荷包準備好！嚴選7條人氣必逛日本東京商店街，逛不完的街、買不完的戰利品，

商店街是日本的特色文化之一，街道兩旁林立著各式各樣的獨立商店，有些商店街還設有遮雨棚，且商店類型十分多元化，早期日本商店街以販售民生必需品、食材的傳統型態為主，隨著經濟發展越來越蓬勃，才逐漸轉型為觀光特色。在日本，幾乎每個區域都有各自的特色商店街，這次要推薦大家7條必逛的日本東京商店街，從藥妝、古著、美食、生活雜貨全都有。

浅草仲見世商店街

淺草寺是東京最古老的寺廟，也是到日本東京玩必去的景點地標。從淺草寺的雷門到寶藏門這段便是仲見世商店街，保留著江戶時代的老街風情，販售許多伴手禮、傳統工藝品及必吃美食，像是花月堂波蘿麵包、炸肉餅、吉備糰子等知名店家。夜晚，閉店後鐵捲門上描繪著淺草寺的歷史，漫步在這寧靜的街道上，可以欣賞淺草寺的另一種風貌。

圖-仲見世商店街 / IG@ginachen04

另外，淺草寺附近有兩條商店街也很推薦大家去，一條是新仲見世商店街，相較於仲見世商店街，這裡更現代化一些，商店種類十分多元，也是很多觀光客必逛必買的地方。另一條則是淺草西參道商店街，觀光客較少、復古日式裝潢讓日式風味更濃厚，想體驗更道地的商店街文化，推薦這裡。

圖-新仲見世商店街 / IG@fankymiu

圖-西參道商店街 / IG@alin_chuang

地址｜東京都台東區淺草1-36-3

上野アメ横商店街(阿美橫町)

上野阿美橫町商店街位於東京地下地鐵上野站，同時JR山手線、機場快線京成本線也都有經過，交通方便的上野阿美橫町也是來到東京必逛的商店街之一。你所知道常見的藥妝店、電器店、必買零食伴手禮，在超好逛的阿美橫町全部都可以一次買齊！除此之外，這裡還有許多人氣美食像是一蘭拉麵、「麵屋武藏武骨」沾麵以及玩具店等等，從早到晚都熱鬧，什麼時候來都可以。

圖 / IG@hannah.hoo_

地址｜日本東京都台東區上野4丁目9-14

戸越銀座商店街

日本東京都內最長的商店街就是位於品川的戸越銀座商店街了，全長1.3公里，從生鮮蔬果店、日用品雜貨店、五金行到麵包店、串燒居酒屋，五花八門的店家應有盡有，其中，「可樂餅」是這裡的知名小吃，許多店鋪都販售著帶有自家特色的可樂餅。而戸越銀座商店街道兩旁都是當地人所居住的住宅，因此這條街也是當地居民日常生活中必經之路。

圖 / IG@hwazini

地址｜東京都品川區戶越1-15-16

谷中銀座商店街

谷中銀座商店街位於日暮里車站，從車站往商店街走的路上或經過知名拍照打點景點「夕陽階梯」，天氣好的話就能捕捉到金黃色的日落籠罩整片商店街的美景。谷中銀座是一條充滿傳統市場特色與人情味的商店街，以生鮮魚貨、青菜蔬果、家常小菜、便當等日常生活店鋪為主，因為沒有受二次大戰和關東大地震的破壞，所以保留了原有的風貌，才能讓造訪的旅人細細體驗懷舊東京情懷。

圖 / IG@eyjourn3y

地址｜東京都台東區谷中3-13-1

高円寺バル商店街

高円寺純情商店街距離新宿只有六分鐘車程，卻沒有都市的觀光感，取而代之的是介於鄉下和一級戰區間平衡的優閒，常有許多日劇這一帶取景拍攝。高円寺商店街範圍又長又廣，從「純情商店街」串連至Pal商店街、Look商店街是幾條必逛街道，這裡充滿古著店、二手服飾店、咖啡廳等等，低調沉穩的氛圍，漫步其中就是種享受，想要挖寶來高円寺商店街準沒錯！

圖 / IG@masahiko.motono

圖 / IG@akihirophoto

地址｜東京都杉並区高円寺北3-34-14

吉祥寺太陽道商店街(SUNROAD)

吉祥寺是東京最令人嚮往居住的地方，同時也「日式雜貨」的一級戰區。太陽道商店街的屋頂經過特殊設計，採光佳還可搭配天氣開合，這裡充滿著藥妝店、服飾店、文青小物店，除了知名日式、北歐、鄉村生活雜貨店、文具店，像是無印良品、大創、Natural Kitchen等，街道巷弄更有許多時尚華麗、清新可愛、個性又特色小店，絕對讓人逛道失心瘋！

圖 / IG@aki.dai.73

地址｜武蔵野市吉祥寺本町1-15

巣鴨地蔵通り商店街

巢鴨地藏通商店街被稱為是媽媽們的原宿，可以體會到正宗日本街市風情，全長800公尺，充滿庶民美食、服飾、生活用品。吉祥物是一隻小鴨，商店街上處處可見小鴨的可愛小物，而這裡的另一個特色是紅色內褲，號稱日本第一間專紅內褲專賣店，因為紅色象徵健康和力量，送紅色禮物給長輩是日本的習俗，離開前別忘了帶一條回家。

圖 / IG@yama.lv47

地址｜東京都豐島區巢鴨

去日本玩記得穿一雙好走的鞋，多帶一個旅行收納袋或行李箱，因為日本商店街真的是好逛到一沒注意就不小心買太多啦~

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