百年町屋中的台灣人情味，2 間帶你探索古都靈魂的京都民宿：糸屋 ITOYA、樸宿 BOKUYADO

來到京都，應該都會聽過「西陣」這個名稱，但實際上目前並沒有以此為名的行政區，而「西陣」之名究竟從何而來？

15 世紀，在日本幕府第八任將軍足利義政在任時，發生了一場「應仁之亂」（1467-1477），今出川大宮這一帶是由山名宗全率領的軍隊總部所在地，「西陣」指的就是西方陣營，也是當時西軍主要駐紮的地區。

提到西陣，值得一提的是「西陣織」，它與「友禪染」是京都自古以來的兩大重要的紡織技術，精緻圖紋與立體的色澤，用來作為和服的布料和腰帶，是日本最具代表、極為奢華的織品布料。

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圖：糸屋 ITOYA 門口懸掛的，是利用以前的線軸再製而成的小標誌。（圖片提供：糸屋 ITOYA）

織布機上消逝的聲音，手工線軸化為民宿招牌

位在京都西陣的民宿「糸屋 ITOYA」，是一棟建於昭和年代初期的傳統町家建築，過去是當地販賣紡織用線的店家，而「糸屋」在日文中，指的就是這樣的商家。歷經百年時光，在盡可能保留原有結構的前提下，2011 年以接待往來旅人的民宿之姿改建重生，取名為「糸屋 ITOYA」顯得格外有其歷史意義。

一對愛好旅行的夫妻，老闆小林先生是日本人，闆娘 Pawky 是台灣人。由於小林先生過去是建築師，因而有很多機會能接觸到古民家的物件，最終會選擇落腳京都西陣，闆娘 Pawky 分享「喜歡旅遊，以及古民家的傳統建築，兩者結合在一起，就成了現在的民宿事業」。

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圖：糸屋 ITOYA 一樓牆面上的書架，擺放的都是老闆夫妻喜歡的書籍。（圖片提供：糸屋 ITOYA）

「以前還可以在巷弄內聽見紡織機的聲音，但這幾年都已經聽不到了」闆娘 Pawky 說，不過，若想要體驗，其實可以到民宿附近的「西陣織會館」參觀，在那裡還可以看到和服秀，或近距離觀察到職人們製作的過程。實際觸碰、試穿跟購買，甚至是體驗迷你紡織機。

從「糸屋 ITOYA」空間內擺放的書籍，就能感受到老闆夫妻兩人是非常喜歡閱讀的人。除了旅遊主題之外，還有老闆小林先生喜歡的建築、攝影集，其他就是闆娘 Pawky 熱愛的文學小說，「看到蘭嶼的攝影集，或是陳綺貞的黑膠唱片，很多來住宿的人才會發現，原來老闆娘是台灣人」，在國外看到熟悉的書籍、音樂和語言，從台灣來到京都，即使對日文一竅不通的旅人們也覺得格外安心。

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圖：糸屋 ITOYA 保留原有的庭園，每年固定安排園藝師修剪、整理（圖片提供：糸屋 ITOYA）

每年到了五月，他們會安排專業的園藝師，來為庭園當中的樹木做修剪，而庭園中的景緻隨四季轉變，每個瞬間就像是替換不同的風景濾鏡，彷彿走進小說的場景之中，像是小野不由美的《營繕師異譚》，或是遠田潤子的《雪之鐵樹》。從玄關到庭園，經過狹長幽深，町屋的傳統結構「鰻魚的寢床」，「糸屋 ITOYA」廚房的料理台還是以裁縫機改裝的。

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圖：糸屋 ITOYA 客房內的燈具，也是利用線軸再製的。（圖片提供：糸屋 ITOYA）

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圖：糸屋 ITOYA 中台灣人最喜歡的角落，就是面對庭園，有榻榻米的客廳。（圖片提供：糸屋 ITOYA）

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圖：糸屋 ITOYA 的一樓，從門口看去，一點也不像一般的民宿，反而有點像是潮牌的咖啡店（照片提供：糸屋 ITOYA）

另一個闆娘 Pawky 推薦可以去看看的是，被選入有形文化財產，擁有超過百年歷史、日本第一間導入電器風呂的「船岡溫泉」。最初是大正12年開業，兩層樓的木造料理旅館「船岡樓」附設的浴池，一直到二戰後（1947），才開始以錢湯正式經營。

圖：保留盯屋才有的風景，牆面兼具布告欄與書架功能，上頭除了近期的活動資訊以外，亦放置了不少與旅行、文學相關的書和雜誌（照片提供：糸屋 ITOYA）

圖：闆娘非常喜歡閱讀，除了會從台灣一箱箱寄送到京都以外，也曾委託前往的旅人「一人一書」（照片提供：糸屋 ITOYA）

疫情前，闆娘 Pawky 也曾與台灣的私人圖書館合作，舉辦過「一人一書」的活動，邀請那段期間內，準備前往京都旅遊的台灣人，每個人幫她帶一本書到店裡，然後作為交換，她會招待一杯店內的咖啡，希望藉由這樣的互動，讓台灣跟京都之間有更多的連結，因為旅行，喜歡上京都，因為京都，對於台灣有更多的認識，甚至想到台灣旅遊。

作為京都地方的小小民宿，老闆小林先生和闆娘 Pawky ，再加上他們的女兒，一家三口帶著溫柔的心，靜候每一位下榻到「糸屋 ITOYA」的旅人。

▎糸屋 ITOYA Infor.

電話：+81 75-441-0078

地址：上京区浄福寺通五辻下る有馬町202

聯絡：info@kyoto-itoya.com

Facebook：https://www.facebook.com/GuesthouseITOYA

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保留百年前町家原貌，添入旅人們的歡笑聲：樸宿 BOKUYADO

——以樸宿的「樸」（ありのままで、飾り気がない）作為主要概念，盡可能將町家最原始的樣貌保留下來

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圖：樸宿門口以大地色系的配色來設計，維持日系簡約樸實的風格。（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

「『樸宿 BOKUYADO』是改建屋齡超過百年的京都傳統町家，我們在裝修的時候，是以盡量保留了房子原來的樣貌為核心概念進行，而且只針對法規規定的部分，做了最低限度的裝修，例如：增設衛浴，廁所的數量，改用防火材料等」店長 SHO 說，雖有將部分的房間改成有榻榻米的和室，但大部分的門窗，包含玻璃、天窗，樑柱與挑高結構，也都盡量維持原來的樣貌。

「改建時，幾乎沒有動到町屋主要的結構，跟原先就充滿日式風情的地方，例如客廳、廚房的欄間和雪見障子等」店長 SHO 表示，當然他們也有嘗試，將一些本來就留置房子裡的家具加以改造，例如櫃台附近的鞋櫃，挑高天窗下方的長桌等，都是利用以前的櫥櫃，餐具櫃等大型家具分拆改裝後完成的。

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圖：樸宿內的庭園景緻（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

樸宿中的各個角落、擺設或物件等元素，總會隨著時間經過而變化，「常常是我最近找到一個很喜歡的物件之後，開始會找個適合的角落來放置，再根據空間去調整周邊，像是最近喜歡的是，台劇《華燈初上》那個『營業中』的迷你電子燈看板」店長 SHO 笑說。

常客們也會留意到「樸宿 BOKUYADO」中，那些細微的不一樣和調整。店長 SHO 還特別提到「這裡最大的特色，就是收藏超過350套的桌遊，並且還重金禮聘日本的團隊，製作樸宿專屬的原創劇本殺與實境解謎、密室逃脫等遊戲，而這些都是利用民宿的空間而量身打造的。」

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圖：樸宿內的一角，會隨著店長 SHO 最近喜歡的物件而調整擺放（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

店長 SHO 補充說「雖然還需要懂日文的才有辦法玩。不過，最近已經在考慮，要把店名改成『Boardgame＆Bed 樸宿』（笑）。」當然，除了大家耳熟能詳的桌遊，他們也有收藏台灣設計師設計的桌遊，「放眼全日本（包含一般桌遊店在內）也應該無人能出其右，我們非常有自信，絕對能讓喜歡桌遊的朋友眼睛為之一亮。」

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圖：樸宿內收藏了非常多的桌遊，當然也包含台灣設計的桌遊。（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

桌遊絕對不是擺設而已，「我們最想提供的是，一種彷彿回到家的感覺」，因為員工都是台灣人，無論使用中文或台語都可以。所以也很常跟對桌遊有興趣的客人介紹的台灣桌遊，甚至帶大家一起玩。店長 SHO 還分享最近玩的包括《夜市人生》、《動物大逃殺》、《十二支流》、《台灣妖怪鬥陣》等遊戲。

「你可以在共用的大客廳、庭院的緣廊，找個自在的角落坐下來，看書、泡茶或咖啡，或是跟偶遇的旅人聊天，分享彼此的行程，交換情報，隔天再踏上各自的旅途。這麼多年下來，還是有不少即使回國後仍有保持聯絡，甚至變成好朋友的客人。」店長 SHO 語氣充滿感動，希望大家透過桌遊，能跟其他的旅人們拉近距離，一起玩樂、一同歡笑。

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圖：樸宿內的交誼聽，準備許多不同的桌遊（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

店主 SHO 回憶起「有一次印象最深刻的是，介紹一對夫妻玩了四連棋的桌遊，結果他們入住期間，幾乎每天晚上都看到它們在客廳裡玩那個遊戲。」另外，也會不定期舉辦各種與客人同樂的 PARTY，像是一起動手做章魚燒，手卷壽司，製作薑餅屋等。

若是初次造訪京都的旅人，店長 SHO 非常推薦「可以到『東本願寺』與『西本願寺』這兩處景點，其中『東本願寺』更是世界上現存最大木造建築之一，從樸宿徒步大約五分鐘即可抵達的世界遺產；另外附近一間名叫『白山湯』傳統錢湯也很推薦，特別是在經歷旅途的奔波後，可以順道去泡個藥草浴，舒緩一整天下來的疲勞。」

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圖：樸宿內的擺設物件，營造出一種懷舊的氛圍（圖片來源：樸宿 BOKUYADO 提供）

如果是要用餐的話，除了附近非常有名的「吟釀拉麵久保田」的紅味增沾麵，另一家開了六十年的烏龍麵老店「招福亭」也很推薦，「冬天去的話，一定要吃鍋燒烏龍麵。另外還有日本老夫婦經營，味美價廉的小居酒屋『葉菜』，即使一個人進去吃也完全沒有問題。」

「早餐的話附近則有 coffee stand 『WANDERERS』，跟老派昭和喫茶店『cafe World 新町』，後者還有賣自家烘培的咖啡豆，喜歡的話不妨帶一包做紀念」店長 SHO 補充說， 這兩間都是在徒步五分鐘的範圍之內。

最後，店長 SHO 想分享的是「關於『樸宿 BOKUYADO』，我們也許不是最舒服的民宿，但一定是最充滿歡樂的。」

▎樸宿 BOKUYADO Infor.

電話：+81 75-754-8648

地址：京都市下京区西側町490

聯絡：bokuyado.kyoto@gmail.com

Facebook：https://www.facebook.com/bokuyado.kyoto

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採訪撰文｜林廷璋

圖片提供｜糸屋 ITOYA、樸宿 BOKUYADO

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