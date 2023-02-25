從關西大阪一路玩到四國高知縣 「自駕遊日本」秘境美食一次大滿足

高知縣近年爆紅的「柏島」，以透明度極高、澄澈如寶石般的閃亮海面聞名。 圖：高知縣國際觀光課／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於四國南部的高知縣，有日本最後的清澈溪流、翠綠大自然與多元美食，是日本保持最完整的秘境。事實上，四國被世界的一大旅遊雜誌《Lonely Planet》評選爲「2022年最優良的旅遊景點」。 而方便多元的交通方式，輕鬆就能從關西一路玩到四國高知，非常適合規劃一趟日本深度自由行。本文從交通方式到沿途推薦景點，必玩高知秘境絕景、必吃在地美食，一次大公開。

關西機場到高知 自駕或搭車都方便

體驗高知縣的魅力，有多樣的交通方式與選項，從大阪或京都來，都不需要花費太長時間，可選擇租車自駕遊，或選擇乘坐特急列車。離開喧鬧的都市，走進四國的原始自然與純樸鄉間風光，在悠閒節奏中洗滌塵囂享受慢活。

關西機場或是大阪市區都有大眾運輸可前往。目前大阪國際機場（伊丹機場）有直飛高知龍馬機場的航班，單程約45分鐘；如欲搭乘新幹線，可從「新大阪」搭乘「のぞみ（Nozomi）」列車到岡山，再轉乘JR南風號列車抵達高知；或者也可由「大阪」站搭乘高速巴士直達高知。

【飛機】大阪國際機場[ITM]－（直飛約45分）－高知龍馬機場[KCZ]

【電車】新大阪站－（JR新幹線NOZOMI，約44分）－岡山站－（JR南風號列車，約2小時30分）－高知站

【高速巴士】大阪－（京阪神夢想高知號，一般白天班次約5小時10分，夜行班次約7小時20分）－高知

進階玩家，首推薦自駕！

近年來越來越多自由行玩家會選擇以自駕方式玩日本，除了能彈性調整行程之外，更能深入當地景點、探索各地特色美食，依自己的步調慢慢欣賞沿途風光。 規劃大阪前往高知自駕建議規劃六天之旅，先從關西機場租車出發，沿著淡路島進入德島縣，再一路向南往高知縣前進，造訪各大秘境絕景，回程時往北行經愛媛縣、島波海道，最後回到大阪享受購物、美食，畫下完美的自駕之旅。

▲巨大「鳴門渦潮」，被稱為世界三大潮汐之一。 圖：高知縣國際觀光課／提供

「大阪→高知」自駕之旅 必玩景點

進入四國的第一站為德島縣鳴門市及淡路島之間的「鳴門海峽」，獨特的海底窪地地形因潮汐海流形成巨大「鳴門渦潮」，被稱為世界三大潮汐之一，旅客可至「渦之道展望室」透過玻璃窗近距離欣賞渦潮。接著續駕車前往日本三大奇橋之一的「祖谷蔓橋」，長45公尺、寬2公尺的橋體是由6噸重的奇異果藤蔓、木材編結而成，懸掛於深山幽谷間，充滿原始野性之美。

▲日本三大奇橋之一的「祖谷蔓橋」，懸掛於深山幽谷間。 圖：高知縣國際觀光課／提供 ▲日本三大奇橋之一的「祖谷蔓橋」，懸掛於深山幽谷間。 圖：高知縣國際觀光課／提供

來到高知縣中部，最知名景點「奇蹟的清流」仁淀川，位於中流地區的「淺尾沈下橋」更是必訪景點，同時也是細田守編導的動畫電影《龍與雀斑公主》中的場景之一，片中主角小鈴每天上學途中總會行經這座沈下橋，長121公尺的筆直橋墩與遠方山巒、湛藍河川、沿岸村落構成一幅純樸靜謐的鄉間風光，值得花上半天時間慢慢遊覽，最適合租車自駕的遊客，不需趕行程、盡情沈浸在大自然中流連忘返。

▲位於仁淀川的「淺尾沈下橋」是《龍與雀斑公主》中的場景之一。 圖：高知縣國際觀光課／提供

造訪高知縣西南部絕不可錯過的秘境是近年爆紅的「柏島」，以透明度極高、澄澈如寶石般的閃亮海面聞名，乘船航行於海上時就像漂浮在空中一樣，不可思議的透明感彷彿仙境！也因此讓許多旅客、潛水客、攝影愛好者慕名而來。此外柏島也因位於黑潮交匯處，溫暖的海域孕育出近千種珊瑚與海生物，海面下多采多姿的風景同樣美到令人屏息。

▲「島波海道」從因島大橋塔頂眺望海天美景。 圖：高知縣國際觀光課／提供 ▲「島波海道」從因島大橋塔頂眺望海天美景。 圖：高知縣國際觀光課／提供

回程時，推薦從連接愛媛縣今治市與廣島尾道的「島波海道」開往本州，60公里道路沿途行經7座大橋、橫跨了6座島嶼，沿途行駛在天海一色的大道上，欣賞座落於瀨戶內海內大大小小的島嶼，適合一路探索、享受離島之美。

「大阪→高知」自駕之旅 必吃美食

▲高知人的靈魂美食「炙燒鰹魚」。 圖：高知縣國際觀光課／提供 ▲高知人的靈魂美食「炙燒鰹魚」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

高知不可錯過的美食聖地，當然就是「高知人的廚房」HIROME市場了！這座洋溢著懷舊氛圍的老市場，聚集水產店、肉舖、漬物店到串燒、海鮮料理、居酒屋等60多間餐飲店，可說是高知飲食文化的縮影，可在各個攤販購買喜歡的料理再到座位區享受小酌時光。高知縣的鰹魚消費量為全日本第一，「炙燒鰹魚（鰹のたたき）」更是高知人心中靈魂美食，新鮮肥美的鰹魚肉以火炙燒至三分熟，外呈焦糖色，鰹魚油脂散發迷人的香氣，搭配小酒品嚐再適合不過。

▲熱鬧的「HIROME市場」可說是高知人的廚房。 圖：高知縣國際觀光課／提供

高知縣中部的「須崎市」有道當地人口耳相傳的名物美食「須崎鍋燒拉麵」（須崎鍋焼きラーメン），使用了醬油基底的雞骨高湯，搭配中華細麵條、雞肉與生雞蛋等食材，在土鍋中慢慢煮滾，能品嘗到濃郁高湯與鮮甜食材交織成的絕妙滋味。

▲須崎市的名物美食「須崎鍋燒拉麵」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

於「日本最後清流」四萬十川所孕育的天然鰻魚，一定要列入你的必吃美食清單！這裏出產的鰻魚帶有獨特香氣、肉質特別緊緻彈牙，以炭火慢烤後刷上蒲燒醬汁，豐富的鰻魚油脂結合迷人的焦炭氣息，鋪在熱呼呼白米飯上就成了當地限定的絕品料理。

▲必吃的絕品料理「四萬十川鰻魚飯」。 圖：高知縣國際觀光課／提供

行經愛媛縣松山市時，不妨來品嚐當地名物「鯛魚飯」吧！有南部宇和島地區使用新鮮生鯛魚片製作蓋飯的吃法，以及盛行於松山市的北條地區將整條燒烤過的鯛魚放在釜飯上悶煮的作法，米飯中可吃到鯛魚鮮甜溫潤的滋味。在松山市區與道後溫泉商店街，都可找到供應「北條風」鯛魚飯的餐廳。

擁有豐富溪流生態的高知縣，還有獨木舟、降溪、皮划艇、SUP立式划槳站板、露營等精彩戶外體驗活動，以及許多不同的主題玩法，詳情請見活動高知官網:https://osakatokochi.com/zh_TW/。

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