入住，即是一種藝術實踐—BnA Hotel 集團旗下3家藝術旅館：日本橋、秋葉原、京都

把空間當作畫布、藝術作為抽象的媒材,旅館的建築結構,或甚至是整座城市,想定為一個大型的展覽空間,從入住客房到公共設施的空間,包括接待櫃檯、餐廳和酒吧等,都能轉化成為藝術創作和表演者們,恣意發揮創意和想像的立體畫布——旅館內的每一個角落,都是藝術。

集結來自不同領域的藝術創作者,建築與室內設計師,挑戰與過去截然不同的藝術呈現,讓旅宿空間成為新型態的展覽舞台,這家總部位在東京日本橋的旅館集團: BnA Corporation,自 2015 年開業成立迄今,先後在高円寺「 BnA Hotel Koenji」、日本橋「BnA_WALL」,秋葉原「 BnA Studio Akihabara 」(東京),以及京都「BnA_Alter Museum」,打造出具潮流感的當代藝術旅館。

打破旅館與藝術空間的藩籬,入住即是一種藝術實踐:BnA Studio Akihabara

BnA 集團將「策展」的概念帶入旅館,讓具有高度藝術特色的旅館,成為一個交流平台,吸引對藝術感興趣的旅人們來此留宿,並使他們成為最新資訊的傳播者。此外,該集團更將部分的住宿收入,回饋到提供作品的藝術家身上,建立起一套互「住」互利的系統機制,如此一來,「生活即藝術,藝術即生活」的概念,也為旅館業者和藝術家們帶來雙贏的局勢。

床頭壁畫為藝術家井上雅博為此空間特別量身打造,以「風神雷神畫」的屏風繪為設計概念。

這間位在秋葉原的「BnA Hotel Akihabara」在 2018 年開幕,與「Studio Bowl」的主理人村上諒平合作,五種風格迥異、性格強烈的房型,同時可以看見受到不同藝術風格影響的創意表現,從屏風畫到大型塗鴉,或者結合日常生活中的戶外場域,辨識度極高的色彩運用,使得空間運用變得靈活。

不單是將畫作繪製在牆面上,從挑選客房內的傢俱到建材的使用,皆充分利用到不同空間的調性,讓旅人們在這個獨一無二的實驗場域中,自然而然地接受並進入到藝術之中。例如:Athletic Park 房型主題,便是利用一些垂手可得的製成品,以及在購物中心購入的家飾用品來組合、拼裝。

像是在旅館房間內,放入公園遊樂設施的元素,當室內與室外之間的界線變得模糊,住進這裡甚至會有一種在戶外野營的錯覺。極富有趣味的動線設計,讓以往枯燥無趣的上、下舖房型,也能因為高低差而有不同的想像或體驗,宛如一座大人專屬的遊樂園。

▌BnA Studio Akihabara:東京都千代田区外神田6-3-3

四方壁面宛如畫布,恣意揮灑藝術色彩:BnA_WALL(日本橋)

2021 年開幕,座落在東京日本橋的「BnA_WALL」,將「Play」、「Work」、「Life」、「Creation」等概念融入,打造出不同以往的入住體驗,旅館不再只是單純提供住宿休憩的空間,而是轉化成為一件件巨幅、有機的藝術作品——「藝術」如從旅行之中孕育而生。

1F Lounge

沉浸在用「藝術」打造的空間裡,跟作品或藝術家有更近距離的接觸,一樓 Lounge 空間的那片牆,便是入住藝術旅館「BnA_WALL」視覺焦點會關注到的重點壁面,隨著作品的更替,藝術家不同的手法與媒材轉換,空間因而會有風格上的轉變。

由「牆面」(The WALL)的展覽,往下延伸到地下室的「Factory」,提供一個藝術交流的平台,除了可以作為藝術展覽、創作實驗的空間,亦是任何人的靈感實驗室,開放給任何有意願來此進駐交流藝術家、創意工作者,來此處交流情報或激盪更多的創意。

Daytime's Daydream

▌BnA_WALL:東京都中央区日本橋大伝馬町1-1

轉動門把,在藝術繪成的星空下入睡!——BnA_Alter Musuem(京都)

BnA Corporation 的第三間藝術旅館——京都「BnA Alter Museum」,於 2019 年 5 月 19 日正式開幕,地點就位在京都四条河原町一帶,白天是一棟外觀充滿現代感的長方體建築;到了夜晚,則是搖身一變,成為佇立在京都傳統文化與觀光產業之間的一座白色光塔。



每位入住的旅客不僅能近距離地觀賞那些樣式與眾不同,運用複合媒材所創作出的當代藝術品,更能盡情地享受旅館內提供的各項頂級服務;每一間客房各自擁有不同的主題與調性,無論是大型裝置藝術,或是牆面上豐富、多樣的色彩和拼貼運用,即使是漫步在大廳或迴廊之中,彷彿就像是穿越到了無數奇異的宇宙時空裡。



BnA Corporation 把他們在東京的成功案例,拓展到不同城市,這棟十層樓高的藝術旅館,找來 9 位主要活動範圍在關西地區,像是京都造形藝術大學的美術工學科長椿昇、ASITANOSIKAKU 創立人大垣 Gaku 等人擔任藝術總監,結合 16 位不同風格的藝術家們,以及多位的室內設計師們共同發想創作,總共設計出 31 間 風格前衛 且嶄新的客房空間。

從 BnA Alter Museum 略為狹窄細長,猶如「鰻魚洞穴」般的入口走進去,首先映入眼簾的是簡潔明亮,灰冷色調 的Lounge 吧台區,2 樓是咖啡廳與賣店,相較於一樓,牆面及地板使用淺灰、白色,搭配木質的桌椅,天花板則是採用鏡面的材質,使整體空間在視覺上變得更加寬敞舒適,而 3 樓以上才是住宿的客房。

Bar

沒有限制主題、媒材,或是空間中的照明和色調,多位不同的藝術家與室內設計師合作,從概念討論到實際執行,讓每一間客房成為一件獨特的作品,而在這些「作品」當中,除了兩間客房會更換展品之外,其餘全為這間既不是美術館,也不是博物館的藝術旅館的「常設展覽」。

編輯撰文|Ryan Lin

圖片提供|BnA Hotel

