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大阪親子飯店推薦！星野集團「RISONARE 大阪」塗鴉套房新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

帶小孩到日本想來點不一樣的體驗嗎？入住星野集團於2022年12月全新開幕的「RISONARE 大阪」就對了！

不僅有漂亮的高空美景，還有日本規模最大的「塗鴉套房」等著你，一起來看看吧。

星野集團為了不同的旅客需求，一直在推出全新型態的住宿方案，從頂級奢華到平價實惠應有盡有，為了滿足親子旅遊的家庭，闔家歡樂的「RISONARE」度假飯店正式誕生。

RISONARE飯店提供了豐富的體驗活動，是讓每個家族成員都能樂在其中的度假飯店，關西地區第一間「RISONARE大阪」正式於2022年12月在大阪開幕，與「大阪凱悅飯店」共同經營，由64間客房與位在頂樓的「工房」所組成，距離市區中心搭乘電車約40分鐘就能抵達。

塗鴉套房玩出你的創意力

飯店提供了10種房型，其中3種為日本規模最大、能激發孩子們創意力的「工房套房」。

工房套房以「玩出創意力」為理念，在紅色為底色的牆壁上繪有各種圖案，可以用特殊的彩色鉛筆在牆壁和窗戶盡情發揮。

進階版的「工房豪華套房」最多可入住五位，除了塗鴉的設計外，還有從天花板垂掛下來的網子，可以自由攀爬、翻滾、甚至隨心所欲躺在上面。

在飯店的頂層28樓，不僅能俯瞰大阪灣的美景，這裡還設有日本最大級的工房，讓孩子們盡情玩耍。

色彩繽紛、處處充滿驚喜的工房，分成「興趣」、「探索」、「表現」三個區域，各個區域都能讓孩子們發揮創意，場還有專業的工房老師，會引導孩子們有創造性的去思考，並嘗試各種挑戰。

體驗時間：9:00～12:00、13:00～18:00

當孩子們在遊戲時，大人可以放鬆地欣賞大阪灣美景

與工房老師一起思考、發揮無限創意

兒童專屬營養套餐

「basilico」餐廳嚴選講究的食材製作美味的兒童套餐，從開胃菜、湯、主菜到甜點，一份3082日幣（含稅）。主菜有使用傳統蔬菜製成五顏六色義式麵疙瘩，用柴火慢烤的窯烤披薩等等，滿足孩子們的味蕾。

下次親子出遊除了趕行程走訪大阪外，不妨安排一天入住RISONARE 大阪，體驗不一樣的大阪之旅吧！

RISONARE 大阪（大阪凱悅飯店內）

大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11

交通：新電車南港港城線「中埠頭站」步行約3分鐘

https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/risonare/osaka.html

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