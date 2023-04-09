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豪華露營度假村「虹夕諾雅 富士」 推出「樹海森呼吸」療癒身心靈

欣傳媒／ 欣傳媒

星野集團旗下結合在地歷史及特色文化的奢華飯店品牌「虹夕諾雅」，所創辦的日本首家露營度假村「虹夕諾雅 富士」，即日起至 9 月 30 日，推出能夠在樹海裡做森林浴並可進行深度療癒的健康休養專案「樹海森呼吸」。旅客可透過全身感受森林木香、柔和陽光，以及啁啾鳥鳴等樹海的大自然氣息，邊在熔岩大地上踏實前行。「虹夕諾雅 富士」還制定了能夠裸足感受樹海、進行冥想的時段，以及運動後休養身心的時間，讓旅客得以更加感受到身心靈的淨化與深度的療癒，專案由精通戶外活動的豪華露營達人協助進行，因此平常沒有運動習慣的人也能輕鬆參加。

「虹夕諾雅 富士」推出「樹海森呼吸」，讓旅客可透過森林樹海感受到身心靈的淨化療癒；圖片提供／星野集團

特色1：可裸足感受自然能量的「樹海冥想」

在樹海中的其中一個熔岩管道「龍宮洞穴」脫下鞋子，在神秘氛圍中直接接觸樹海的熔岩大地一邊冥想。據說，過往人們會來此龍宮洞穴祈雨，現在則是國家指定的天然紀念物。其入口處設有供奉水神「豐玉姬」的祠。旅客可在神聖的氛圍之中想望這片土地上的文化，一邊冥想，磨銳感官。裸足直接接觸大地時一邊冥想，讓人有與樹海的大自然融為一體的感覺，能夠感受到能量的湧現。

在龍宮洞穴進行樹海冥想；圖片提供／星野集團

特色２：在樹海中健走，使身體覺醒

在龍宮洞穴進行樹海冥想、磨銳了感官之後，就要在樹海之中健走了。邊深呼吸並特別注意打直體幹，腳底實在地踏在地面，快步行走提高體溫，使身體覺醒。在豐饒大自然中踏實行走，可讓人以全身感受到樹海的能量，並能邊做森林浴邊獲得深度的身心療癒。豪華露營達人會配合參加者的運動習慣及當天的體能來調整行程，因此運動經驗較少的人也能放心參加。

星野集團在日本首家露營度假村「虹夕諾雅 富士」；圖片提供／星野集團

特色３：森林舒展步行，為隔日做準備

由於樹海標高約有 920 公尺至 1300 公尺，算是接近高地的位置，因此會在到達當天進行「森林舒展步行」，使身體能夠適應高度變化。本活動會在豪華露營達人的協助之下於「虹夕諾雅 富士」的散步道進行 30 分鐘左右的熱身。運動後會進行伸展來平復身體，徹底緩和肌肉。聽著啁啾鳥鳴和風聲等大自然的聲音邊活動身體，同時能夠療癒身心，並為隔天的活動調整身體狀態。

「虹夕諾雅 富士」提供可協助補充能量及調整體能狀態的餐點；圖片提供／星野集團

特色4：以餐點協助調整體能

住宿期間，「虹夕諾雅 富士」也提供可協助補充能量及調整體能狀態的餐點。第一天的晚餐是能好好補充營養、溫暖身體的豆乳鍋，能為隔日做好準備。豆乳鍋使用了以豆乳及味噌熬煮出的溫順高湯，並可品嘗到豬肉、雞肉及當季蔬菜的美味。為了消除疲勞，第二天會提供能夠攝取優質蛋白質及熱量、使用鹿肉、豆類、雜穀等食材所烹調出的早午餐。餐點將以香草及香料來調味的鹿肉放在荷蘭鍋中燒烤而成。與使用穀物、堅果等食材製作的沙拉一起享用，能夠均衡攝取膳食纖維、碳水化合物、蛋白質等養分，打造出輕盈的身體。

「虹夕諾雅 富士」準備可緩和身心的入浴及享受香氛的放鬆體驗；圖片提供／星野集團

特色5：緩和身心，消除疲憊

結束舒暢的樹海健走後，「虹夕諾雅 富士」準備了可緩和身心的入浴及享受香氛的放鬆體驗。由於樹海的大地是由熔岩所形成，較為堅硬且凹凸不平，比起走在普通的路上，更加容易在腰部及腿部累積疲勞。樹海健走後，可回到客房，浸泡在使用了薰衣草、辣薄荷、迷迭香等香草的浴池裡，療癒疲憊的身體。另外，旅客可以參考入浴指南書來進行自我保養，緩和身體的疲累。行程第三天可以來場「森林蒸餾體驗」，將這幾天度過美好時光的樹海及森林香氛帶回家。將在樹海或「虹夕諾雅 富士」大量生長的檜木或松木進行蒸餾，之後萃取出其香氣清爽的蒸餾水，即便是回家後也能享受森林香氛的療癒效果。

「虹夕諾雅 富士」樹海森呼吸活動．時間：2023 年 4 月 1 日～9 月 30 日．人數：1 天 1 組（1～3 位）．費用：1 人 52,030 日圓起（含稅、服務費）＊住宿費另計．內容：森林舒展步行、製作能量棒、入浴指南書、森林蒸餾體驗、樹海冥想、樹海健走、接駁、晚餐(1次)、輕食(1次)、早午餐(1次)．「虹夕諾雅 富士」官網：https://hoshinoya.com/fuji/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211016

虹夕諾雅 豪華露營 度假村

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