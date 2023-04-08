台產鳳梨「變中國產」！ 他call超市總部怒吼 日本超市半日急速更正

台灣農產品長期外銷日本市場，深受許多日本民眾喜愛的台灣鳳梨，更是在許多日本超市、賣場都可見它的蹤影。一位長居在日本新潟的台灣人近日發現，某超市把台灣鳳梨的產地寫成「中國產」，經向超市反應後，很速迅地修改成「台灣產」，文章一出引發網友熱烈討論。

臉書「新潟越後老姫」粉絲專頁是居住在日本新潟的台灣人，日前在臉書上發文指出在超市購物時發現，超市把台灣鳳梨產地寫成「中國產」，但是鳳梨外包裝上卻寫著「原產國：台灣」，於是「馬上打電話到超市總部吼人，下午再過去檢查就改了！」，但隨後亦於留言補充說，「吼」只是一個文字上的效果，「我們講電話超客氣，全程用敬語，不可能做出傷害台灣形象的事情」，請大家放心。

圖／翻攝新潟越後老姫粉專

新潟越後老姫也在文章留言處寫下「我才是貨真價實的『吼吼做逮擠』吧！」，引發網友熱烈點下笑臉符號，網友也熱絡留言回應「這個當然不能退讓」、「謝謝老姬替台灣鳳梨正名，真的太愛妳了」、「幹得好，是我的話，也一定馬上打電話」、「產地警察，很可以」、「真的！這個問題需要強烈指正」。

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