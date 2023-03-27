快訊

高雄露營罰跪風波再踢爆 委外輔導員遭校方甩鍋「下跪」認錯

還在逃！狒狒若被逮 林務局可能送牠到「這兩處」

拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

太夢幻！ 日本第一星空長野阿智村「天空的樂園」 4/15開跑

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：阿智☆昼神觀光局／來源
圖：阿智☆昼神觀光局／來源

今年迎接第12度舉辦的「天空的樂園 NIGHT TOUR」，期間預計至2024年3/23為止。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源
今年迎接第12度舉辦的「天空的樂園 NIGHT TOUR」，期間預計至2024年3/23為止。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本最美麗的星空盛宴登場！長野縣的阿智村擁有日本第一星空美景，當地經典活動「天空的樂園 NIGHT TOUR Season2023」將在4/15起舉辦。此外，今年度同時也是昼神溫泉出湯50週年紀念，未來將有更多系列活動陸續登場。

▲登山纜車以徜徉在宇宙中為靈感設計（示意圖）。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源
▲登山纜車以徜徉在宇宙中為靈感設計（示意圖）。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源

遊客能搭乘登山纜車至海拔約1,400公尺的高原眺望星空，腹地內規劃為多個區域，「入口區」以星空為主題，搭配燈光打造出各式各樣的光之演出。「體驗區」則具備星空導覽解說與能探險的森之散步道。如果想只想安靜眺望，則能到「寂靜區」享受不被打擾的時光。

▲森之散步道（示意圖）。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源
▲森之散步道（示意圖）。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源

一趟就愛上阿智村的絕美星空，遊客還能在以星空、宇宙為主題的STAR SHOP買到阿智村原創商品或是各式各樣的星空伴手禮，將日本第一星空的魅力帶回去珍藏或與親朋好友分享。

▲STAR SHOP。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源
▲STAR SHOP。　圖：阿智☆昼神觀光局／來源

長野縣阿智村 「天空的樂園 NIGHT TOUR Season2023」

‧ 期間：4／15～2024年3／23（※維修整備日以外，每日舉辦）

‧ 纜車運行時間（上行）：

 【4月～11月】17：00～20：00（點燈至21：00）

 【12月～3月】18：00～19：30（點燈至20：30）

‧ 費用：高中生以上2,200日圓起；國中小生1,100日圓起；未就學兒童免費。

‧ 地點：富士見台高原「天堂的樂園」（富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら）

‧ 地址：長野縣下伊那郡阿智村智里3731-4

※費用包含來回纜車票，採用浮動式票價收費。

※維修整備日：5／22～7／7、9／1～9／15、11／20～12／22與2024年1／22～2／2

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

纜車 步道 登山

延伸閱讀

經典賽Live／四局下日本岡本和真一發陽春砲 3：1領先美國

朱立倫會見日本自民黨議員 暢談兩岸關係與和平穩定

經典運彩／美國過往WBC勝日都只贏1分 推決賽日本受讓

經典賽／日本戲劇性逆轉墨西哥 大聯盟官網：賽史最偉大

相關新聞

大阪親子飯店推薦！星野集團「RISONARE 大阪」塗鴉套房新登場

帶小孩到日本想來點不一樣的體驗嗎？入住星野集團於2022年12月全新開幕的「RISONARE 大阪」就對了！ 不僅有漂亮的高空美景，還有日本規模最大的「塗鴉套房」等著你，一起來看看吧。

賞櫻最前線！神戶和洋風情賞櫻秘境，7大櫻花場景大公開

【旅奇傳媒/編輯部整理】神戶深受西洋文化的影響，處處散發自由氣息與異國情調，而象徵著日本的美麗櫻花，也年年如期點綴神戶的街道。櫻花與溫泉、櫻花與洋館、櫻花與海、櫻花與動物園、櫻花與市街等各種櫻花場景，

入住京都市區一晚只要三千多日圓！日本新型態住宿「THE POCKET HOTEL」來了～

為了提供大家更優質的選擇，日本京都「THE POCKET HOTEL」推出了新型態的住宿方案，要來搶攻小資旅人的商機！

資深住民帶你玩！札幌住宿飯店兼咖啡：北海道書店旅宿與hotel androoms本格派桑拿

2022年Netflix上映的日劇《First Love初戀》，想必又掀起大家對於北海道的新一波愛戀。日劇中一幅幅唯美夢幻的場景，讓人好想站在北國的土地上，感受那專屬北國冬天的寒冷空氣。開啟北海道之旅

衝擊！日必勝客推「香菜披薩」香菜多到看不見餅皮 背後原因曝光

喜歡香菜嗎？日本必勝客自即日起至4月9日期間，限時推出「太多香菜的披薩」（パクチーすぎて草），披薩上鋪有滿滿的香菜，幾乎...

飯店控注意！看好疫後觀光 2新品牌正式進軍京都

【旅奇傳媒/編輯部報導】終於辦好了新護照，今年夏天將有更多誘因可以規劃去京都旅遊！知名泰國領導房地產開發公司都喜國際(Dusit International)宣佈旗下兩大飯店品牌將於京都開幕，分別是將

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦