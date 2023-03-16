快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

星野OMO5京都祇園飯店 x 美妝品牌YOJIYA，期間限定「YOJIYA客房」登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

想在古典優雅的京都來場美人之旅嗎？入住星野OMO5京都祇園飯店就能體驗！

星野OMO是什麼？

星野集團繼虹夕諾雅、RISONARE、界 三個品牌後，於2018年成立了第4個品牌「OMO」，有別於奢華高級的度假勝地，OMO主要選定在都市中心，並以觀光為目的，瞄準中等商務酒店的客群，提供旅客們全新的都市觀光酒店。

OMO5京都祇園以「祇園日常」為設計理念，不僅能體驗古色古香的京都老街，還能欣賞到優雅華麗的藝妓文化。現在除了一般客房外，還有期間限定的「よーじやべっぴんルームステイ」YOJIYA客房等你來展開一場京都美人之旅～

京都百年美妝品牌YOJIYAよーじや

YOJIYAよーじや1904年開業，LOGO為鬼頭藝妓、發源自藝妓盛行的京都街道上。1920年因推出「吸油面紙」而廣受好評，成為了京都代表的美妝品牌之一。

這一次OMO5京都祇園攜手京都在地美妝YOJIYA，於2月1日至5月23日推出限定客房「よーじやべっぴんルームステイ」，每天僅開放一組客人、一間最多可入住五位，不論是姊妹旅行或家族出遊都適合！

「よーじやべっぴんルームステイ」YOJIYA限定客房特色

特色1.客房布置

客房內以YOJIYA的藝妓LOGO為主要設計，並提供飯店特別準備的家居服，讓你放鬆享受房內設施！

特色2.化妝間

客房內設有獨立化妝間，並提供多樣YOJIYA的護膚商品，像是潤膚化妝水、乳液、吸油面紙、身體護膚乳、護髮油、香水等，另外還有美容蒸臉機等美容儀器，讓你在旅遊時也能天天美容護膚，每天展現光彩好氣色。

特色3.下午茶套餐

來自「YOJIYA CAFE」甜點師嚴選的三道甜點，有藝伎LOGO的迷你百匯、草莓巧克力慕斯蛋糕、棒棒糖，再搭配紅茶、莓焙茶兩種茶飲，讓你與旅伴們在房內享受優雅美味的下午茶時光。

特色4.YOJIYA美容體驗課程

位在飯店徒步2分鐘即可抵達的YOJIYA祇園本店，只要入住YOJIYA限定客房方案，就能預約體驗肌膚保養課程，還有護膚小禮可以拿！（活動需於住宿前四天預約）

特色5.主題導覽活動

入住YOJIYA限定客房可免費報名OMO5京都祇園推出的主題導覽活動（祇園うるわし朝まいり），全程約60分。將帶你前往八坂神社境內的美御前社祈福，並在肌膚上沾上神社前湧出的「美容水」，據說能讓身心都變得更美麗。（活動須於住宿前一天22點前預約）

OMO5京都祇園よーじやべっぴんルームステイ YOJIYA限定客房

地址: 605-0073 京都府京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側288

入住時間：2023年2月1日～5月23日

費用：一人16,000日圓起/晚

含客房住宿、早餐、家居服、護膚保養品、下午茶套餐等，詳細請洽官網

*一天僅開放一組

交通：

京阪電車「祇園四条站」徒歩約6分

京都市營巴士「祇園巴士站」徒歩約1分

阪急京都線「京都河原町站」徒歩約8分

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kyotogion/

窩日本推薦閱讀：最新日本藥妝店必買商品68選推薦–人氣美妝保養品、零食、防蚊防曬、生活用品一次報妳知　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 下午茶 觀光

延伸閱讀

日本／麵屋 高倉二条 只聞到香味差點找不到門入的神秘小店

5千日圓就能住！ 京都二条城旁「Minn 二条城」京町家飯店3/10開幕

日本／網美拍照聖地！勝林寺花手水舍、小巧楓紅庭院超美的

大人童話的日劇：《舞妓家的料理人》，日本花街文化的光與影

相關新聞

星野OMO5京都祇園飯店 x 美妝品牌YOJIYA，期間限定「YOJIYA客房」登場

OMO5京都祇園以「祇園日常」為設計理念，不僅能體驗古色古香的京都老街，還能欣賞到優雅華麗的藝妓文化。現在還有期間限定的「よーじやべっぴんルームステイ」YOJIYA客房等你來展開一場京都美人之旅

石卷市4玩法！招財、吃海鮮、參拜黃金山神社 傳說一生不愁金錢？

位於日本東北的石卷市，是宮城縣第二大城，距離仙台約1小時車程，以漁業、神社招財、假面超人為特色，在311大震災後城市受創嚴重，更舉辦重生藝術祭（Reborn-Art Festival），化悲傷為重建力

沉浸式櫻花盛典？京都「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城」到世界遺產賞櫻吧！

擅長將光雕投影與多媒體結合的日本創意團隊NAKED Inc.，在世界遺產二条城推出了夢幻的沉浸式賞櫻展，絢爛的光雕投影照射在歷史建築上，值得你探訪體驗。

文青必住！夏目漱石《夢十夜》同名旅館，帶來夢之入住體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本神奈川縣湯河原町是知名的文豪之地，風光明媚且環境清幽，過去曾經吸引夏目漱石、芥川龍之介等文豪在此療養兼創作。以夏目漱石短篇集《夢十夜》命名的文學型溫泉旅館「夢十夜」在

文青必收！2023大東京古民宅咖啡、甜點推薦 流山新開幕風格店鋪4選

去年秋天，我們搭乘地方線流鐵流山線，到東京旁的千葉縣的流山賞了早楓，並來了一場小小的咖啡甜點巡禮。其實那次旅程，一直有個小遺憾，就是沒能到訪流山當地很有人氣的古宅咖啡「藏之咖啡藝廊燈環」，因為當時不巧

住進海螺裡！隈研吾之子隈太一打造，藝術聖地上的海螺之聲：直島豪華露營度假品牌新設施「SANAE」

使用超過 1000 片的木製合板，堆砌了150層，四周自然光線順著彎曲的線條方向，從四方天頂灑落而下，光影的層次由裡到外時時刻刻都在變化。在理性與直觀五感體驗之間，輕鬆切換的設計結構，想讓造訪此處的旅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦