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還有一尊要價33萬的雕像！？日本「中川政七商店 x 吉卜力工作室」龍貓聯名商品新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

1716年在奈良創立的日本百年老店「中川政七商店」，以日本傳統工藝的手工麻織品聞名，近年來也不斷推陳出新，以「振興日本工藝品」為宗旨，結合日本的元素特色，推出許多高質感的優質雜貨，深受眾人喜愛。

前陣子中川政七商店宣布與「吉卜力工作室」合作，將以「龍貓」為主角，在2023年3月推出一系列的龍貓工藝周邊！其中還有單價高達33萬日幣的商品~究竟怎麼回事呢？一起來看看吧！

中川政七商店x吉卜力工作室 龍貓聯名商品登場

這是中川政七商店首度與吉卜力工作室合作，中川政七商店堅持以職人雙手打造工藝品，而吉卜力工作室也堅持以手繪的方式繪製作品，兩者有著相同的精神與理念，因此決定攜手合作推出一系列能讓人感到暖心的手工製品。

全系列將有25款的商品，來瞧瞧有沒有喜歡的吧~

中川政七商店x吉卜力–龍貓聯名系列商品

八尾和紙型染收納盒

收納盒共有兩款造型，一款是綠色底色配上可愛的龍貓，一款是黃色底色配可愛的灰塵精靈，質樸的觸感與鮮豔卻又柔和的染料色澤，可作為收藏珍貴物品的置物盒。

各5,940日圓

肥前吉田燒花瓶

肥前吉田燒從安政時代就已經出現在佐賀縣的嬉野市，且葫蘆造型設計在日本從過去就一直深受喜愛，因此透過技藝精湛的工匠，將花瓶逐一縮小、逐一上色，製成如掌上型般大小的迷你花瓶，可以插上喜愛的小花朵，擺放在書桌、辦公桌等地方作為美麗的藝術裝飾。

龍貓、中龍貓、灰塵精靈3款設計，各4,180日圓

中川政七商店x吉卜力–龍貓聯名系列商品

餐盤組

推出美濃燒、瀨戶燒和有田燒三種不同的製作方式製成的餐盤，可以讓你盡情享受優質陶器所帶來的頂級觸感，不論是當餐盤使用，或是擺放小物作為居家裝飾品都很適合！

美濃燒、瀨戶燒、有田燒 每款各三種造型，各2,200日圓

中川政七商店x吉卜力–龍貓聯名系列商品

全手工雕製樟木龍貓

一個要價330,000日圓？！

全手工雕製的「樟木龍貓」，由技藝精湛的木工職人一筆一畫雕刻而成，並使用從江戶時代就傳承至今的傳統工法「井波雕刻」，且樟木在日本又被視為神木，雖然價格不斐，絕對是值得收藏紀念的商品。

想知道其他聯名嗎？到官網逛逛再將喜歡的商品通通買回家吧！

中川政七商店×吉卜力工作室

販售日期：2023年3月1日起

販售地點：日本全國中川政七商店直營店、中川政七商店官網

https://www.nakagawa-masashichi.jp/shop/e/ev0534/

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吉卜力 神木 早餐

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