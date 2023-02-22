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史努比迷照過來！2023年史努比首波聯名商品「Afternoon Tea x Snoopy」強勢登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本Afternoon Tea旗下「Afternoon Tea LIVING」是間專賣生活傢飾的品牌，且經常會和各種療癒的卡通角色聯名，像是人見人愛的史奴比、嚕嚕米等，每次推出總是很快就被搶購一空。

為了迎接2023年的到來，Afternoon Tea LIVING正式宣布2023年與史努比的聯名活動囉！

「SHARING HAPPINESS～分享幸福～」以幸福為主題，Afternoon Tea LIVING再度與史奴比聯名合作，推出一系列療癒的生活雜貨，已於1月11日正式販售，千萬別錯過喔！

聯名商品以「四葉幸運草」為主軸，結合春天的粉嫩櫻花色、新芽冒出的翠綠色為主要色系，設計一系列象徵春天欣欣向榮的幸福生機商品。

從杯具、餐盒、化妝包、手機殼、文具到生活用品應有盡有，2023年就讓Afternoon Tea x 史努比點亮你的生活！

替平凡的午餐增添一點幸福感。全新聯名便當盒、餐具、餐墊與水壺，印有可愛的史奴比家族與幸運草圖案，搭配柔和的色彩讓午餐時光變得更加療癒。

午餐盒 ¥2,640

餐具 ¥990

有機午餐布餐墊 ¥1,320

THERMOS水壺 ¥4,840

上班時間總是枯燥又乏味嗎？讓史奴比陪伴你度過漫長的上班日～史奴比聯名文件夾、便利貼、原子筆、手機殼、馬克杯…等各式商品，讓你的辦公桌變得多采多姿，上班也可以幸福快樂～

文件組 ¥825

便利貼組 ¥715

原子筆 ¥990

手機殼 ¥3,080

馬克杯 ¥1,760

想悠閒地度過周末午後嗎？讓史努比和朋友們陪伴你窩在家吧！柔軟的靠墊、可愛絨毛娃娃、史奴比家族長板地墊…不僅造型可愛，更是居家放鬆的療癒好伴侶～

靠墊 ¥4,620

坐墊 ¥3,520

毛絨玩具 ¥5,500

長墊 ¥7,260

馬克杯360ml 每個 ¥1,760

只要購買PEANUTS聯名商品，Afternoon Tea LIVING還會贈送印有PEANUTS角色的原創購物袋唷，數量有限送完為止。

Afternoon Tea LIVING ×「SHARING HAPPINESS～分享幸福～」

販售地點：日本全國Afternoon Tea LIVING門市、網路商店

https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-PEANUTSSHARINGHAPPINESS/

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