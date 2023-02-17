入住，即是一種藝術實踐—BnA Hotel 集團旗下3家藝術旅館：日本橋、秋葉原、京都

圖片說明：BnA_WALL The World after five minutes（Youta Matsuoka）

把空間當作畫布、藝術作為抽象的媒材，旅館的建築結構，或甚至是整座城市，想定為一個大型的展覽空間，從入住客房到公共設施的空間，包括接待櫃檯、餐廳和酒吧等，都能轉化成為藝術創作和表演者們，恣意發揮創意和想像的立體畫布——旅館內的每一個角落，都是藝術。

集結來自不同領域的藝術創作者，建築與室內設計師，挑戰與過去截然不同的藝術呈現，讓旅宿空間成為新型態的展覽舞台，這家總部位在東京日本橋的旅館集團： BnA Corporation，自 2015 年開業成立迄今，先後在高円寺「 BnA Hotel Koenji」、日本橋「BnA_WALL」，秋葉原「 BnA Studio Akihabara 」（東京），以及京都「BnA_Alter Museum」，打造出具潮流感的當代藝術旅館。

圖片說明：BnA Studio Akihabara Superior Double Room“Haler”

打破旅館與藝術空間的藩籬，入住即是一種藝術實踐：BnA Studio Akihabara

BnA 集團將「策展」的概念帶入旅館，讓具有高度藝術特色的旅館，成為一個交流平台，吸引對藝術感興趣的旅人們來此留宿，並使他們成為最新資訊的傳播者。此外，該集團更將部分的住宿收入，回饋到提供作品的藝術家身上，建立起一套互「住」互利的系統機制，如此一來，「生活即藝術，藝術即生活」的概念，也為旅館業者和藝術家們帶來雙贏的局勢。

圖片說明：BnA Studio Akihabara Superior Double Room“Haler” ，床頭壁畫為藝術家井上雅博為此空間特別量身打造，以「風神雷神畫」的屏風繪為設計概念。

這間位在秋葉原的「BnA Hotel Akihabara」在 2018 年開幕，與「Studio Bowl」的主理人村上諒平合作，五種風格迥異、性格強烈的房型，同時可以看見受到不同藝術風格影響的創意表現，從屏風畫到大型塗鴉，或者結合日常生活中的戶外場域，辨識度極高的色彩運用，使得空間運用變得靈活。

“將展覽的概念帶入旅館，讓具有高度藝術性的特色旅館成為一個平台”

不單是將畫作繪製在牆面上，從挑選客房內的傢俱到建材的使用，皆充分利用到不同空間的調性，讓旅人們在這個獨一無二的實驗場域中，自然而然地接受並進入到藝術之中。例如：Athletic Park 房型主題，便是利用一些垂手可得的製成品，以及在購物中心購入的家飾用品來組合、拼裝。

像是在旅館房間內，放入公園遊樂設施的元素，當室內與室外之間的界線變得模糊，住進這裡甚至會有一種在戶外野營的錯覺。極富有趣味的動線設計，讓以往枯燥無趣的上、下舖房型，也能因為高低差而有不同的想像或體驗，宛如一座大人專屬的遊樂園。

▌BnA Studio Akihabara：東京都千代田区外神田6-3-3

四方壁面宛如畫布，恣意揮灑藝術色彩：BnA_WALL（日本橋）

2021 年開幕，座落在東京日本橋的「BnA_WALL」，將「Play」、「Work」、「Life」、「Creation」等概念融入，打造出不同以往的入住體驗，旅館不再只是單純提供住宿休憩的空間，而是轉化成為一件件巨幅、有機的藝術作品——「藝術」如從旅行之中孕育而生。

圖片說明：BnA_WALL 1F Lounge

沉浸在用「藝術」打造的空間裡，跟作品或藝術家有更近距離的接觸，一樓 Lounge 空間的那片牆，便是入住藝術旅館「BnA_WALL」視覺焦點會關注到的重點壁面，隨著作品的更替，藝術家不同的手法與媒材轉換，空間因而會有風格上的轉變。

“旅館不再只是單純提供住宿休憩的空間，而是更為巨幅、有機的藝術作品——「藝術」宛如從中孕育而生”

由「牆面」（The WALL）的展覽，往下延伸到地下室的「Factory」，提供一個藝術交流的平台，除了可以作為藝術展覽、創作實驗的空間，亦是任何人的靈感實驗室，開放給任何有意願來此進駐交流藝術家、創意工作者，來此處交流情報或激盪更多的創意。

圖片說明：BnA_WALL Daytime's Daydream

▌BnA_WALL：東京都中央区日本橋大伝馬町1-1

轉動門把，在藝術繪成的星空下入睡！——BnA_Alter Musuem（京都）

BnA Corporation 的第三間藝術旅館——京都「BnA Alter Museum」，於 2019 年 5 月 19 日正式開幕，地點就位在京都四条河原町一帶，白天是一棟外觀充滿現代感的長方體建築；到了夜晚，則是搖身一變，成為佇立在京都傳統文化與觀光產業之間的一座白色光塔。

圖片說明：

每位入住的旅客不僅能近距離地觀賞那些樣式與眾不同，運用複合媒材所創作出的當代藝術品，更能盡情地享受旅館內提供的各項頂級服務；每一間客房各自擁有不同的主題與調性，無論是大型裝置藝術，或是牆面上豐富、多樣的色彩和拼貼運用，即使是漫步在大廳或迴廊之中，彷彿就像是穿越到了無數奇異的宇宙時空裡。

圖片說明：

BnA Corporation 把他們在東京的成功案例，拓展到不同城市，這棟十層樓高的藝術旅館，找來 9 位主要活動範圍在關西地區，像是京都造形藝術大學的美術工學科長椿昇、ASITANOSIKAKU 創立人大垣 Gaku 等人擔任藝術總監，結合 16 位不同風格的藝術家們，以及多位的室內設計師們共同發想創作，總共設計出 31 間 風格前衛 且嶄新的客房空間。

“豐富、多樣的色彩拼貼，漫步在大廳或迴廊中，彷彿穿越了無數奇異的宇宙時空”

從 BnA Alter Museum 略為狹窄細長，猶如「鰻魚洞穴」般的入口走進去，首先映入眼簾的是簡潔明亮，灰冷色調 的Lounge 吧台區，2 樓是咖啡廳與賣店，相較於一樓，牆面及地板使用淺灰、白色，搭配木質的桌椅，天花板則是採用鏡面的材質，使整體空間在視覺上變得更加寬敞舒適，而 3 樓以上才是住宿的客房。

圖片說明：BnA Alter Museum Bar

沒有限制主題、媒材，或是空間中的照明和色調，多位不同的藝術家與室內設計師合作，從概念討論到實際執行，讓每一間客房成為一件獨特的作品，而在這些「作品」當中，除了兩間客房會更換展品之外，其餘全為這間既不是美術館，也不是博物館的藝術旅館的「常設展覽」。

_________________________________

編輯撰文｜Ryan Lin

圖片提供｜BnA Hotel

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210015