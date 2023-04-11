多人出遊選這！連鎖飯店「FAV HOTEL」再次插旗東京，賞櫻、追煙火都方便

udn走跳美食／Mika 唐津市的呼子町是不算大的港口小鎮，卻是享譽全日本的“烏賊之町”，走在港口一帶到處可見成排的烏賊像曬衣服一樣曬在繩子上，所以 來到這裡怎能沒去吃烏賊料理呢！

2023-04-07 15:30