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文青必住！夏目漱石《夢十夜》同名旅館，帶來夢之入住體驗

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圖：REAL QUALITY／來源
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神秘感十足的「夢之商店」為館內特色之一。　圖：REAL QUALITY／來源
神秘感十足的「夢之商店」為館內特色之一。　圖：REAL QUALITY／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本神奈川縣湯河原町是知名的文豪之地，風光明媚且環境清幽，過去曾經吸引夏目漱石、芥川龍之介等文豪在此療養兼創作。以夏目漱石短篇集《夢十夜》命名的文學型溫泉旅館「夢十夜」在2022年10月正式開幕，整體概念就主打「夢」，營造出夢與書香環繞的魔幻氛圍。

▲溫泉旅館「夢十夜」客房示意圖。　圖：REAL QUALITY／來源
▲溫泉旅館「夢十夜」客房示意圖。　圖：REAL QUALITY／來源

旅館使用擁有90年以上歷史的老字號旅館改造而來，內部具備19間客房，並館藏有超過3,500本好書。每間房間刻意不裝設電視，取而代之放入超過百本書籍、吊床及手搖磨豆機，陪伴住客悠閒地度過館內時光。

▲「明湯」以繽紛磁磚搭配彩繪玻璃打造出夢幻空間。　圖：REAL QUALITY／來源
▲「明湯」以繽紛磁磚搭配彩繪玻璃打造出夢幻空間。　圖：REAL QUALITY／來源

據說夏目漱石的絕筆之作《明暗》就是在湯河原町療養時撰寫的，旅館的大浴場便以此為主題，打造出「明湯」與「暗湯」兩座特色浴池，規劃為男湯、女湯輪替制，也提供付費包場可預約。大浴場的牆壁上會投影各式各樣代表夢的影片，能夠一邊泡湯一邊欣賞。

▲「暗湯」則為單一色系的岩石浴池，呈現出沉穩感。　圖：REAL QUALITY／來源
▲「暗湯」則為單一色系的岩石浴池，呈現出沉穩感。　圖：REAL QUALITY／來源

此外，館內設有宛如空間無限延伸的餐廳，提供結合在地、全國嚴選食材入菜的創意料理。更有主打能歷經不可思議體驗的「夢之商店」等設施，等待住客親自入住來挖寶。雙人入住1泊2食，每人每晚16,500日圓起。

▲館內餐廳「燭」設置大片鏡子，打造出無限空間。　圖：REAL QUALITY／來源
▲館內餐廳「燭」設置大片鏡子，打造出無限空間。　圖：REAL QUALITY／來源

神奈川縣 湯河原溫泉 夢十夜

‧ 交通：JR湯河原站搭乘公車至「溫泉場中央」站下，車程約15分鐘。

‧ 地址：神奈川縣足柄下郡湯河原町宮上535

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