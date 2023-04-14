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東京車站便當博覽會「TOKYO BENTO EXPO」來了！41款豪華便當讓你一次吃好吃滿

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

東京車站的鐵路便當五花八門，無論是平價款到豪華款都令人食指大動，是來到日本搭乘長途電車旅行時必吃的美食之一～

不過滿滿的便當種類是不是讓你無法輕易選擇，每一個都想品嘗看看呢？為了讓大家可以體驗到各種鐵路便當，東京車站推出了便當博覽會「TOKYO BENTO EXPO」，集結了41種的熱銷豪華便當一次滿足你的味蕾。

博覽會將在東京車站內的ecute和GRANSTA商場舉辦，集結了2022年最熱銷的41款人氣鐵路便當，有奢華的日本和牛、新鮮生魚片到美味炸物便當應有盡有，你心目中的便當夢幻逸品是哪一款呢？來看看東京車站最受歡迎的鐵路便當有哪些吧~

1.尾花澤牛和牛便當（雪降り和牛尾花沢 霜降りステーキ重）

由創業80多年的老店「肉卸小島」所提供的霜降和牛便當，嚴選山形縣黑毛和牛極品的「雪降り和牛尾花沢」，油脂分布均勻又不會過於油膩的優質和牛，絕對能堪稱是鐵路便當中的夢幻逸品。

價格：100克3,540日圓

哪裡買：東京車站一樓改札內「Gransta Tokyo」

2.近畿大學紅白丼飯（近大紅白丼）

由近畿大學水產研究所所經營的海鮮養殖專門店，產地直送新鮮的鮪魚與白肉魚（真鯛、斑點鰺）等食材所製成的生魚片丼飯，油亮新鮮的生魚片，不僅美味好吃，也呈現出日本象徵吉祥的紅白配色。

價格：2,100日圓

哪裡買：東京車站一樓改札內「Gransta Tokyo」

3.特上烤雞便當（特上焼鳥重）

來自名古屋的烤雞肉串專賣店「伊藤和四五郎」，嚴選特上雞肉，並在便當內放入四串美味雞肉串，雞肉鮮嫩多汁、不乾柴，還能品嘗到名古屋特有的烤雞料理風味，搭配上一罐啤酒最對味！

價格：1,630日圓

哪裡買：東京車站地下一樓改札內「Gransta Tokyo」

4. 金子半之助天丼便當

來自排隊名店「金子半之助」的天丼便當，內含穴子魚、肥美炸蝦、花枝、炸野菜等豐富的食材，使用高溫胡麻油油炸的天婦羅，搭配上特製的秘密醬汁與日本Q彈的白飯，不用到金子半之助店內排隊等待，就能品嘗到美味的佳餚！

價格：1,180日圓

哪裡買：東京車站一樓改札內「Gransta Tokyo」

5. 海之三色杯（海の三色カップ）

大正14年、1925年創業，精通魚類料理的「味之滨藤」所推出的魚料理便當，添加鮭魚卵、吻仔魚、金槍魚等新鮮魚肉，且不添加合成防腐劑、化學調味料等，是健康取向的健康便當！

價格：650日圓

哪裡買：東京車站一樓改札內「Gransta Tokyo」

想知道其他更多口味的便當嗎？快趁活動期間親自到東京車站，將所有喜歡的日本鐵路便當通通買回飯店，來場美味又奢華的消夜時光吧！

東京車站「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」

2023年3月15日～5月7日

東京車站內商場ecute、GRANSTA

https://www.ecute.jp/tokyo/campaign/2623

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便當 東京 和牛

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