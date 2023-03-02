超人氣味噌湯專門店、世界最濃抹茶冰、超大炸蝦天婦羅...淺草不吃不可美食8選(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續「超人氣味噌湯專門店、世界最濃抹茶冰、超大炸蝦天婦羅...淺草不吃不可美食8選(上)」的介紹，本篇將再介紹4家淺草的道地美味~

5.百年老店的美味天婦羅–大黑家

再來為大家介紹一家淺草天婦羅名店，每天都在大排長龍，就為了吃上他們的天丼(天婦羅蓋飯)。「大黑家」在1887年開業，有超過一百年歷史。他們也是使用麻油來把天婦羅炸得焦香，搭配濃郁的醬汁，叫人一吃就沒法忘懷。

天丼有數種選擇 – 1條炸蝦、1條炸沙鮻與1塊炸什錦、 2條炸蝦與1塊炸什錦，更可以點4條炸蝦的豪華版。白飯上放滿了天婦羅，每件都炸得香脆而不失食材原來鮮味及口感，和醇厚的醬汁一起享用特別下飯，吃完整碗會很滿足。

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草1-38-10

店名 大黒家天麩羅

交通簡介: 東京Metro銀座線淺草駅1出口 徒歩3分

營業時間 11:00～20:30

定休日 無

官網 http://www.tempura.co.jp/

6. 日本第一美味軟心巧克力蛋糕–Ken’s Cafe Tokyo淺草店

在淺草熱鬧的街道上有一家可愛的巧克力色店舖，原來是Ken’s Cafe Tokyo在2022年4月全新開幕的分店！這是一家赫赫有名的巧克力蛋糕專門店，曾在2020年入選日本秘書的接待送禮特選30品之一，也在2019年入選食評網站Tabelog的百名店甜點部門。

Ken’s Cafe Tokyo的巧克力蛋糕使用由義大利公司Domori特別調配的巧克力、日本國產奶油與雞蛋，以獨自研發的配方製作。冷凍品嚐時猶如巧克力凍糕、放到常溫後像軟滑的生巧克力，稍微用微波爐加熱後更有流心效果，巧克力的濃郁滋味與多種享用方法，給你重重驚喜。

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草1-26-4

店名 ケンズカフェ東京 浅草店

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A出口 徒歩2分

營業時間 10:00-18:00

定休日 星期二

官網 https://kenscafe.jp/

7.世界最濃7種濃度抹茶冰淇淋(Gelato)–壽壽喜園

以上介紹的都在淺草寺，接下來介紹一些要走遠一點點的，但它們絕對值得你多走幾步！打著世界最濃的旗號，在壽壽喜園你可找到7種不同濃度的抹茶冰淇淋(Gelato)與各種抹茶產品，保證滿足一眾抹茶控！

據說No.5的抹茶味道已是冰淇淋界的最高濃度，但No.7更勝一籌，也是大部分客人光顧的目標。

No.7一球就要530日幣，因為它用上獲得農林水產大賞的超高品質藤枝抹茶，所以味道也比平常的抹茶冰淇淋要香濃得多。入口雖然感受到濃烈的茶味，卻不會覺得苦澀，有著清新的甘香，香氣在口中化開久久不散。能從冰淇淋感受到抹茶的回甘真是很奇妙的體驗，真不負其世界第一之名！

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草3-4-3

店名 壽壽喜園 (壽々喜園)

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)淺草駅A1出口 徒歩9分

營業時間 10:00～17:00

定休日 每月第3個星期三

官網 http://www.tocha.co.jp/

8.醇濃抹茶點心外帶回家–茶和々 浅草

茶和々是一家抹茶點心專門店，在日本全國各地有11家店鋪，在淺草也可找到他們的分店。他們對於抹茶很講究，使用著名宇治抹茶製作一系列濃茶口味點心，如蕨餅、銅鑼燒、大福、起司蛋糕等，每款都可品嘗到正宗抹茶香醇甘苦滋味。

很吸睛的抹茶蕨餅山

在店內可買到新鮮製作的抹茶甜點，我買了抹茶生巧克力大福，抹茶獨有的苦澀與巧克力的甜蜜完美結合，加上軟糯的大福外皮，小小一個卻很有滿足感。部分點心可以帶回家當伴手禮，送給喜歡抹茶的親朋好友。

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草2丁目2-10

店名 茶和々 浅草店

交通簡介: 東京Metro淺草駅徒歩2分

營業時間 10:00～18:00

定休日 無

官網 https://www.telacoya.co.jp/company/shop_detail/shop_detail-293/

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