歡慶迪士尼100周年！全新迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」在東京開幕

【撰文:Shinon/ 窩日本】

迪士尼的角色在世界各地都深受人們喜愛，在日本也設有東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋兩家主題樂園，以及多家主題商店。而華特迪士尼公司在今年要迎來100周年了！

為了慶祝這個特別的年份，一連串100周年紀念活動將會在日本展開，包括在東京表参道開設全新迪士尼主題咖啡廳，馬上來了解詳情！

迪士尼100周年紀念主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」

華特迪士尼公司將會在2023年10月迎來創立100周年紀念。為了慶祝這重要時刻，他們在2023年4月1日於東京表參道Hills開設主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」。雖然是期間限定活動，但約9個月時間之長。

咖啡廳的主題為「電影院」，以迪士尼的電影製作為概念進行裝飾，客人可以在「Disney100」相關的藝術作品包圍下用餐。活動共分3期，每期活動的都有不同的菜單、商品和店舖裝飾。

第1期將於4月1日（星期六）開始，主題為黑白色調，不只食物及餐具都是黑白色，搭配以木炭和鉛筆繪畫的角色設定圖，帶有復古的氛圍，讓人們可以享受到過去的美好時光。

迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」第一期限定菜單

黑白通心粉沙拉(1,000日幣) – 使用經竹炭染色的漆黑通心粉製成的通心粉沙拉。

黑白漢堡(1,800日幣) – 以米老鼠為靈感的黑色漢堡包，採用素肉排。

黑白奶油濃湯(900日幣) – 馬鈴薯和地瓜的奶油濃湯，表面有角色圖案拉花。

黑白冰淇淋優格(1300日幣) – 用黑白色水果製成的冰淇淋優格。

活動固定菜單

迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」固定菜單

除了期間限定菜單，也有整個活動期間都會提供的固定菜單，料理及飲品都按照迪士尼營養指南以減鈉、低糖為主，還有不少全素菜餚，確保吃得健康。另外每款料理都可以看到可愛的米奇剪影圖案喔！

蝦子與豆的地中海切沙拉(1,000日幣)

烤雞肉堅果凱撒沙拉(1,000日幣)

豆腐肉丸番茄義大利麵(1,800日幣)

雞肉燴飯(1,600日幣)

蔬菜通心粉湯(900日幣)

豆乳玉米湯(900日幣)

甜點方面則有各種水果口味的霜凍優格與果凍可以選擇，也提供一系列冷熱飲料。

迪士尼主題咖啡廳「The Wonder Movie CAFE」

是否覺得照片中的餐具都很好看？這些將會在咖啡廳內實際使用的原創主題餐具全都可以購買回家！另外，還有一系列雜貨商品，如環保袋、抱枕、文件夾等等，甚至可以買帆布畫帶回家裝飾。

無論菜色和主題商品都時尚又可愛，各位迪士尼粉絲趕快來預約，一同慶祝100周年囉！

「The Wonder Movie CAFE」

地址：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階BOX cafe&space 表参道ヒルズ店

第1期活動期間 ：2023年4月1日～6月25日 (第2、3期資訊將會日後公佈)

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