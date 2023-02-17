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賞櫻季來臨！清明連假直飛鳥取 一窺漫畫王國、櫻名所百選

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圖：鳥取縣廳、鳳凰旅遊／提供
圖：鳥取縣廳、鳳凰旅遊／提供

米子城跡眺望大山櫻姿米子鬼太郎空港，呈現可愛又獨特旅遊氛圍。　圖：鳥取縣廳／提供
米子城跡眺望大山櫻姿米子鬼太郎空港，呈現可愛又獨特旅遊氛圍。　圖：鳥取縣廳／提供

【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】被譽為「漫畫王國」的鳥取縣，有相當多本地出身知名的漫畫家，因此鳥取縣將漫畫文化視為重要的觀光資源，並利用漫畫名稱為機場取名為「米子鬼太郎空港」，突顯特色更吸引粉絲來訪！鳳凰旅遊搭配華航機位，3/28起推出賞櫻包機，帶領旅客感受漫畫《鬼太郎》、《名偵探柯南》的故鄉外，還網羅一連串繽紛的賞櫻百選景點，引領全新旅日商機。

▲米子鬼太郎空港，呈現可愛又獨特旅遊氛圍。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲米子鬼太郎空港，呈現可愛又獨特旅遊氛圍。　圖：鳳凰旅遊／提供

鳳凰旅遊指出，透過華航包機直達鳥取，讓遊程更省時、輕鬆，賞花遊程更添美好順心。「花見櫻吹雪．櫻名所百選．日本鳥取名湯美饌5天行」，全程入住4晚溫泉旅館，每日午餐餐標升等，還可體驗像日本人般坐在櫻花樹下一邊賞花、一邊享用甜點，愜意舒適。報名3/28首團出發，贈送每位客人1萬元日幣當零用金，4/1、4/5出發日清明四連休，4/1滿團完售相當熱門。

▲日本都市公園百選「打吹公園」。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲日本都市公園百選「打吹公園」。　圖：鳳凰旅遊／提供

每逢櫻花季節，世界各地旅客紛紛前往日本欣賞櫻花，包機賞櫻行程蒐羅多個賞櫻名所，包含鳥取縣中部倉吉的日本都市公園百選「打吹公園」、國家指定歷史遺跡「久松公園」、30種不同櫻花點綴的「湖山池青島」；還有山陰國寶名城「松江城山公園」、擁有由800棵的染井吉野櫻所形成櫻花隧道的「斐伊川堤防櫻並木」，諸多櫻花景點一次蒐羅。

▲松江城山公園絢爛櫻花盛開。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲松江城山公園絢爛櫻花盛開。　圖：鳳凰旅遊／提供

▲以梨子為主題的博物館「二十世紀梨博物館」。　圖：鳳凰旅遊／提供
▲以梨子為主題的博物館「二十世紀梨博物館」。　圖：鳳凰旅遊／提供

提及鳥取縣，最讓大家熟知的景點大多都還是日本境內最大的砂丘「鳥取砂丘」，但除了砂丘以外還擁有許多特色景點，像是日本唯一以梨子為主題的博物館－「二十世紀梨博物館」，即以聞名的梨子發展為梨子博物館，介紹有關於日本梨子的歷史和產業情報，還有探索和體驗樂趣的展示和企劃。其中，館內有一棵直徑長達20公尺長的梨樹，更是鳥取二十世紀梨紀念館的象徵，收集著世界的梨品種，能夠於此地享受一整天的樂趣，還可享用「梨子霜淇淋」。

跟著春天腳步，拜訪享有「日本最大花卉公園」美稱的「鳥取花迴廊」，可將日本名山「大山」雄偉壯麗盡收眼底，花卉區外圍還有長達1公里的環形屋簷迴廊，繁花綻放賞心悅目。此外，行程還造訪連續18年獲得日本最美的第一庭園之稱的「足立美術館」，細細品味美學生活與震撼地景奇觀。

迎接疫情解封後首個日本賞櫻計畫，一起飛往山陰鳥取泡好湯、嚐美食，體驗城市間精心設計的漫畫裝置，用喜悅的心打卡滿滿的櫻花景點。

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賞櫻 公園 博物館

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