史努比迷照過來！2023年史努比首波聯名商品「Afternoon Tea x Snoopy」強勢登場
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
日本Afternoon Tea旗下「Afternoon Tea LIVING」是間專賣生活傢飾的品牌，且經常會和各種療癒的卡通角色聯名，像是人見人愛的史奴比、嚕嚕米等，每次推出總是很快就被搶購一空。
為了迎接2023年的到來，Afternoon Tea LIVING正式宣布2023年與史努比的聯名活動囉！
「SHARING HAPPINESS～分享幸福～」以幸福為主題，Afternoon Tea LIVING再度與史奴比聯名合作，推出一系列療癒的生活雜貨，已於1月11日正式販售，千萬別錯過喔！
聯名商品以「四葉幸運草」為主軸，結合春天的粉嫩櫻花色、新芽冒出的翠綠色為主要色系，設計一系列象徵春天欣欣向榮的幸福生機商品。
從杯具、餐盒、化妝包、手機殼、文具到生活用品應有盡有，2023年就讓Afternoon Tea x 史努比點亮你的生活！
替平凡的午餐增添一點幸福感。全新聯名便當盒、餐具、餐墊與水壺，印有可愛的史奴比家族與幸運草圖案，搭配柔和的色彩讓午餐時光變得更加療癒。
午餐盒 ¥2,640
餐具 ¥990
有機午餐布餐墊 ¥1,320
THERMOS水壺 ¥4,840
上班時間總是枯燥又乏味嗎？讓史奴比陪伴你度過漫長的上班日～史奴比聯名文件夾、便利貼、原子筆、手機殼、馬克杯…等各式商品，讓你的辦公桌變得多采多姿，上班也可以幸福快樂～
文件組 ¥825
便利貼組 ¥715
原子筆 ¥990
手機殼 ¥3,080
馬克杯 ¥1,760
想悠閒地度過周末午後嗎？讓史努比和朋友們陪伴你窩在家吧！柔軟的靠墊、可愛絨毛娃娃、史奴比家族長板地墊…不僅造型可愛，更是居家放鬆的療癒好伴侶～
靠墊 ¥4,620
坐墊 ¥3,520
毛絨玩具 ¥5,500
長墊 ¥7,260
馬克杯360ml 每個 ¥1,760
只要購買PEANUTS聯名商品，Afternoon Tea LIVING還會贈送印有PEANUTS角色的原創購物袋唷，數量有限送完為止。
Afternoon Tea LIVING ×「SHARING HAPPINESS～分享幸福～」
販售地點：日本全國Afternoon Tea LIVING門市、網路商店
https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-PEANUTSSHARINGHAPPINESS/
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