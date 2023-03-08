薑罐被丟菸頭！ 日本「銚子丸」迴轉壽司不迴轉了 改由店員直送餐桌

日本食安危機再加一！ 繼知名迴轉壽司店「壽司郎」被一名17歲高中生惡搞後，最新傳出連鎖迴轉壽司店「銚子丸」也遭遇顧客惡作劇，薑罐中被放入菸頭，最新指出業者決定取消旗下所有分店迴轉壽司，全面改由顧客點餐，再由店員送餐到桌。

據日本讀賣新聞報導指出，於今年2月份，「壽司銚子丸」位於橫濱市的一家分店，被顧客在公用薑片盒中發現加熱式菸品的菸頭。

圖／翻攝自「壽司銚子丸」官網

經營連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」最新宣布，要將銚子丸旗下63家分店的迴轉壽司全部取消，將停止使用轉盤提供壽司，預計於4月26日前將在所有分店安裝透過平板點餐的系統，顧客用平板點完餐後，店員將會直接送餐到桌。

惡作劇事件發生後，銚子丸已撤掉擺放在所有分店內桌上的醬油、茶粉及小碟子等，依官網公布最新規定更改為，等顧客就坐後，再提供新的調味料和餐具，以此方式來避免再被惡作劇，減少顧客對於食安的疑慮。

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