一邊賞花一邊品嘗美食。包含能品嘗甲州紅酒牛肉可樂餅或山梨縣產桃子奶油等8種不同口味的夾心麵包，或是以富士山熔岩為靈感設計的全黑「富士山熔岩炸雞塊」、富士山造型雞蛋糕等，都讓遊客大飽口福！

▲富士芝櫻祭期間特色美食、伴手禮同步登場。 圖：富士急行／來源

◎ 2023富士芝櫻祭

‧ 期間：4／15～5/28 8：00～16：00（期間與時間皆會視花況調整）

‧ 入園費用：國中生以上1,000～1,200日圓；3歲以上孩童400～600日圓

‧ 地點：富士山本栖湖度假區

‧ 交通：新宿高速巴士總站搭乘直達高速巴士，車程約2小時25分鐘。或河口湖站搭乘公車，車程約40分鐘。

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