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到處都是熊本熊！「熊本鐵路旅行首發」：熊本城、熊本熊部長辦公室、冬遊阿蘇火山

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 熊本站前、熊本城、櫻之馬場城彩苑 櫻之小路。

有時在跑步，有時躲在門牌後面、有時在遛氣球、有時只是站在原地看天空傻笑或頭頂毛巾在泡湯；走在熊本市區街上，總是會被熊本熊那股傻勁鬧得好氣又好笑，身為IP公共財，任何人只要提出與輔助熊本觀光的方案，幾乎都能將熊本熊印刷或製作成商品，所以旅行過程到處都是熊本熊，每次看見，都像一個老朋友在跟你問候，並說著：「這裡我先來看過了，很好玩，你也快進來吧！」

這趟熊本之旅的重點是阿蘇火山，原本在阿蘇車站看山頂時，只見一團雲，期待值改成搭車看霧就心滿意足這樣；沒想到遇上阿蘇火山口循環巴士開放搭乘，親身體驗急凍氣候，午後更是逐漸放晴，迎來如天空之城雲霧圍繞身邊的草千里雪地大草原和若隱若現的阿蘇火山！再加上錯過阿蘇男孩號，改搭的山翡翠號卻美成這樣，這樣的阿蘇一日旅行實在太美好了

第 1 天

熊本站前 | 1 分鐘

日本網友發起「在熊本看到熊本熊就輸了」的遊戲，我覺得大概撐不過5分鐘，因為一出熊本車站，到處都是熊本熊！這遊戲實在太難了

熊本城 | 1 小時

來到熊本怎麼能錯過白色系熊本城，一路從城門外、城堡外苑走上城堡一層層樓的參觀路線，或多或少了解了一小部分熊本的發展歷史；遙想數百年前還是以務農，平房為主的熊本城，至今居然僅剩熊本城保留那個年代的生活氛圍和建築格局，熊本城6樓也是眺望熊本城和九州中部山脈的好所在，相當適合上午前來散步走走！

櫻之馬場城彩苑 櫻之小路 | 1 小時

櫻之小路有許多飲食店，販賣伴手禮或紀念品的商店，古色古香的日式屋舍，就好像走入拍片現場或不小心穿越時空了一般，豆乳霜淇淋是一定要試試看的，無論天氣有多冷XDD

熊本熊部長辦公室 | 30 分鐘

熊本熊廣場位於熊本市鶴屋百貨1樓，是熊本熊上班的地方，每日11：30和15：00不定時會有30分鐘左右與熊本熊本人交流活動時間，這次遇到的是聖誕夜前夕的 #帶來聖誕禮物環節，不得不欽佩日方經營IP的用心程度，不只是角色故事寫完就結束，而是把他發展成一段真實人生，參與與我們相同的生活與節氣，這樣一來，就不怕跟不上流行或只是回憶殺了！

*需提前預約抽籤，或是提前30分鐘到現場碰碰運氣，等候當日有無開放站席，我們很幸運等到站席席位！

https://www.kumamon-sq.jp/en/index.html

即使錯過熊本熊部長交流時間，他的辦公室也開放讓大家入內參觀，你可以假裝批閱公文、接電話、或是跟獎盃獎狀拍照！當然辦公室外面就是讓你買不完的熊本熊周邊或伴手禮。我最喜歡的會是熊本熊2023年月曆，兼具九州風景又有熊本熊的月曆，很值得入手耶。

第 2 天

JR肥前大津 | 1 小時

持有JR九州周遊券的我們，一大早就跳上JR準備前往阿蘇車站，一整天的行程大概是這樣

8：15-8：55 JR熊本-JR肥前大津

8：57-9：46 JR肥前大津-JR阿蘇

10：10-10：45 產交巴士，阿蘇火車站的第一班前往阿蘇火山山上車站（不能直接看到火山口），單程650日圓，若停留時間超過3小時，可以買一日券1300日圓。

11：00-11：30 阿蘇火山口循環巴士，適阿蘇火山口狀況不定時開放，搭上就算人品爆炸，來回1000日圓，只接受現金和IC卡。

11：45-11：50 產交巴士，阿蘇火山山上車站前往草千里，建議停留2.5-3小時，參觀阿蘇火山博物館、草千里公園散散步、吃吃午餐喝咖啡

15：10-15：38 產交巴士

15：52-17：08 JR山翡翠對號列車，超美的觀光列車

JR阿蘇 | 1 小時

一出車站就能看到阿蘇火山群，如果停留時間久一點，阿蘇車站周邊也有神社、溫泉、商店街和溫泉飯店可以適合待著2-3天，下次就來這樣規劃(筆記)

阿蘇中岳火山口 | 30 分鐘

你真的會不想離開有暖氣的地方！戶外狂風吹不止、凍僵溫度、刺鼻的硫磺味，任一都輕易鑽進身上有縫隙的地方❄️，讓你停不住的流淚、流鼻水、我也有輕微咳嗽，不知道觀測人員如何長年能夠撐過這樣的氣候！？是一種即使眼前👀不見火山，你卻知道你確實站在火山口附近，地球心臟的正上方🔥；僅從山下上山不過1小時，就能體會這種感覺，真是太不可思議！

草千里（草千里之濱） | 1 小時

來阿蘇火山一定要在草千里停留！無論是大晴天或雲霧繚繞，請你等待有可能會放晴的那一瞬間！從產交巴士下車時的草千里完全起了大濃霧，完全不清楚馬路對岸究竟是懸崖🏔、山下風景🏕或是什麼，直到喝了一杯咖啡☕️的時候，像發現新大陸般看見不少人走在霧中雪中的乾草地之上，不騙你，有一瞬間我以為是非人類，直到我自己也踏上這塊土地，跑啊跳啊迎接陽光藍天灑在阿蘇火山上的那幾秒鐘！這畫面太美我捨不得離開。

景觀餐廳 新草千里 | 1 小時

草千里休息區供應很多類型的餐廳，還沒有很餓的我們，打算先去食堂吃一碗熊本拉麵，再到溫馨溫暖的歐式挑高餐廳點一杯咖啡好好享受阿蘇山上的午後時光，只能說這樣的安排很幸福！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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