太夢幻！ 日本第一星空長野阿智村「天空的樂園」 4/15開跑

今年迎接第12度舉辦的「天空的樂園 NIGHT TOUR」，期間預計至2024年3/23為止。 圖：阿智☆昼神觀光局／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本最美麗的星空盛宴登場！長野縣的阿智村擁有日本第一星空美景，當地經典活動「天空的樂園 NIGHT TOUR Season2023」將在4/15起舉辦。此外，今年度同時也是昼神溫泉出湯50週年紀念，未來將有更多系列活動陸續登場。

▲登山纜車以徜徉在宇宙中為靈感設計（示意圖）。 圖：阿智☆昼神觀光局／來源

遊客能搭乘登山纜車至海拔約1,400公尺的高原眺望星空，腹地內規劃為多個區域，「入口區」以星空為主題，搭配燈光打造出各式各樣的光之演出。「體驗區」則具備星空導覽解說與能探險的森之散步道。如果想只想安靜眺望，則能到「寂靜區」享受不被打擾的時光。

▲森之散步道（示意圖）。 圖：阿智☆昼神觀光局／來源

一趟就愛上阿智村的絕美星空，遊客還能在以星空、宇宙為主題的STAR SHOP買到阿智村原創商品或是各式各樣的星空伴手禮，將日本第一星空的魅力帶回去珍藏或與親朋好友分享。

▲STAR SHOP。 圖：阿智☆昼神觀光局／來源

長野縣阿智村 「天空的樂園 NIGHT TOUR Season2023」

‧ 期間：4／15～2024年3／23（※維修整備日以外，每日舉辦）

‧ 纜車運行時間（上行）：

【4月～11月】17：00～20：00（點燈至21：00）

【12月～3月】18：00～19：30（點燈至20：30）

‧ 費用：高中生以上2,200日圓起；國中小生1,100日圓起；未就學兒童免費。

‧ 地點：富士見台高原「天堂的樂園」（富士見台高原ロープウェイ ヘブンスそのはら）

‧ 地址：長野縣下伊那郡阿智村智里3731-4

※費用包含來回纜車票，採用浮動式票價收費。

※維修整備日：5／22～7／7、9／1～9／15、11／20～12／22與2024年1／22～2／2

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