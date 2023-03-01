快來把富士山吃下肚！卡哇伊「富士山布丁」就在河口湖，超上鏡拍到手軟
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】富士山不光只能欣賞，現在還可以吃下肚了！距離河口湖車站徒步5分鐘的「富士山布丁」在2／19開幕。以「山梨縣特有的布丁專賣店」為主打口號，所有商品都使用富士山天然水源與海拔1,000公尺富士山腳牧場孕育出的「富士山頂級牛奶」為原料，每日純手工製作。
招牌商品「富士山布丁」的外觀正如其名，就是一座迷你版富士山！水藍色基底為彈珠汽水口味，頂端雪白使用富士山頂級牛奶製作奶酪，多層次口感讓人一吃驚豔，超上鏡的造型更是拍照到手軟。
山梨縣也被稱為「水果王國」，上方盛裝滿滿時令水果的「季節布丁」，讓饕客盡情品嘗山梨水果好滋味。原味布丁則使用北海道生奶油與色澤濃厚的嚴選蛋黃製作，擁有彷彿入口即化的滑順口感，無論大人小孩都能開心品嘗。安排下趟河口湖漫遊之旅，別錯過超卡哇伊的富士山布丁！
布丁專門店 富士山布丁
‧ 營業時間：11：00～18：00（每週四公休，售完為止）
‧ 交通：河口湖站徒步約5分鐘。
‧ 地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津3462-11
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