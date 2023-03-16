星野OMO5京都祇園飯店 x 美妝品牌YOJIYA，期間限定「YOJIYA客房」登場
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
想在古典優雅的京都來場美人之旅嗎？入住星野OMO5京都祇園飯店就能體驗！
星野OMO是什麼？
星野集團繼虹夕諾雅、RISONARE、界 三個品牌後，於2018年成立了第4個品牌「OMO」，有別於奢華高級的度假勝地，OMO主要選定在都市中心，並以觀光為目的，瞄準中等商務酒店的客群，提供旅客們全新的都市觀光酒店。
OMO5京都祇園以「祇園日常」為設計理念，不僅能體驗古色古香的京都老街，還能欣賞到優雅華麗的藝妓文化。現在除了一般客房外，還有期間限定的「よーじやべっぴんルームステイ」YOJIYA客房等你來展開一場京都美人之旅～
京都百年美妝品牌YOJIYAよーじや
YOJIYAよーじや1904年開業，LOGO為鬼頭藝妓、發源自藝妓盛行的京都街道上。1920年因推出「吸油面紙」而廣受好評，成為了京都代表的美妝品牌之一。
這一次OMO5京都祇園攜手京都在地美妝YOJIYA，於2月1日至5月23日推出限定客房「よーじやべっぴんルームステイ」，每天僅開放一組客人、一間最多可入住五位，不論是姊妹旅行或家族出遊都適合！
「よーじやべっぴんルームステイ」YOJIYA限定客房特色
特色1.客房布置
客房內以YOJIYA的藝妓LOGO為主要設計，並提供飯店特別準備的家居服，讓你放鬆享受房內設施！
特色2.化妝間
客房內設有獨立化妝間，並提供多樣YOJIYA的護膚商品，像是潤膚化妝水、乳液、吸油面紙、身體護膚乳、護髮油、香水等，另外還有美容蒸臉機等美容儀器，讓你在旅遊時也能天天美容護膚，每天展現光彩好氣色。
特色3.下午茶套餐
來自「YOJIYA CAFE」甜點師嚴選的三道甜點，有藝伎LOGO的迷你百匯、草莓巧克力慕斯蛋糕、棒棒糖，再搭配紅茶、莓焙茶兩種茶飲，讓你與旅伴們在房內享受優雅美味的下午茶時光。
特色4.YOJIYA美容體驗課程
位在飯店徒步2分鐘即可抵達的YOJIYA祇園本店，只要入住YOJIYA限定客房方案，就能預約體驗肌膚保養課程，還有護膚小禮可以拿！（活動需於住宿前四天預約）
特色5.主題導覽活動
入住YOJIYA限定客房可免費報名OMO5京都祇園推出的主題導覽活動（祇園うるわし朝まいり），全程約60分。將帶你前往八坂神社境內的美御前社祈福，並在肌膚上沾上神社前湧出的「美容水」，據說能讓身心都變得更美麗。（活動須於住宿前一天22點前預約）
OMO5京都祇園よーじやべっぴんルームステイ YOJIYA限定客房
地址: 605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288
入住時間：2023年2月1日～5月23日
費用：一人16,000日圓起/晚
含客房住宿、早餐、家居服、護膚保養品、下午茶套餐等，詳細請洽官網
*一天僅開放一組
交通：
京阪電車「祇園四条站」徒歩約6分
京都市營巴士「祇園巴士站」徒歩約1分
阪急京都線「京都河原町站」徒歩約8分
https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kyotogion/
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