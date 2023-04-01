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山口縣「盛夏遊5選」！ 玩水朝聖千年捕魚 搭賞螢遊船、觀光列車

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圖：向日遊顧問有限公司／來源
圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山口縣是日本本州最西側的縣，鄰近九州地區交通方便，擁有許多自然與話題性美景，近年來備受關注。計劃夏季玩日本，推薦可到訪山口感受5大特色，流傳千年的捕魚技術、搭乘夜間賞螢遊船、觀光列車或挑戰水上活動等，豐富活動讓人玩樂不停歇！

角島大橋在2000年正式落成，被譽為死前必訪絕景之一。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
角島大橋在2000年正式落成，被譽為死前必訪絕景之一。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

角島大橋

連結山口縣與角島之間的「角島大橋」長度約1,780公尺，為了維護原始自然景觀，建造時橋身刻意繞過途中的鳩島，因而呈現出一道優美曲線，是日本首屈一指的名橋。夏季推薦從展望台遠眺整座橋樑外，也能參加有趣又刺激的水上運動！體驗水上腳踏車、透明獨木舟、SUP板、香蕉船等，根據類型不同花費時間約25分鐘～70分鐘。

▲水上腳踏車能夠1人體驗，也能安排全家同樂。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲水上腳踏車能夠1人體驗，也能安排全家同樂。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

元乃隅神社

擁有123座鳥居的「元乃隅神社」，被美國CNN評選為日本最美的31個景點之一，鳥居從山坡一路綿延而下相當迷人。這裡也被稱為是全日本最難投入香油錢的神社，賽錢箱隱藏在鳥居上，歡迎遊客前來挑戰！此外，神社周圍海岸還能欣賞海水灌入洞穴被空氣擠壓噴出的自然景象「龍宮之潮吹」，冬季為好發期，但夏季也有機會看到，噴發高度會達約30公尺，彷彿龍神從水面跳出般震撼。

▲盛夏時節由朱紅鳥居、草綠山坡、蔚藍大海三種色彩相互交織。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲盛夏時節由朱紅鳥居、草綠山坡、蔚藍大海三種色彩相互交織。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

観光列車「○○的故事」

2017年開始運行的「○○的故事（○○のはなし）」是JR西日本旗下的觀光列車，外觀為象徵和洋風情的漸層塗裝，搭配山口當地花卉植物圖騰，內裝則以日本崇尚西洋、西洋嚮往日本為設計概念，2節車廂分別代表不同風情。欣賞美麗海景山色，也不容錯過充滿山口在地特色的列車便當，根據乘車方向與季節不同，能選擇不同美味！列車便當採用事前預約制，可透過官網事前訂購。

▲○○的故事連結東荻站到新下關站之間，全程約3小時，沿途美景如畫。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲○○的故事連結東荻站到新下關站之間，全程約3小時，沿途美景如畫。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

賞螢遊船

山口縣下關市的豐田町是日本知名賞螢勝地，相傳也是夜間賞螢遊船的發源地，每年6月為觀賞螢火蟲的最佳時節。賞螢遊船會沿著棲息眾多螢火蟲的木屋川緩緩行駛，螢火蟲圍繞遊船兩側飛舞的景象非常夢幻，由於使用無遮擋的透明船身，船程途中還能欣賞繁星點點。

▲木屋川賞螢遊船的船程約25分鐘，行駛距離長約800公尺。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲木屋川賞螢遊船的船程約25分鐘，行駛距離長約800公尺。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

鸕鶿捕魚

日本三大名橋、日本三大奇橋之一的「錦帶橋」位於山口縣東側的岩國市，是長度約200公尺的木造五連拱橋，搭配春櫻、夏新綠、秋紅葉與冬雪呈現出的季節面貌相當迷人。每年6／1～9／10期間，錦帶橋會舉辦「鸕鶿捕魚」活動，遊客能搭乘遊覽船近距離欣賞流傳至今超過千年的傳統捕魚工法，是山口夏季不可錯過的經典活動。

▲錦帶橋的「鸕鶿捕魚」活動每年只舉辦約3個月，是期間限定必看特色。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲錦帶橋的「鸕鶿捕魚」活動每年只舉辦約3個月，是期間限定必看特色。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

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