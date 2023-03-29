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座落日本第一高樓，一覽東京鐵塔！　安縵全新品牌「Janu Tokyo」，3大亮點讓你來東京就想住這

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圖片提供／Janu Tokyo
圖片提供／Janu Tokyo

安縵姐妹品牌酒店「Janu Tokyo」秋季開幕；圖片提供／Janu Tokyo

繼上次介紹日本第一高樓東京「虎之門・麻布台計畫」後，國際著名酒店集團安縵（Aman Resorts）姐妹品牌Janu計劃於今年秋季揭幕首家酒店「Janu Tokyo」，就座落於日本第一高樓麻布台之丘（Azabudai Hills）裡。這間以互動活力為主軸設計成立的全新品牌「Janu Tokyo」預計在2023年秋天開幕，今年有計劃前往東京遊玩的人可以計劃一下喔！

「Janu Tokyo」就位於日本第一高樓麻布台之丘裡；圖片提供／Janu Tokyo

名設計師Jean-Michel Gathy 操刀，打造心靈放鬆空間Janu在梵文中意為「靈魂」，透過Janu對美食、藝術、設計和服務的熱誠下，「Janu Tokyo」試圖成為能連結人與人情感充滿靈性的旅宿空間。122間的寬敞客房大多都擁有私人陽臺，大片落地窗讓旅客在房裡就能夠一覽東京鐵塔或玲瓏園景。房型部分從 55 平方米的豪華客房，到 284 平方米的 Janu 套房等多種選擇，此外針對家庭式客人也有提供連通房的選擇。

來東京探索各國美食「Janu Tokyo」為麻布台之丘帶來兼具當代風尚與創意火花的旅宿體驗，酒店內設有六家餐廳，以及酒吧、酒廊和花園露台 ，包括一家糕點鋪、一家充滿活力的意大利餐廳，及一家設有開放式廚房和吧台的燒烤餐廳，所有場所均彰顯品牌特有的「聯結、平衡與探索」理念。酒店內還有兩家日本餐廳，其中一家提供新鮮上乘的壽司，另一家則為日式炭燒串燒店，此外還有一家中餐廳提供一系列私人用餐包廂。

「Janu Tokyo」；圖片提供／Janu Tokyo

Janu Wellness Centre　東京奢華酒店中最大身心靈放鬆中心　以追求平衡與重燃靈魂為主題的Janu，打造了一處所有東京豪華酒店中最大規模，面積達 4000 平方米的身心靈放鬆中心「Janu Wellness Centre」。五間運動教室分別提供室內腳踏車、拳擊、空中瑜伽、普拉提和模擬高爾夫訓練，提供團體課程及健身活動，此外更規劃了空中瑜伽、普拉提斯、花道插花藝術、健身房，及有著25米恒溫泳池以及兩間水療室的水療區。

「Janu Tokyo」；圖片提供／Janu Tokyo

麻布台之丘與Janu遵循的價值觀相輔相成，致力於打造一處能成為人們彙聚交流之所。Janu致力於打造實現自我價值與放鬆休憩之間的平衡，其特殊的氣質吸引著那些追求更大意義與內在滿足的人群，同時又能呼應安縵原有的DNA，致力於為賓客提供經典雋永的設計，體貼周到的服務，以及呈現出每個目的地旅遊的特色與神韻。

「Janu Tokyo」；圖片提供／Janu Tokyo

==========編輯／蘇琨峰

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