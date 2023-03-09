《紐時》推薦今年必訪地岩手盛岡 台虎直飛花卷5月復飛

「岩手銀行紅磚館」為日本東北現存唯一的辰野金吾式建築。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】安排下趟日本行，別錯過玩這裡！岩手縣盛岡市在美國《紐約時報》日前公布的「2023年最值得去的52個地方」榜單中，僅次於英國倫敦勇奪第二名殊榮，成為日本近期最夯的話題性地區。

新舊建物兼容的美麗市景，宏偉石垣的盛岡城跡公園，與從東京搭乘新幹線約2小時就能抵達的高度便捷性等優勢獲得評選青睞。安排岩手之旅除了利用新幹線，5/10起台灣虎航花卷直飛航班也將正式複飛，台灣出發約3.5小時就能抵達岩手，交通方便到不行。

盛岡巴士中心

盛岡巴士中心是疫後新興設施，於去年10月啟用。3層樓建築當中集結交通、飯店、美食、博物館與SPA等機能齊全。「HOTEL MAZARIUM」飯店提供多達16種房型，有機會入住與身心障礙藝術家合作的藝術客房，部份房費收益將支援藝術家持續創作。

被譽為岩手靈魂美食的「福田麵包」在此也有分店，可大啖塗抹自選內餡的在地美味。盛岡巴士中心位於中之橋地區，距離JR盛岡站車程約10分鐘，徒步3分鐘內可抵達「岩手銀行紅磚館」、一口蕎麥麵名店「東家」。

岩手銀行紅磚館

▲「岩手銀行紅磚館」入口上方的八角形挑高天花板為必拍亮點。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

外觀呈現濃厚西洋風情的「岩手銀行紅磚館」，由打造東京車站的日本知名建築大師辰野金吾與徒弟葛西萬司攜手設計，於1911年完工。這裡過去曾是多間銀行的營業據點，如今則成為兼具歷史及教育意義的藝文空間，能認識銀行發展沿革、建築巧思、參觀銀行舊文物，也有機會欣賞不定期登場的攝影展、美術展或是手作市集。

東家一口蕎麥麵

▲有吃又有玩的「一口蕎麥麵」為必嘗試的岩手在地特色。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

一口蕎麥麵與盛岡冷麵、盛岡炸醬麵合稱「盛岡三大麵」，是盛岡必吃美食。在地名店「東家」已有百年歷史，只要饕客沒有蓋上麵碗，店員就會眼明手快地再倒入新的蕎麥麵，在堆疊越來越高的麵碗與吆喝當中品嘗美味。

一口蕎麥麵的吃法不受限制，可與三五好友互相競速或比賽吃下的碗數多寡，也能配著店家特製醃漬配菜慢慢享用。

ASABIRAKI地酒物產館

▲館內提供免費導覽與試飲，更有機會買到限定酒款。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

創業距今超過150年歷史的「ASABIRAKI」是盛岡在地酒藏，擁有於全國新酒評鑑會奪下24次金獎肯定的好成績，集結傳統釀造與近代雙重特色，能品味灌注南部杜氏專業職人精神的美味日本酒。

距離JR盛岡站車程約10分鐘的「ASABIRAKI地酒物產館」，事前預約就能參加免費酒藏導覽，周圍景點則推薦搭配盛岡城跡公園、盛岡八幡宮安排半日遊。

三陸鐵道暖桌列車

▲暖桌列車非每日行駛，行駛日請依三陸鐵道官網公告為主。 圖：向日遊顧問有限公司／來源

三陸鐵道谷灣線連結岩手縣東側的久慈站至盛站之間，全長約163公里。12月中旬至隔年2月下旬，三陸鐵道會推出「暖桌列車」與「洋風暖桌列車」兩種特色車款，將車廂座位搖身一變成為日式暖桌，乘客能一邊窩著取暖，一邊眺望冬日車窗雪景，享受愜意時光。推薦規劃從久慈站上車，只要事前預約就能大啖放入鮑魚、海膽或帆立貝的各式美味列車便當。

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