小樽B級美食！昭和27年至今的在地老店，皮薄肉多汁的炸半雞定食，還出了自家的汽水

小樽美食吃什麼？！小樽車站前的三角市場有各式海鮮，小樽還有許多平價美味的迴轉壽司、職人高品質的壽司店，還有超還唸的魚真壽司等，但不想吃重複性太高的料理，後來查到小樽有炸半雞，堪稱小樽的B級美食，當然要來吃吃看囉。

早上到了小樽水族館看企鵝散步，逛到中午準備前往小樽市區用餐，請水族館的工作人員幫忙叫計程車，跟司機直接說到若雞時代なると他就知道，真的是在地名店。

原本擔心會很多人，幸好觀光客尚未全部回流，正值用餐時間來訪還有一些空位，除了一般方桌外還有需要脫鞋的榻榻米區。

餐廳外設有一處專屬的候位區，暖氣開放好舒服，真的要等也不必在外忍受寒風刺骨，棒棒。

若雞時代なると的餐點種類不少，不只有炸半雞，壽司、丼飯、炸物、烤物等都有，不喜歡吃雞肉也沒關係。

招待的毛豆。

讓泰瑞去點餐總是會自己加碼很多⋯⋯炸半雞需要的料理時間比較長，會等比較久，還好其他配菜先上，可先止一下飢。

ぽんじり揚げ（390円）是炸雞屁股，自己不敢吃，其他人倒是說很好吃。

看起來白白的鳥串焼き（360円/2隻）是塩味雞肉串燒，口感較為紮實，少了醬香跟明顯的碳烤香，覺得普普。

炸到外酥內軟的廣島牡蠣（750円）還挺好吃的，旁邊還搭配馬鈴薯泥跟生菜沙拉可以解膩。

外出旅遊都盡量一個人點一份餐，點太多定食怕吃不完，單點了一份焼きそば（日式炒麵）（630円），口味稍鹹，就跟很多地方吃到的日式炒麵差不多。

人氣必點若雞定食（1250円），幾乎桌桌必點，怕每個人都點半雞吃不完，所以只點兩份，定食包含白飯、漬品跟一碗湯。

炸半雞的皮很薄、肉質juicy還會噴汁，外酥內軟的口感相當好，雞肉有醃漬過，單吃就很有味道，吃很清淡的人會覺得偏鹹，適合配飯或是配啤酒。

給老爸吃豐富一點的，選了炸半雞與壽司組合的若鳥、寿司セット（1850円），若雞壽司套餐就是把白飯換成了握壽司，跟若雞定食只差600円，還挺超值的，只是握壽司當然不能跟壽司店的相比。

店內的大人氣料理還有這道ざんぎ丼（770円），食量小吃不完炸雞可以考慮炸雞丼，只是用的是雞胸肉吃起來不如半雞的薄嫩多汁。

外面喝不到的小樽なるとGuarana（150円）是北海道限定汽水，沒想到若雞時代なると出了自家的Guarana汽水，不點一罐來喝對不起自己。喝起來有點像黑松沙士，吃炸雞配汽水就是過癮。

左邊是泰瑞的啤酒<，吃炸半雞配啤酒感覺超過癮啊。（飲酒過量有害健康；未滿十八歲請勿飲酒；喝酒不開車開車不喝酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

用完餐出來看到販賣機內全部都是小樽なるとGuarana汽水啊，北海道限定，送人很有特色。

走過一甲子的老店若雞時代，炸半雞真是不錯，以其價位跟內容來說很超值，吃膩了日本的壽司、燒肉、拉麵的話，來到小樽可以換換口味吃吃炸半雞。

若雞時代なると 本店 | 官網

電話：+81 134-32-3280

地址：北海道小樽市稻穗3-16-13

營業時間：11:00–21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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