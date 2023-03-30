吃貨遊日必看！京都大阪2天一夜美食之旅，帶你吃吃喝喝玩整天

跟著 施宛兒 waner 於 2022-12-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 13 個景點，其中包含 美國村、道頓堀商店街、螃蟹道樂 道頓堀本店。

吃火貨的福利來啦～！

出國旅遊只逛景點？

當然品嚐美食也是很重要的環節之一！

就跟著宛兒帶妳吃吃喝喝吧！

第 1 天

美國村 | 1 小時

｜美國村｜沿著大馬路是一整排的精品街，

拐個彎就到了美國村！

這裡的地標是屋頂上的『自由女神』

顧名思義，這裡的潮流就不同於，

一彎進這轉角，整個風格大變，滿滿的美式海報，

塗鴉牆，路過逛街民眾的穿著，寬寬大大的服裝搭配牛仔褲，

染著奇怪顏色的頭髮

跟日本的潮流感完全不同！可以來體驗一下美式風情。

道頓堀商店街 | 2 小時

｜道頓崛商店街｜

道頓崛大家應像最深刻的就是超浮誇的大招牌！

螃蟹道樂 道頓堀本店 | 15 分鐘

這隻螃蟹大家不陌生吧！

預算不夠吃螃蟹料理沒關係！

門口有賣烤蟹腿，還有蟹肉包，

蟹肉包意外的非常到軟，吃得出蟹肉味，

可以搭配上美乃滋（但我個人覺得很膩xd）

吃吃嚐鮮～只吃一個是好吃的！

本家章魚燒 | 1 小時

來大阪一定要吃看看他們的章魚燒，

有別於台灣常吃到的章魚燒，

大阪的章魚燒～～超軟～～

感覺以麵糊為主，裡面包裹一塊章魚腳，（空空虛虛Ｔ＿Ｔ）

台灣的章魚燒表面酥脆內軟，還會有高麗菜絲（個人比較愛台灣的）

難波公園購物中心 | 2 小時

｜難波購物天堂｜

其實我要介紹的是這個百貨公司群，這裡聚集了5.6家百貨公司，

真的會逛到腿軟！喜歡美食的大家千萬不要錯過B1的美食街，

因為日本家庭很多主婦每天都是需要料理的，

但是哪變得出這麼多菜色呢？有時候會直接到百貨公司購買熟食，

所以日本的熟食每一樣從配色到口味，都非常的漂亮好吃！

LOUTRE 大阪店 | 1 小時

｜LOUTRE海獺咖啡廳｜

位於百貨公司旁，一個住家的2樓藏著一家水獺咖啡廳，

在這可以跟水獺玩耍，以小時計費的，

雖然說咖啡廳，但是內部場地很小，也沒有供餐跟飲料喔～

店員會放出幾隻海太讓他們跟你互動，你也可以餵食牠們，

看者他們圓圓的大眼睛，實在可愛極了～～！

畢竟在台灣只有動物園看得到海獺，完全沒有機會近距離地玩耍

拉麵 麵乃國 難波千日前店 | 1 小時

｜麵乃國｜

喜歡味增拉麵的朋友不要錯過這家，他們家的拉麵醬香味足，偏鹹，但真的好吃！

我點了金の炙り味增野菜野菜ラーメン 950円，

濃厚味增味加上濃濃的麻油焦香，粗麵是味增拉麵的標配，

沒有肉但是很滿足！加上蒜酥超級香

滿滿的高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥、韭菜、豆芽

辣度只有一點點～一點點辣～幾乎吃不出來

第 2 天

建仁寺 | 3 小時

｜建仁寺｜

此生必來景點之一！來京都別錯過！

最有名的就是這個窗景，春夏秋冬，各有不同的風景，

來到這裡，大家都坐著，靜靜的看者眼前的風景，

不滑手機，只是靜靜的欣賞，這樣的感覺很棒，

明明在市中心，卻可以帶給人們一種遠離塵囂的寧靜感。

祇園辻利 祇園本店 | 2 小時

｜祇園辻利｜

京都有名度產物就是抹茶！

逛累了不妨坐下來，喝一杯抹茶歇歇腳

錦市場 | 2 小時

｜錦市場｜

已有百年歷史的錦市場有140家左右的店家，裡面有許多的生鮮攤販、醃菜、小吃、小禮品等等的商店，

逛完整條街應該早餐也吃得差不多了！

其中這家『カリカリ博士』更是每個部落客推薦的必吃店家，這家的章魚燒，的確便宜，

6顆才250日圓，真的很佛心，味道也是正中的大阪味！（麵糊＋章魚塊）

錦天滿宮 | 25 分鐘

錦天滿宮是在錦市場附近的小景點，

錦天滿宮祭祀的是學問之神「菅原道真」，想要求長學問、智慧、考試順利…等學業相關，

可以來參拜喔～

參拜時記得順便摸一下入口處的金牛，祈求財富滿滿喔～

もつ鍋・地鶏工房 いっしん | 2 小時

｜大腸鍋｜

雖然說大腸鍋是九州的特產，但是如果說只來日本幾天，沒機會到九州，

推薦可以來試試看，每道料理都還不錯，上菜數度也算快，口味偏重，很下飯，

全部靠app點餐，不會日文的朋友們可以很放心的用餐。

Bozu Bar | 2 小時

｜和尚酒吧｜

什麼？和尚開酒吧？這就奇妙了

在我們的印象中和尚是滴酒不沾終生不娶的，

怎麼還開起酒吧來了！

在日本和尚和一般人一樣喔，

只是一個職業，

他們可以喝酒、吃肉也可以結婚的！

這裡的店主，羽田高秀，早上在廟裡唸經，

晚上則是和老婆在自己經營的酒吧調酒，

這裡有個特別的酒單，是用佛語取名的雞尾酒，

另外也有星座取名的調酒，是給選擇障礙者一個很棒的選樣！

來京都不妨來喝一杯吧

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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