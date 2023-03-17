3/22搶先購票！ 哈利波特影城「Harry Potter Studio Tour」6月正式開幕 九又四分之三月台、斜角巷統統看得到

在全球風靡超過二十年的哈利波特影城「Harry Potter Studio Tour」確定六月十六日正式在日本東京亮相了，現在解封台灣首選日本做為出遊國家，快把握機會上網預購搶票，能體驗滿滿像是斜角巷、活米村與超夯的「九又四分之三月台」100%真實場景，哈利波特迷絕對不能錯過。

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

作為全球第二座、亞洲第一座的哈利波特影城，座落於豐島園樂園舊址，面積高達27公頃，經過三年的打造，日前官方宣告確定將於2023年6月16日魔法開幕，讓亞洲的哈利波特粉絲更有機會窺探神秘的魔法世界。

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

影城首推「九又四分之三月台」，直接把電影場景100%複製，還能看到1929年就誕生的蒸汽火車「Dumbleton Hall號」，特別的是由英國當地翻修後直送東京影城，好似有傳承之意；除此之外，超夯的周邊店在東京影城也買得到，共分為14個主題，其中像是「奧利凡德先生的店」、「華麗與污痕書店」、「斜角巷」、「活米村」等元素與場景也都能看到，還有魔術斗篷、魔杖與公仔等可以買喔，彷彿沈浸哈利波特的魔法世界中，一同探險與挖掘未知。

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

「Harry Potter Studio Tour」將於6月16日正式開幕，其中門票將提前於3月22日13點（台灣時間）於官網預購，台灣「哈粉」們一定要把握機會了。

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

東京「Studio Tour Tokyo」門票預售情報

預購日期：3月22日下午1點起（台灣時間）

官網：https://www.wbstudiotour.jp/

售價：大人6,300日圓、高中＆國中生5,200日圓、4歳以上至國小3,800日圓

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

圖／東京「Harry Potter Studio Tour」官網

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