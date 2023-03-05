蘋果的故鄉、馬肉刺身、世界遺產！ 遊日必訪最北端的青森 一賞雪國風情

跟著 施宛兒 waner 於 2023-01-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 睡魔之家 WA・RASSE、國家指定史跡 三內丸山遺跡、青森縣立美術館。

冬天來日本最北端的青森看一下雪國風景❄️

第 1 天

睡魔之家 WA・RASSE | 1 小時

｜睡魔之家｜

位於Jr青森站旁邊，館內有介紹睡魔的起源和歷史，大廳設有實際祭典上參加過遊行的4台睡魔燈飾，且還有特設置可觸摸的展示品，滿足大家的好奇心！

館內每個作品旁邊都有QR 碼，並有繁體中文的選項可以選擇，擺在眼前的燈飾製大約都落左500萬日圓左右。（所以不能摸的地方大家別伸手觸摸喔）

國家指定史跡 三內丸山遺跡 | 3 小時

｜三內丸山遺跡｜

三內丸山遺跡是日本繩紋時代最大的部落，1992年原本這塊地要蓋棒球場，在挖掘當中偶然發現，出土的文物量非常大，有著早期人們生活的軌跡。

因此在這建造博物館，在疫情前，可以體驗穿著繩紋時期的服裝、淘氣、竹編等等。（目前尚未開放體🥲）

因為來的時候是冬天，這裡有備有雪靴可以租借。（不用額外付費）

青森縣立美術館 | 2 小時

｜青森縣立美術館｜

位於三內丸山遺址的附近，都來一趟不妨看看！裡面有奈良美智的作品和其他藝術家，熱愛藝術的人可以來走一趟！

Hachinohe Yatai-Mura Miroku Yokocho | 3 小時

｜みろく橫町｜

青森八戶最熱鬧的觀光屋台區，整條街是一間一間大概3坪大小的透明玻璃屋組成，中間的店員大多是女生，適合喜歡聊天的客人來此。

但我選了一家有活烏賊當擔當的店家！這家店是之前名廚○○○來取材時，所選擇品嚐的店家，店內以男性客人居多，可抽菸，餐點價錢比較偏觀光，但是味道還不錯！

🏮記得來到居酒屋，必須先點一杯飲料，之後點了烏賊刺生，老闆用不及掩耳的速度，從水缸撈出一條烏賊瞬間料理好端上來，新鮮度當然沒話說。

其中我愛的還有他們的「大根サラダ」，也就是白蘿蔔沙拉，醬汁味道很好，白蘿蔔很脆。八戶產扇貝、鯖魚 也別忘了來一盤喔！

Dormy Inn Honhachinohe Hot Springs | 1 小時

｜天然溫泉 南部の湯｜♨️

超推這間溫泉旅館！有大眾浴場之外，泡完湯還有免費的冰棒、養樂多，休息區有漫畫與按摩椅，飯店21:00-23:00也有提供一人一碗的免費拉麵🍜。大眾浴場有分室內室外池，並且還附設桑拿！

第 2 天

みなと食堂 | 1 小時

｜みなと食堂｜

位於海鮮批發街上，的一家人氣食堂，沒有華麗的裝潢，這裡主打新鮮的食材製作，其中最人氣的是比目魚鰭邊丼，滿滿一大碗的比目魚鰭邊何等幸福，重點是不貴！！才1100日圓！果然是高cp的排隊美食🥹

Kabushima Benzaiten | 1 小時

｜蕪島弁財天｜（かぶしま）

位於漁港邊山坡上的蕪島神社，被大海圍繞著，附近是漁港的關係，有許多的海鷗聚集，等著漁船帶著魚貨入港，所以常常可以拍到神社與海鷗一起的畫面，非常的漂亮！

提醒各位水水來這裡不要穿長裙！因為地上以及階梯都是鳥大便，美麗的裙子會沾到

八食中心 | 3 小時

｜八食中心｜

有點像台灣的海鮮觀光市場，現場有許多新鮮的海鮮，種類也非常多，可以選擇之後，給旁邊的廚房烹飪，並在現場食用最新鮮的海鮮，因為這裡算是青森比較有名的觀光市場，所以價位是偏高的，但是種類也比較多可以選擇，如果來了青森一趟，還是不妨來逛逛吧！

Aeon Mall Shimoda | 4 小時

來到了日本，aeon不能錯過！他們家是公認的好逛，尤其是超市，東西非常的齊全，我就是來這裡搬調味料的。

在這裡面的美食街有牛角！日本的牛角有套餐，點了蒜味醬燒豬肉，，非常重口味很香！入口就是濃濃的蒜味，實在滿意好吃！

Ogata Meat Shop | 2 小時

｜尾形精肉｜

來到了青森當地朋友大推，一定要來吃這家，我當時也是問號❓

青森產帆立貝、鯖魚、蘋果我知道，至於馬肉？聽起來有點恐怖，馬這麼可愛怎麼可以吃！？後來還是被帶來了…

意外的！馬肉刺身沒什麼味道！馬肉火鍋味道就重了一些，但配上他們的靈魂沾料，味道就蓋過了，聽說這是當地很有名的一家店，常常預約不到呢。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：【日本-青森🍎】蘋果的故鄉、馬肉刺身、世界遺產

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