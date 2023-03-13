住進海螺裡！隈研吾之子隈太一打造，藝術聖地上的海螺之聲：直島豪華露營度假品牌新設施「SANAE」

使用超過 1000 片的木製合板，堆砌了150層，四周自然光線順著彎曲的線條方向，從四方天頂灑落而下，光影的層次由裡到外時時刻刻都在變化。在理性與直觀五感體驗之間，輕鬆切換的設計結構，想讓造訪此處的旅人們，感受直島上原有生態與豐富的自然環境。

這個宛如海螺造型般的木造建物「SAZAE」，是豪華露營度假品牌 「Sana Mane」委託隈研吾建築都市設計事務所、桑拿品牌 TTNE，以及ALG 建築照明計畫株式會社 等業者，共同打造出一絕無僅有的桑拿。

傾聽藝術聖地的海螺之聲，全新桑拿融合自然景緻

豪華露營度假飯店 SANA MANE，以瀨戶內海國際藝術祭作為舞台，選擇在有「現代藝術之聖地」與「自然與藝術共生之島」之稱的直島上，建置一個概念全新的豪華露營露假品牌，委託知名設計師隈研吾之子隈太一（隈研吾建築事務所），並結合不同的業者品牌，包括：三友建裝、真田電器設備株式會社和桑拿品牌 TTNE ，在露營帳篷區域中，完成過去從未有過的桑拿設施「SAZAE」。

彎曲的造型，彷彿擷取了山巒丘陵的地勢，或是來自海洋貝類的紋路線條，厚實的壁面也因如波浪起伏的設計而變得柔和、親切，儼然成為島上又一大型戶外的裝置藝術作品——看似原本不屬於直島上會有的建物，卻很自然地與周邊景緻融為一體，光就這一點，是非常符合隈研吾建築事務所一直以來的設計手法。

捨棄桑拿門口的開闊視野，透過螺旋入口動線，將視線收攏縮限到封閉的空間，再從至高的天井引進自然的光線，間接照明跟板材都得要考量到桑拿內高溫，光是 LED 燈的選擇，本身就是一項大挑戰，更不用說板材也必須通過耐熱測試；「SAZAE」與一般的桑拿不同的地方，除了不符常規的天井高度，沿著彎曲弧度安置的座位也偏低，挑戰就與一般桑拿不同的設計思考。

隈研吾的設計團隊也提到，若以半個世紀之前的工藝技術，或許都還無法完成，可見「SAZAE」從設計到營建工法，很多是突破過往的。而在日本，目前可能都還找不到擁有相同設計的建築，「SAZAE」甚至不是住宿的空間，而是全部使用木頭打造出來的桑拿空間。

不禁想多促足停留，讓人忘卻時間的島嶼

這次參與製作的品牌、建造工程或設計師，都是來自不同領域的人。集合眾人的專業，試圖打破對桑拿的既定印象，從外觀到內部，包括空間的大小、高度，甚至搭建的用材，都是不同以往的嘗試。將千片的板材，一層一層組合、堆疊到完工，就像完成一個大型的立體拼圖，不到最後，其實很難想像出完工的樣子。嶄新的組合，保持原木、人工的營造技術，反而創造出意想不到的完美結果。

「當初剛來的時候，還以為這裡（SANA MANE）是什麼宇宙工作站」桑拿品牌 TTNE 的師匠秋山大輔表示，如何完成設計師們的創意想像，同時兼顧桑拿體驗的舒適感受，過程中必須不斷反覆討論和試驗，才能在兩者之間找到平衡。要在這個原先不存在於島上的露營場域，再放入一個桑拿設施，看似各種人為、不自然的交通、旅宿設施，意外地令人感到相當舒適。

在直島上漫步，隨時、隨處都能與藝術不期而遇，然而「當代藝術」有一部分的意義，是對人、對環境與社會變化的思考與提問，不只是藝術本身，還有包括藝術家想傳遞的想法與價值。

除此之外，島上其實擁有非常豐富的天然資源，真田電器設備株式會社的社長真田祐作提到，透過這樣一個設施，試圖想要喚醒人們對於自然的珍惜之心，隈太一也表示，想要展現直島非關藝術的那一面，不知不覺使人更想要在這裡促足停留。

一整天下來，隨著天色的變化，展現出獨特與截然不同的風景，直島就是這樣的一個地方。相對於當代藝術的重量，SAZAE 的柔軟質地已成為直島自然的一種象徵，從桑拿的體驗開始，重新領會屬於直島的天色、海洋與陸地的自然風景，這裡才是直島最純粹的樣貌。

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編輯撰文｜林廷璋

圖片來源｜SANA MANE

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