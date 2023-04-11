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露營愛好者必訪，集結豪華露營、天然溫泉與圖書館的非凡體驗：神戶三田 Glam Apple

欣傳媒／ 欣傳媒

圖：櫻花盛開之際，走到帳篷外就能立刻欣賞整片的櫻花。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

疫情前，迅速在世界各地流行起來的新風潮「豪華露營（Glamping）」嗎？這個由 Glamorous（奢華、豪華） 和 Camping（露營）所組成的新詞彙，突然成為網路熱搜的關鍵字，主打不用預先準備任何露營的工具，只需像一般預定旅遊的住宿一樣，就可以輕鬆前往。

這對於想要嘗試戶外活動的新手來說，非常吸引人，因為不只可以省去繁雜的事前準備，抑或是露營器材的選購，跟三五好友或是帶著家人，毫無負擔就能走進大自然中的絕世秘境，無論是想擁抱星空，還是枕山入眠、倚海入睡，極致美景都是垂手可得。

圖：帳篷是來自英國的品牌「Lotus Belle」。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

位在兵庫縣三田市的「Glam Apple 神戶三田」，在 2021 年12 月開幕，從神戶、大阪開車約 40 分鐘的車程，最初僅開放當天來回的行程，自 2022 年 3 起，推出包含泡湯跟餐食的行程組合，加上平日的來客，即使在疫情期間的入住率，平均也有達到八成左右。緊鄰在豪華露營區旁邊的是，溫泉浴場「三田天然溫泉 壽之湯」，裡面還設置一間小型圖書館，對於親子旅遊的客群來說，更是一大亮點。

圖：露營區的夜晚，充滿各種驚喜。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

溫泉改裝而成的圖書館，挑高天井搭配萬冊選書

2020 年 2 月開業的「三田天然溫泉 壽之湯」，承襲往昔的復古懷舊之風，原先的溫泉經重新改裝後，以「一湯」、「一食」、「一書」、「一動」四個特色概念，帶出空間的規劃與特色，六種不同的溫泉浴池、桑拿，和用四季做為主題的岩盤浴區，加上餐廳、健身房，無論在室內還是室外，都能讓身心重新找回平衡，好好沉澱。

保留舊有浴槽再利用，放上櫻花木的裝置藝術品，延伸至天井高度的書牆，視覺及動線隨階梯緩降而下，以萬冊選書搭起一處療癒安心的隱世避所，圖書館就在其中。架上陳列的書以「平時不常閱讀的類型」作為挑選主題，從健康、飲食、旅遊、時尚到生活風格，以及漫畫等類型的書都有，如蜂巢般形狀的閱讀小空間或是長型沙發，每個人都能找到處於自己的閱讀角落。

圖：Glamp Apple 神戶三田 非常適合親子或是露營新手。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

開業初期就遇上肺炎疫情的衝擊，隨著政府的防疫宣言臨時停業再復業、調整營業時間，克服這些變動之後，顧客雖有慢慢回流，但考慮到水電等成本費用的漲幅，單靠溫泉勢必無法支撐，必須找到新的突破點。於是，將壽之湯戶外的大型停車場重新規劃，成為三田市最新最潮的「豪華露營」場地。

地震天災導致事業全毀，走過逆境重新打造夢想

2021 年底開放的豪華露營區「Glam Apple 神戶三田」，跟「三田天然溫泉 壽之湯」同樣都是由 LEC（ LIFE ECONOMIC SERVICE CORPORATION）這間公司負責經營。更令人意想不到的是，這間公司最早是從殯葬業起家，此外該集團旗下還包括婚禮、貿易、廣告、美容護膚，及傳統老宅建築和溫泉等業種的經營，事業版圖的發展可說是非常全面且廣泛。

圖：即使是在戶外，帳篷內的空調也能讓室內，維持夏涼冬暖的舒適溫度。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

出生三田市的高橋泉，大學畢業就到母親的葬儀社工作，29 歲離婚後創業，一邊育兒，一邊先從婚宴禮服的租借服務做起，但後來卻因為遇上阪神大地震，她辛苦經營的店鋪和事業也隨之全毀，卻也開啟了另一新的發展方向。

原本就已抱持著會破產的心理準備，她與母親協同將罹難者的遺體，放置到臨時用來安置遺體的體育館，看著數百具的遺體，及四周靜默的遺族和倖存者，當下便立下心願，希望災後能為神戶打造出一個帶來夢想與希望的公司。

圖：露營區的廁所。（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

地震災後，從婚禮相簿的設計，和小型婚禮儀式的服務重新開始，之後再以殯葬婚宴場地為經營核心，主張一站式的服務，並逐漸拓展至海外的市場。如今已是身兼 LEC 社長與 KSG 集團創辦人的高橋泉，走過逆境重新打造了新的夢想。

安排一趟豪華露營，享受溫泉的療癒時光

相較於鄰近的神戶、大阪，三田市的觀光資源較為缺乏，有鑒於疫情帶來的改變，LEC 將「三田天然溫泉 壽之湯」既有的停車場，規劃成豪華露營區，時尚豪華的帳棚不僅設備齊全，帳篷內備有空調，連床墊都是選用席夢思的；另外，也有提供餐食、BBQ 和溫泉泡湯，所以自從開放露營住宿以來，不少從外地遠道而來的露營愛好者，更多是當地的居民，在週末假日時，攜家帶眷前往。

圖：三田天然溫泉 壽之湯（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

社長高橋泉曾在媒體的訪談中提到，自己的外婆大約在昭和 40 年左右，在三田車站前開了一間名為「壽」的錢湯，小時候跟母親一起在錢湯櫃檯前招呼客人時的記憶，在她心中留下非常深刻的記憶，彷彿像是自己創業的原點，總希望哪天也能將經營的觸角推往溫泉產業。正好得知有間歇業中的溫泉設施，正在尋求承接的人，便順勢接下，並以「壽之湯」來紀念外婆。

圖：櫻花樹下跟姊妹掏們一起烤肉（圖片來源：Glamp Apple 神戶三田）

歷經最傷痛的恐怖記憶「阪神大地震」，以及一場造成全球性大流行的肺炎浩劫，對未來仍然抱持夢想與希望的高橋泉，充分發揮多角化經營所累積的經驗，融合豪華露營和溫泉旅遊的魅力與特色，為當地的旅遊創造更多可能性，等到開放出國觀光時，不妨到「 Glam Apple 神戶三田」住上幾晚吧！

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▎Glamp Apple 神戶三田 Infor.

地址：兵庫県三田市富士が丘 5-2

官網：https://glamapple.kotobuki-yu.com/

_______________________________

編輯撰文｜林廷璋

圖文來源｜Glam Apple 神戶三田

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210866

豪華露營 溫泉 圖書館

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