石卷市4玩法！招財、吃海鮮、參拜黃金山神社 傳說一生不愁金錢？

位於日本東北的石卷市，是宮城縣第二大城，距離仙台約1小時車程，以漁業、神社招財、假面超人為特色，在311大震災後城市受創嚴重，更舉辦重生藝術祭（Reborn-Art Festival），化悲傷為重建力量。日本航空（Japan Airlines，簡稱日航JAL）近年來致力於協助日本地方城市在海外進行宣傳活動，希望藉此帶動更多台灣旅客探訪日本地方城市，發現更多元的日本，近日日航則協助石卷市在台舉辦旅行業者線上說明會，帶領大家認識這個擁有豐富海洋資源的美麗城鎮。

金華山有許多被當作「神之使者」的鹿隻；圖片提供／石巻圏観光推進機構

如何玩石卷市？石卷市介紹四種行程玩法，包括黃金山神社參拜招財、鯨魚料理試吃女川逛街、重生藝術祭欣賞《白鹿》、手作勾玉、搭船遊覧嵯峨溪、採草莓、參拜保佑考試運神社、參觀地311震災後遺蹟等。

金華山流傳「三年連續前來參拜，終身不會缺錢」；圖片提供／石巻圏観光推進機構

行程１招財和鯨魚料理試吃餵食黑尾鷗和鹿

金華山位在石巻市中心的東南方，為漂浮在牡鹿半島東邊的小島。島上皆是黃金山神社的神域，隸屬三陸復興國立公園，與青森縣的恐山、山形縣的出羽三山並稱為「東奥三大聖地」，流傳「三年連續前來參拜，終身不會缺錢」，是提升財運的超強景點。

島上也有許多被當作「神之使者」的鹿隻，在每年十月第一和第二個星期天舉辦「割鹿角」的神聖儀式。另外每年五月也會舉行和弁財天（象徵財富之神）的神使；蛇（巳）相關的「初巳大祭」，七月的龍神祭也是，都吸引許多香客或觀光客造訪。

行程安排在前往金華山的海上航道上，體驗餵食黑尾鷗，而金華山上還可體驗餵餌給當作神之使者的鹿，以及見到野生猴子。

牧鹿鯨魚公園，可認識商業捕鯨文化及鯨魚生態的設施；圖片提供／石巻圏観光推進機構

鯨魚料理是日本飲食文化一環，行程也安排在牡鹿鯨魚小鎮試吃鯨魚料理，選擇鯨魚肉唐揚、壽司、或生拌的其中一樣，並參觀牧鹿鯨魚公園，認識商業捕鯨文化及鯨魚生態的設施。

女川SEAPAL-PIER購物街，是受歡迎的觀光景點；圖片提供／石巻圏観光推進機構

行程２女川漫步及體驗手做竹葉魚板看重生藝術祭的《白鹿》

喜歡購物與美食，不妨來女川逛街！女川SEAPAL-PIER購物街，為集結餐廳、商店、體驗等的綜合商業設施，也是受歡迎的觀光景點，在海濱展望台（Hama Terrace），不僅可眺望大海，還可品嚐新鮮海鮮，海鞘、海膽、干貝、生蠔都是絕美之味。行程還安排在高政魚板本舖，體驗手作竹葉魚板，學習製作然後品嘗熱騰騰剛出爐的竹葉魚板。

Reborn-Art Festival，由人氣藝術家名和晃平所創作的常設作品《白鹿》；圖片提供／石巻圏観光推進機構

Reborn-Art Festival邀請許多知名藝術家創作，由人氣藝術家名和晃平所創作的常設作品《白鹿》，以當代技術重新詮釋日本神話中的神獸，成為石卷市當地的地標，行程也安排現場欣賞巨大尺幅的《白鹿》。

乘船遊覽嵯峨溪，欣賞絕美自然風景；圖片提供／石巻圏観光推進機構

行程３勾玉手做及嵯峨溪遊覧

希望旅程具教育意義、親近大自然，可以選擇這條路線！鄰近石卷市的東松島市，獲選「全球百大永續旅遊目的地」，松島是日本三景之一，松島灣名列世界最美海灣，宮城縣的嵯峨溪，則與岩手縣的猊鼻溪、大分縣的耶馬溪並稱日本三大溪流，行程安排乘船遊覽嵯峨溪，欣賞絕美自然風景。

手作在日本繩文時代被當作護身符或是配件首飾的勾玉；圖片提供／石巻圏観光推進機構

在歷史性活動方面，行程安排在奥松島繩文村，手作在日本繩文時代被當作護身符或是配件首飾的勾玉，以及參觀石巻市的地震災後遺蹟門脇小學，展覽品包含311地震檔案，感受當時地震的情景。

以保佑考試運出名的釣石神社；圖片提供／石巻圏観光推進機構

行程４採草莓和參拜考試運神社

想要採草莓、祈求考試必勝，可以來參加這個行程。在東松島市的草莓園中，可體驗30分鐘吃到飽的採草莓樂趣，以及參觀東松島市裡的東松島震災復興傳承館，了解311東日本大地震的歷史。

石巻市還有一個以保佑考試運出名的釣石神社，其因為懸崖邊上「要掉卻不掉」的屹立巨石而得名，長久以來被視為助佑考試運的神明供奉，即使311大地震時也絲毫不為所動，參拜人潮更絡繹不絕，除了考試運，也作為祈求生意興隆、漁獲豐收。

草莓果醬是到石巻地區不可不帶回的伴手禮；圖片提供／石巻圏観光推進機構

到石巻地區旅遊後，不可不買的伴手禮有哪些？推薦金華山黄金山神社的提升財運神社御守、以當地名產–海鞘，做製作的海鞘蛋、繩文時代被當作避邪趨吉物品配戴的神聖飾品–勾玉、由東松島市特產的草莓所製作的果醬。

石巻観光資訊網站：https://www.umimachi-sanpo.com/

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撰文／方雯玲 Wenling Fang

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