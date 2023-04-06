日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛

來到京都，應該都會聽過「西陣」這個名稱，但實際上目前並沒有以此為名的行政區，而「西陣」之名究竟從何而來？ 15 世紀，在日本幕府第八任將軍足利義政在任時，發生了一場「應仁之亂」（1467-1477）

2023-04-04 11:00