多人出遊選這！連鎖飯店「FAV HOTEL」再次插旗東京，賞櫻、追煙火都方便
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】可多人數同住、以兩大床或上下舖房型為大宗的連鎖飯店「FAV HOTEL」，是疫情嚴峻2020年誕生的新興飯店品牌，目前在飛驒高山、北海道、九州、四國地區都有分館。2022年底正式進駐東京插旗西日暮里後，緊接著3月在JR兩國站附近又開幕新館！飯店鄰近隅田川，安排賞櫻行程或是追煙火大會都相當方便！
全館客房面積皆在20平方公尺以上，具備小客廳、洗烘衣機、微波爐等設備，部份客房更在房內就有簡易廚房可使用，就像是遊客在東京的另一個家般，適合家庭遊客同住，也適合搭配長天數遊程。
採用以房計價制，上下舖房型每晚19,500日圓起（上限4人）；套房則為33,000日圓起（上限6人），包含輕食早餐則每人加價1,000日圓。若以4人同住計算，包含早餐每人只要5,875日圓起，CP值相當不錯。
飯店1樓進駐紐澳起家的「Coffee Supreme」，目前正推出歡慶開幕方案，只要是在今年3月～6月期間入住飯店，每位住客還能享受1杯免費咖啡招待！
‧ 交通：JR兩國站徒步約6分鐘；都營淺草線「東日本橋」站徒步約10分鐘。
‧ 地址：東京都墨田區兩國1-9-10
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