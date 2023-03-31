河口湖站走路就到！嗨玩富士山「絕景豪華露營」5千日圓起

豪華營區「Mount Fuji Panorama Glamping」位於河口湖，睜開眼睛就能欣賞富士山美景。 圖：Booking Resort／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】近年來日本的豪華露營風潮持續延燒，露營過程中能夠輕鬆享受絕景與在地美食，少了繁雜的前置作業，只要人到場就能簡單露一波。不僅日本遊客喜愛，也吸引許多海外遊客紛紛嘗試，據說試過一次就會上癮！

▲晚間會提供儀式感十足的篝火，度過富士山、河口湖與星空陪伴的浪漫之夜。 圖：Booking Resort／來源

擁抱富士山與河口湖美景的豪華營區「Mount Fuji Panorama Glamping」，具備不自駕就能抵達的高便捷性，距離河口湖站走路只要約8分鐘！對於不想自駕但又想體驗日本豪華露營區的遊客來說可是一大福音。

▲營區坐落於小山丘上，放眼望去就是富士山美景。 圖：Booking Resort／來源

營區內設有1棟六米星空帳與4輛露營車，所有設施都具備冷暖氣與專用衛浴空間。露營車內提供簡易廚房，星空帳旁邊的腹地則是設有挑高專屬展望台，能一邊BBQ一邊欣賞富士山色。

▲露營車麻雀雖小五臟俱全，內部空間仍算寬敞。 圖：Booking Resort／來源

現階段Mount Fuji Panorama Glamping尚未提供包含餐食的住宿方案，全部主打只有住宿的「素泊」，星空帳每人12,000日圓起（上限4人同住），露營車更是只要每人5,000日圓起（上限2人同住）就能住到！

雖然訂房方案不包含餐食，但營區能提供免費烤肉區讓住客DIY大餐，推薦可前往附近超市或休息站農產區，採買山梨牛及富士五湖產的新鮮蔬果自己烹調美味。

山梨縣 Mount Fuji Panorama Glamping

‧ 交通：富士急行「河口湖」站下，徒步約8分鐘。

‧ 地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4329-1

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