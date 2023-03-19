東京坐船去北海道好玩嗎？商船三井Sunflower號體驗感想整理之冬季篇

今年冬天，因為日劇《First Love初戀》的熱映，整個日本瀰漫了一股冬日浪漫空氣。不只國內旅客，甚至許多在疫情開放後到訪的外國觀光客，都紛紛前往劇中設定的舞台「北海道」旅遊。

這次JAPANKURU想向大家介紹除了搭飛機以外，一般比較少有機會嘗試的「搭船」的體驗——從東京出發，前往茨城大洗港搭乘大型渡輪商船Sunflower號也可以到北海道喔！

（圖片來源：商船三井Sunflower號官方網站）

且船上有各種不同的房型可選擇，而這次JAPANKURU特派員們將帶大家體驗的是膠囊型的舒適房，這就一起感受前往北海道的特別旅行體驗。繼之前的秋季篇，這次的冬季篇，我們也邀請了四位特派員實際體驗的感想，讓讀者可以從不同角度來了解到不同的樂趣！

（圖片來源：采采的奮鬥日記）

體驗概況

這次是和朋友開車方式出發，順便在大洗這裡來個一日遊的小旅行。所以我們是直接開車到達大洗港的。

如果想搭乘大眾交通的話，建議從東京站搭乘高速巴士到水戶，再在水戶站轉搭一般公車到大溪港即可！（交通費用大約2800多日幣左右。）

到達苫小牧後，我們則是搭乘高速巴士前往札幌市區，整個交通時間大概在110分鐘，單程費用大約在1500日幣。

旅行中開心的事

這是我睽違五年搭乘渡輪，覺得裡面的內裝都很新穎乾淨。而且可以欣賞到美麗的日出及海景。

雖然這次體驗的房型像膠囊旅館的房型，十分小巧可愛，還附有拖鞋，床躺起來也很舒服！而且空間並不擁擠，整體上是很舒服的。

公共設施是我喜歡的部分，Lounge裡很寬敞，也有蠻多沙發供旅客休息的。周圍也有些伴手禮店和夾娃娃區可以購買玩耍。

最酷最酷的是船上的澡堂了！竟然是日式澡堂。以前在電視電影裡看到的渡輪，都是大型泳池。沒想到竟然有日式澡堂！（應該只屬日本才有了吧！）

泡澡時蠻有趣的地方就是澡堂的水會隨著船的起伏波動，只是不建議泡太久，因為有點晃所以怕會暈船。

給其他人的小叮嚀

因為是冬季的關係，青森附近的浪會比較大，強烈建議容易暈船的人若要在秋冬（大風大浪時期）上船，一定要記得吃好暈船藥。夏天的話風浪比較小，搭乘上會舒服多了喔！

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（圖片來源：Yuhan Chung）

體驗概況

這次有機會可以搭船到北海道對我來說非常新鮮！從茨城大洗港到北海道苫小牧港口的時間約莫18小時。晚上18點登船，隔天下午13:30抵達。因為是晚上登船的關係，所以事先和朋友租車直接開到大洗市，順便來個一日遊的觀光行程。

旅行中開心的事

登船後依照工作人員的指示到了自己的房間，行李放妥後我們便開始逛逛了解一下商船裡的設施及位置。公共區域為5、6樓，分別為餐廳、展望浴場、兒童遊戲室、遊戲間、洗衣間、商店等。

這次體驗的是膠囊型的舒適房，約一張單人床大小，不過備有插座及電視，雖然沒有門但有窗簾可以拉起來，所以對我來說是蠻舒服的！

最讓我喜歡的是展望浴場，邊泡澡邊享受海景真的是非常難得的機會！泡完澡後再來一瓶販賣機賣的北海道牛奶，深深覺得非常幸福！

除此之外，另一區可以看海的公共座位區也深受我喜愛！這裡有船內的SSQ系統可以連上他們提供的電影。一邊和朋友坐在這裡休息聊天，一邊看海景，真的是至高的享受。

說起船內用餐，主要是晚餐和隔天早餐。晚餐的部分是自助式的BUFFET和飲料吧，若是不想吃BUFFET的話也可以選擇定食。廚房在準備餐點的部分我覺得蠻用心的，因為在自助吧裡可以吃到「北海道湯咖哩」，吃的時候會覺得自己真的在前往北海道的路上了！另外，船內餐點會根據季節不同而變化，也是樂趣之一。

給其他人的小叮嚀

可能是冬天體驗的關係，搭船時感覺到浪比較大，晚上睡覺時有點睡不好，不過如果不怕冷的話，可以到甲板上透透氣，因為我到甲板時剛好下著雪，在大海上體驗下雪的感覺，真的是說不出來的感動與驚喜！另外雖然船大且備有避震穩定器，但還是建議秋冬之際搭船時，大家要準備好暈船藥。

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（圖片來源：翁綠茶）

體驗概況

登船後的位子是在商船的5樓，而5樓到6樓之間有一大面鏤空景，可以直接看到整片海景，在冷颼颼的冬天裡，不用出去到甲板吹風就可以欣賞到美景喔！這次體驗的是膠囊房型，硬體設備該有的都有，雖然沒有門，但有窗簾可以拉起來，隱密性也是有做到！

旅行中開心的事

這次住的房間旁邊就是洗手間，洗手間的空間非常寬敞，還有一整排的化妝間，可以在起床梳洗後，好好的坐在化妝間化妝。不僅如此，吹風機處還設有插座，對於化妝的女性來說，一大面鏡子、椅子甚至連插電棒捲的空間都有，真的是要給一個大大的讚！另外也有兩間更衣室，換衣服也很方便喔！

給其他人的小叮嚀

船上還有榻榻米房型，屬於完全獨立的個人房不用和其他人分享空間，而且有可以從房間看到海景！我想只有日本的商船才有的榻榻米房型了吧！十分推薦！

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（圖片來源：鹿過日本｜旅居日本的日子）

體驗概況

這次體驗的Sunflower商船從茨城大洗港出發，開往北海道苫小牧港口，大概需要18個小時。每日會有兩班船，出發時間分別為傍晚及深夜，而到達時間分別是隔日下午及晚上。

旅行中開心的事

其實對於搭船或搭飛機18小時都是蠻漫長的時間，船上的網路收訊比較弱，容易呈現斷網的情況。這時候就非常適合放下手機好好地跟朋友聊天、泡澡、船上走走逛逛，享受沒有3Ｃ打擾的時光！

雖然沒有網路聽起來有點可怕，不過船上有設置娛樂系統「SSQ」，可以免費收看電影，或是到遊戲區玩玩角子老虎機跟夾娃娃機，附近也設有伴手禮店可以逛逛！累了就去澡堂泡澡！在船上泡澡真的是蠻特別的體驗，因為水會跟著船隻晃動，蠻有趣的！

給其他人的小叮嚀

冬天是風浪較大的季節，晃太大的話比較淺眠的人可能會被搖醒。不過船要是平穩的話，就很像嬰兒床那樣微微晃動，反而蠻容易入眠的！搭船前非常建議先吃顆暈船藥，避免掉發生暈船的狀況喔！

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看了以上4位特派員的體驗分享，對於搭船到北海道的旅程有感到心動嗎？在甲板上看著海和飄雪、在船上的日式澡堂裡享受著海景、在前往北海道的海上吃著「湯咖哩」※ 船上料理菜單會依季節性變更，也是非常值得期待的唷。而這些都是只有搭船才能體驗到的特別回憶！希望以上特派員們的分享，可以幫助到大家更了解搭船去北海道的體驗樂趣喔！

※ 渡輪船顛簸的程度會受當日天候狀況而變化。

撰文：Tzuyu Hung

責任編輯：Lucy Wu

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