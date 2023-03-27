日本第一高水族館！「箱根園水族館」門票300元有找，7公尺高的發光露天大水槽、超美水母及超萌海豹必看

這次入住 箱根蘆之湖皇家王子大飯店 發現這裡根本就是一個大型度假村，不但位於蘆之湖畔邊的湖景第一排，還有箱根園水族館、購物商場、免稅商店、伴手禮區、湯屋、空中纜車、高爾夫球場、盧之湖觀光船、可愛動物園，還有很酷的忍者兩用水陸巴士，根本兩天一夜玩不夠，更別提附近還有水中鳥居跟水頭龍神社以及箱根神社、箱根元宮等幾個周邊必去景點了！

因為我們只有短短兩天一夜，就先為大家推薦最值得必玩的箱根園水族館，園區雖然不大，但這裡可是日本第一高的水族館，可飽覽富士山和蘆之湖的美麗景觀，還有高 7 公尺的露天大水槽，館內分為「淡水館」、「海水館」、「貝加爾海豹廣場」3 個區域，可以觀賞全世界 450種、32,000 條魚。最值得看的還是海豹表演了，又玩球又跳圈圈還有那泡湯大叔模樣真的可愛死了。

箱根園水族館 Hakone-en Aquarium｜交通位置

乘坐巴士｜伊豆箱根時刻表

從新宿站西口乘坐小田急箱根高速巴士約2小時25分鐘，在箱根園下車。

乘火車 ｜JR中央票價與時刻表

從東海道新幹線的小田原站出發，平時乘坐伊豆箱根巴士約1小時20分鐘。

從小田急浪漫汽車箱根湯本站出發，平時乘坐伊豆箱根巴士約1小時5分鐘

自駕

從厚木IC沿東名高速公路經小田原厚木路52公里（平時約1小時）

從禦殿場I.C.乘坐東名高速公路經乙女峠24公里（平時約45分鐘）

從小田原地區出發，使用箱根新路很方便。

我們直接從 箱根蘆之湖皇家王子大飯店 走過去會先經過 購物商場、免稅商店、伴手禮區，真是聰明的安排，讓我們一直想衝進去花錢，要不是真的沒時間吼，我真的可以直接逛起來。

兩旁都是商店街，意圖讓我們走不到水族館，哈哈哈哈。

其實箱根園水族館真的很迷你，但人家價格也不貴，慢慢逛至少也有好幾小時可以玩。光是看表演就有好幾場，還有分「淡水館」、「海水館」、「貝加爾海豹廣場」3 個區域，就是小歸小但該有的都有，而且很療癒。

沿路經過不少商店街的考驗

本來想說有空去逛逛，但沒想到水族館挺好玩的，一進水族館就沒有空逛了，就說這裡兩天一夜真的不夠玩。而且這裡標高有723公尺，所以是日本最高的水族館你看看這裡的地形都是山坡地，上上下下陡坡都很正常。

箱根園水族館 Hakone-en Aquarium｜票價資訊

票價：成人/1，500日元 | 兒童（4歲~小學生）/750日元

營業時間：9：00A. M.~4：30P. M.（最後入場時間為閉館前30分鐘）

其實 這裡訂也才269元，以水族館門票來說真的很便宜，這對我們年輕人也很有吸引力，建議在台灣先訂好門票，可以省去排隊買票的時間，這裡假日很熱門喔。

箱根園水族館｜表演秀相關資訊

園區會根據季節與當天動物的狀況而有所調整，請以當日公布的表演時間為主。而且部分表演會根據動物的身體狀況，隨時可能會取消，就像我們期待的海豹泡湯表演，也因為冬天海豹心情比較不穩定所以取消。

貝加爾海豹表演

表演時間：11:00～、13:00

療癒海中餵魚實境秀

表演時間：– 平日：13:45 | – 六日、國定假日：10:15、 13:45

亞洲小爪水獺握手體驗（於水獺廣場舉行）

體驗時間：10:30～、 14:10～

非洲企鵝館內散步秀

表演時間：11:30

因為箱根園度假村內除了有水族館還有動物園、空中纜車、森美術館等，好像有提供套票發售中，可以參考一下。

這是園區內最重要也最可愛的貝加爾海豹泡湯萌樣，這玩偶可愛到讓我很想買下去。

別看這水族館小歸小，一入館就可以看到高度7公尺的露天大水槽！

而且還有陽光透進來，就像會發光的動畫似的，美到不真實。

雖說是可以近距離觀賞鯊魚、鰩魚、海水魚等海中生物，但當天只看到兩隻海龜與其他海水魚優遊自在的來回慢游，感覺療癒。

尤其是陽光灑進去那光影的呈現，跟著陽光忽明忽暗很好看。

附上影片讓大家一起療癒。

每天還有固定時間表演海中餵魚實境秀，可千萬別錯過喔。

我很喜歡參觀水族館，海中生物很繽紛美麗，本身就是如藝術品般的存在。

這裡還可以DIY自己動手布置小魚缸，做完還可以帶回家。

中央是一個大型露天水箱，充滿自然光，高度為7米，海水1，255噸，然後分為不同視窗呈現，每個角度都有不同的光線折射，也可以看到不同角度的海中生物。

為何這裡拍起來特別夢幻，其實就是自然光線幫了大忙，有陽光會更好看，多了光線的折射，就連水槽中的氧氣泡泡也超美。

館內有分為「淡水館」、「海水館」，共來自全世界450種、32,000條魚。

當然有可愛的水母、小丑魚以及蛇鰻。

企鵝們好像在開會似的，氣氛有點嚴肅。

原來每一隻企鵝都有屬於自己的名字。

這裡的水母是很特別的品種，據說是箱根特有種，而且這裡的水母顏色特別繽紛，因為它的囊可以噴出奇妙的色彩。

因為真的太漂亮了，讓我目不轉睛。

相信你看了也會捨不得移開眼睛，好美。

雖然看不懂這裡的介紹，但感覺就是很厲害的特殊品種水母。

海豹廣場

因為海豹表演的時間快到了，來不及一一細看就先往外衝。這裡有著來自海中與淡水中的稀有貝加爾海豹，而能讓生活在淡水中的貝加爾海豹和生活在海水中的海豹一起相處是箱根水族館獨有的景象。

表演很精彩，海豹也超級可愛。其實我也分不出來這兩種海豹的差別。

這裡的海豹超有喜感的，就算什麼事都不做，光一舉一動都萌樣爆棚。

最經典的泡湯大叔表演沒看到，會依海豹狀況做取消或調整，沒關係，看照片也可以。感謝kkday提供部分照片。

其實光看海豹轉圈圈也很開心的我們。

表演活動中還有一個亞洲小爪水獺握手體驗（於水獺廣場舉行），不過非表演時間我們只看到睡成一團的可愛水獺， 他們抱在一起睡覺感覺好暖。

可以看表演還有各種海中生物、療癒水母、海豹以及可愛水獺等等..這價格真的好超值，有機會來箱根真的很推薦至少來這裡安排一日遊，附近還有購物商場、蘆之湖畔、空中纜車、動物園、觀光船還有很酷的忍者兩用水陸巴士等⋯⋯可以安排一起玩喔。

箱根園水族館 Hakone-en Aquarium

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根139

電話：+81 460-83-1151

時間：09:00-16:30 (最後入場時間：16:00)

官網：箱根園（princehotels.co.jp）

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」