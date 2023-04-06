日本千葉最美「鬱金香節」已開跑！65萬株鬱金香花海超吸睛
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離成田國際機場車程約40分鐘，就能欣賞鬱金香盛開的歐風景色！千葉縣佐倉市的春季熱門活動「佐倉鬱金香節」，可說日本關東地區規模數一數二的鬱金香盛典，今年度在3/30～4/21繽紛登場，運氣好的話還能一次飽覽鬱金香、櫻花雙重美景。
活動會場「佐倉故鄉廣場」鄰接印旛沼，本次栽種品種比起去年增加約100品種，打造出65萬株鬱金香組成的一望無際花海，能欣賞各式各樣花形與花色。遊客可用漫步、騎自行車或搭乘遊船的方式遊覽會場，花季期間演奏會、手風琴表演等活動不定期登場，花田周圍也會架設結合花語特色的打卡美照區，讓人沉浸花海魅力當中。
千葉縣 佐倉鬱金香節 2023
‧ 期間：3／29～4／23 9：00～16：00
‧ 交通：京成電鐵「京成佐倉」站下，北口搭乘臨時公車前往會場，車資美人220日圓。
‧ 地址：千葉縣佐倉市臼井田2714
● 自行車租借
‧ 費用：以日計算，自行車600日圓／電動自行車1,200日圓。
‧ 地點：佐倉故鄉廣場、佐倉市觀光協會（京成佐倉站南口）、JR佐倉站前觀光情報中心等。
● 印旛沼觀光船
‧ 期間：花季期間的週六日運行，船程約40分鐘。
‧ 費用：成人1,000日圓／孩童500日圓。
★ 快速掌握日本吃喝玩樂就看「日本旅行情報局」
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言