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日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛

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圖：佐倉市／來源
圖：佐倉市／來源

會場內具備巨大風車，搭配上隨風搖曳的鬱金香花海，彷彿就像身在荷蘭。　圖：佐倉市／來源
會場內具備巨大風車，搭配上隨風搖曳的鬱金香花海，彷彿就像身在荷蘭。　圖：佐倉市／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離成田國際機場車程約40分鐘，就能欣賞鬱金香盛開的歐風景色！千葉縣佐倉市的春季熱門活動「佐倉鬱金香節」，可說日本關東地區規模數一數二的鬱金香盛典，今年度在3/30～4/21繽紛登場，運氣好的話還能一次飽覽鬱金香、櫻花雙重美景

▲推薦租借自行車輕鬆逛花海，印旛沼湖畔也規劃有自行車路線能暢騎。　圖：佐倉市／來源
▲推薦租借自行車輕鬆逛花海，印旛沼湖畔也規劃有自行車路線能暢騎。　圖：佐倉市／來源

活動會場「佐倉故鄉廣場」鄰接印旛沼，本次栽種品種比起去年增加約100品種，打造出65萬株鬱金香組成的一望無際花海，能欣賞各式各樣花形與花色。遊客可用漫步、騎自行車或搭乘遊船的方式遊覽會場，花季期間演奏會、手風琴表演等活動不定期登場，花田周圍也會架設結合花語特色的打卡美照區，讓人沉浸花海魅力當中。

▲搭乘「印旛沼觀光船」能從湖面上欣賞風車、花海美景。　圖：佐倉市／來源
▲搭乘「印旛沼觀光船」能從湖面上欣賞風車、花海美景。　圖：佐倉市／來源

千葉縣 佐倉鬱金香節 2023

‧ 期間：3／29～4／23 9：00～16：00

‧ 交通：京成電鐵「京成佐倉」站下，北口搭乘臨時公車前往會場，車資美人220日圓。

‧ 地址：千葉縣佐倉市臼井田2714

● 自行車租借

‧ 費用：以日計算，自行車600日圓／電動自行車1,200日圓。

‧ 地點：佐倉故鄉廣場、佐倉市觀光協會（京成佐倉站南口）、JR佐倉站前觀光情報中心等。

● 印旛沼觀光船

‧ 期間：花季期間的週六日運行，船程約40分鐘。

‧ 費用：成人1,000日圓／孩童500日圓。

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